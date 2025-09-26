AUR-ul lui George Simion, singur pe partea suveranistă. „Are coridorul ideologic liber, iar benzina populistă e ieftină când economia scârțâie”

AUR, partidul condus de George Simion, a rămas astăzi singura forță consistentă pe polul politic suveranist, după ce principalele alternative de pe această parte a spectrului au fost afectate de probleme judiciare.

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, ceea ce îi blochează pentru moment orice șansă de revenire în centrul politicii.

În paralel, o altă figură considerată suveranistă - Diana Șoșoacă se află sub anchetă pentru mai multe infracțiuni grave, inclusiv propagandă legionară, promovarea de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe, precum și acuzații de ultraj și lipsire de libertate.

În acest context, AUR se află practic singur pe acest culoar ideologic, având monopol asupra electoratului anti-sistem și suveranist, ceea ce îi oferă o poziție electorală extrem de avantajoasă.

Analistul politic și expertul în comunicare Cristian Roșu a comentat pentru Ziare.com situația actuală a partidului AUR, condus de George Simion, în contextul problemelor penale ale unor lideri ai altor grupări suveraniste, precum Călin Georgescu și Diana Șoșoacă.

Expertul a remarcat că AUR „face zgomot mai ales pe teme marginale și practică un tip de opoziție haotică”.

Creștere pe fondul crizei, nu prin performanță politică

Potrivit analistului politic, ascensiunea AUR nu se explică printr-un program de guvernare coerent sau prin cadre politice competente, ci printr-o stare generalizată de criză economică și instituțională. El a mai arătat că partidul lui George Simion nu a capitalizat prin activitatea parlamentară sau printr-o strategie de comunicare solidă.

„În fotografia de azi, da – are coridorul ideologic liber, iar benzina populistă e ieftină când economia scârțâie. Dar a conduce topul în sondaje și a transforma asta în majorități guvernabile sunt două sporturi diferite.

În fond, ascensiunea AUR nu se bazează pe un program de guvernare, pe capacități administrative sau pe cadre politice competente. Se bazează pe starea de criză generalizată: economică, instituțională, simbolică. Într-un asemenea context, orice partid anti-sistem – fie el de dreapta, fie de stânga sau populist – ar fi putut crește.

AUR nu a capitalizat masiv din prestația sa parlamentară sau dintr-o comunicare strategică coerentă. Nu a venit cu alternative clare, nu a prezentat soluții. În realitate, face zgomot mai ales pe teme marginale și practică un tip de opoziție haotică. Dar în lipsa unor contraoferte credibile din partea celorlalte partide, AUR continuă să crească pe vidul de reprezentare”, a spus Cristian Roșu pentru Ziare.com.

Monopol pe electoratul antisistem

În viziunea lui Cristian Roșu, faptul că AUR joacă „singur pe scenă” și are monopol pe electoratul antisistem le conferă o poziție avantajoasă, dar și riscantă.

„Mai este, însă, timp. Până în 2028, pot apărea partide noi, pot apărea lideri noi sau schimbări majore în economie.

Ce este clar e că AUR joacă astăzi singur pe scenă, are monopol pe electoratul anti-sistem iar asta le oferă o poziție periculoasă dar extrem de avantajoasă electoral”, a punctat Cristian Roșu în analiza pentru Ziare.com.

