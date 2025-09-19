Mai mulți parlamentari din Coaliție solicită președintelui și premierului deschiderea relațiilor cu Taiwanul. „Statele Unite trebuie să simtă că România este un aliat”

Nouă parlamentari de la toate partidele care fac parte din coaliția de guvernare au trimis o scrisoare deschisă către președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, îndemnându-i pe aceștia să scoată din imobilism relația dintre România și Taiwan.

Parlamentarii propun, printre altele, deschiderea unei reprezentanțe a României la Taipei și a Taiwanului la București, dar și încheierea unui tratat de garantare a investițiilor și de evitare a dublei taxări între România și Taiwan.

”E timpul să devenim europeni și pe subiectul Taiwan”, spun ei, argumentând că ”practic, pe acest subiect, suntem mai chinezi decât chinezii”.

Cei nouă parlamentari explică în scrisoarea deschisă că 15 state din UE au un birou economic și cultural la Taipei, iar Taiwan are 29 de asemenea birouri în Europa (patru în Germania, două în Franța, trei în Elveția). UE însăși are o reprezentanță la Taipei, deschisă în 2003.

”Pe subiectul Taiwan, România a obișnuit să se comporte ca un aliat ideal al Chinei comuniste. Ne pare rău să constatăm acest adevăr dureros. Dar concluzia este inevitabilă. Oficialii români sunt descurajați să se întâlnească cu cei taiwanezi. Există o obsesie legată de subiect - să nu cumva să supărăm China. China însăși este un mare beneficiar al investițiilor taiwaneze. Practic, pe acest subiect, suntem mai chinezi decât chinezii. Nu există nicio asumare politică sau instituțională a persoanelor care blochează acest dialog și parteneriat. Este o situație pe atât de caraghioasă, pe cât de suspectă”, au afirmat parlamentarii în scrisoarea deschisă, apreciind că ”e timpul să devenim europeni și pe subiectul Taiwan”.

Ei susțin că România pierde astfel bani și oportunități politice.

”România pierde anual investiții de sute de milioane de euro și ratează mii de locuri de muncă nou create pentru că cineva în statul român sabotează astfel chiar România. Cu 23 de milioane de locuitori, Taiwan are un PIB triplu față de România și este o superputere în domeniul tehnologic. Produce 90% din cipurile de ultimă generație la nivel mondial”, se arată în scrisoarea deschisă.

Parlamentarii consideră că un alt câștig ar fi cel politic.

”Al doilea mare câștig este cel politic și simbolic. E aberant că avem un parteneriat strategic cu SUA și, pe subiectul Taiwan — care e important pentru ei — să fim servanții Chinei. Statele Unite au nevoie de sprijin diplomatic din partea noastră pentru a descuraja China să rezolve conflictul prin forță. Statele Unite trebuie să simtă că România este un aliat și un partener în lumea liberă, nu un stat care e partener ba cu americanii ba cu chinezii, în funcție de anotimp”, au declarat parlamentarii.

Ei propun președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și ministrului de externe Oana Țoiu să facă demersuri, în primul rând, pentru deschiderea unei reprezentanțe a României la Taipei și a Taiwanului la București și realizarea unui tratat de garantare a investițiilor și de evitare a dublei taxări între România și Taiwan.

Parlamentarii recomandă să ne asigurăm că toate pozițiile României despre Taiwan sunt în linie cu cele ale UE de descurajare a tendinței recente a Chinei de a rezolva conflictul pe cale militară.

De asemenea, ei propun destinatarilor acestei scrisori deschise să îndemne partidele parlamentare să adopte o rezoluție oficială care exclude reunificarea prin forță cu Taiwanul și ”să fie eliminate practici frustrante pentru investitorii și în general cetățenii taiwanezi care au de-a face cu România (ștampila pusă nu pe pașaport ci pe o hârtie separată, caz unic în UE; cererea ca documente taiwaneze să fie autentificate în… China, etc.)”.

Scrisoarea a fost semnată de Cristian Ghinea, senator USR, Daniel Fenechiu, senator PNL, Alexandru Muraru, deputat PNL, Szabolcs Nagy, deputat UDMR, Sorin Moise, senator PSD, Zoltán Miklós, deputat UDMR, Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș, senator PNL, Ovidiu Jitaru, senator PNL, Botond Csoma, deputat UDMR.

