AUR-ul lui George Simion, singur pe partea suveranistă. „Are coridorul ideologic liber, iar benzina populistă e ieftină când economia scârțâie”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 06:59
368 citiri
AUR-ul lui George Simion, singur pe partea suveranistă. „Are coridorul ideologic liber, iar benzina populistă e ieftină când economia scârțâie”
Liderii AUR - FOTO: Ziare.com

AUR, partidul condus de George Simion, a rămas astăzi singura forță consistentă pe polul politic suveranist, după ce principalele alternative de pe această parte a spectrului au fost afectate de probleme judiciare.

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, ceea ce îi blochează pentru moment orice șansă de revenire în centrul politicii.

În paralel, o altă figură considerată suveranistă - Diana Șoșoacă se află sub anchetă pentru mai multe infracțiuni grave, inclusiv propagandă legionară, promovarea de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe, precum și acuzații de ultraj și lipsire de libertate.

În acest context, AUR se află practic singur pe acest culoar ideologic, având monopol asupra electoratului anti-sistem și suveranist, ceea ce îi oferă o poziție electorală extrem de avantajoasă.

Analistul politic și expertul în comunicare Cristian Roșu a comentat pentru Ziare.com situația actuală a partidului AUR, condus de George Simion, în contextul problemelor penale ale unor lideri ai altor grupări suveraniste, precum Călin Georgescu și Diana Șoșoacă.

Expertul a remarcat că AUR „face zgomot mai ales pe teme marginale și practică un tip de opoziție haotică”.

Creștere pe fondul crizei, nu prin performanță politică

Potrivit analistului politic, ascensiunea AUR nu se explică printr-un program de guvernare coerent sau prin cadre politice competente, ci printr-o stare generalizată de criză economică și instituțională. El a mai arătat că partidul lui George Simion nu a capitalizat prin activitatea parlamentară sau printr-o strategie de comunicare solidă.

„În fotografia de azi, da – are coridorul ideologic liber, iar benzina populistă e ieftină când economia scârțâie. Dar a conduce topul în sondaje și a transforma asta în majorități guvernabile sunt două sporturi diferite.

În fond, ascensiunea AUR nu se bazează pe un program de guvernare, pe capacități administrative sau pe cadre politice competente. Se bazează pe starea de criză generalizată: economică, instituțională, simbolică. Într-un asemenea context, orice partid anti-sistem – fie el de dreapta, fie de stânga sau populist – ar fi putut crește.

AUR nu a capitalizat masiv din prestația sa parlamentară sau dintr-o comunicare strategică coerentă. Nu a venit cu alternative clare, nu a prezentat soluții. În realitate, face zgomot mai ales pe teme marginale și practică un tip de opoziție haotică. Dar în lipsa unor contraoferte credibile din partea celorlalte partide, AUR continuă să crească pe vidul de reprezentare”, a spus Cristian Roșu pentru Ziare.com.

Monopol pe electoratul antisistem

În viziunea lui Cristian Roșu, faptul că AUR joacă „singur pe scenă” și are monopol pe electoratul antisistem le conferă o poziție avantajoasă, dar și riscantă.

„Mai este, însă, timp. Până în 2028, pot apărea partide noi, pot apărea lideri noi sau schimbări majore în economie.

Ce este clar e că AUR joacă astăzi singur pe scenă, are monopol pe electoratul anti-sistem iar asta le oferă o poziție periculoasă dar extrem de avantajoasă electoral”, a punctat Cristian Roșu în analiza pentru Ziare.com.

AUR urcă, PSD se clatină: „Nu este înțelept să le cântăm prohodul. De cel puțin 15-20 ani se tot anunță moartea acestui partid”
AUR urcă, PSD se clatină: „Nu este înțelept să le cântăm prohodul. De cel puțin 15-20 ani se tot anunță moartea acestui partid”
PSD traversează una dintre cele mai complicate perioade de după 2000, confruntându-se cu scăderi semnificative în sondaje și cu un electorat tot mai tentat să migreze către AUR, partidul...
Unul dintre cei mai vocali pro-ruși din AUR își dă demisia. Îl acuză pe George Simion de "trădare" și numește "panaramă" apropierea de Călin Georgescu. „Cadou” de ziua lui Simion
Unul dintre cei mai vocali pro-ruși din AUR își dă demisia. Îl acuză pe George Simion de "trădare" și numește "panaramă" apropierea de Călin Georgescu. „Cadou” de ziua lui Simion
Sergiu Mihalcea, unul dintre cei mai vocali pro-ruși și anti-occidentali oameni din AUR, a anunțat că își dă demisia din partid. Mihalcea îl acuză pe Simion de trădare și că mimează...
#partide opozitie, #aur, #George Simion AUR, #suveranism , #Stiri George Simion
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce este vortexul polar si cum influenteaza fenomenul vremea din Romania. Ce spun meteorologii despre temperaturile din octombrie
DigiSport.ro
Stefan Tarnovanu nu s-a putut abtine nici macar in Olanda: "Jalnic!"
DigiSport.ro
Dennis Man a primit vestea! Decizia luata de PSV, dupa ce l-a luat cu 8.500.000 de euro

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. AUR-ul lui George Simion, singur pe partea suveranistă. „Are coridorul ideologic liber, iar benzina populistă e ieftină când economia scârțâie”
  2. De ce AUR nu depune moțiuni împotriva PSD. „Vor să rămână atât anti-sistem, cât și disponibili pentru guvernare”
  3. De ce crede Nicușor Dan că direcția de acțiune a partidelor suveraniste este aliniată cu Moscova. "Am informații parțiale..."
  4. Nicușor Dan, pus să aleagă ce colaborator preferă: Grindeanu sau Bolojan? Ce a răspuns șeful statului VIDEO
  5. ”Pauză de respirație” în Coaliție după cedarea lui Ilie Bolojan. „Pivotul real este reforma administrației publice: sunt puse în discuție centre de putere, rețele și bani”
  6. "Călin Georgescu nu a fost așa un călăreț singuratic". Nicușor Dan acuză faptul că în spatele acestuia a fost "o rețea de oameni cu bani din România"
  7. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, apare într-un clip video fals, în care ar critica Republica Moldova. MAE: Un act de "manipulare și interferență informațională străină"
  8. De ce România, spre deosebire de Polonia, nu a doborât drona rusească ce a zburat 50 de minute prin spațiul nostru aerian. Explicațiile președintelui Dan VIDEO
  9. "Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua", anunță președintele Nicușor Dan VIDEO
  10. AUR urcă, PSD se clatină: „Nu este înțelept să le cântăm prohodul. De cel puțin 15-20 ani se tot anunță moartea acestui partid”