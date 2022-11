„Cioturile” din Parlament. Cum au ajuns 6 partide să aibă reprezentanți în Legislativ, deși nu au trecut testul electoral

Unul dintre cele 6 partide care are membri în parlament a obiținut 0,04 la parlamentarele din 2020 FOTO Colaj ziare.com

Șase partide nelegislative au ajuns să aibă reprezentanți în Parlament, recrutați de la alte formațiuni, deși nu au trecut testul electoral din 2020, iar în unele cazuri nici nu existau.

REPER și Forța Dreptei au cei mai mulți membri în Parlament din rândul partidelor nelegislative. Acesta din urmă este condus de fostul președinte PNL Ludovic Orban, care dădea semne că urmează să se despartă de liberali încă din octombrie 2021 după ce a pierdut șefia PNL în fața lui Florin Cîțu. Tensiunile dintre Orban și conducerea PNL au crescut odată cu ieșirea USR de la guvernare și formarea noii coaliții dintre liberali și PSD. Pe 2 noiembrie anul trecut, Orban alături de alți parlamentari PNL, apropiați fostului președinte, au anunțat că se dezafiliază de grupul liberalilor din Parlament, pentru ca mai apoi să demisioneze și din partid.

Ulterior, pe 14 decembrie a fost format Forța Dreptei, la inițiativa lui Orban, iar în prezent are în Parlament 14 membri, toți foști deputați și senatori PNL, după cum urmează:

Forța Dreptei

Ovidiu-Iosif Florean (fost senator PNL)

Adrian Oros (fost senator PNL)

Violeta Alexandru (fost deputat PNL)

Bola Bogdan-Alexandru (fost deputat PNL)

Chira Claudiu-Martin (fost deputat PNL)

Dancă Ionel (fost deputat PNL)

Ionescu George (fost deputat PNL)

Kocsis-Cristea Alexandru (fost deputat PNL)

Miuţescu Gheorghe Adrian (fost deputat PNL)

Ludovic Orban (fost deputat PNL)

Plăiaşu Gabriel (fost deputat PNL)

Şovăială Constantin (fost deputat PNL)

Ion Ștefan (fost deputat PNL)

Antonel Tănase (fost deputat PNL).

Cealaltă mare despărțire din Parlamentul României a fost din USR, unde mai mulți membri din fostul PLUS, dar și din USR, au demisionat fiind nemulțumiți de conducerea partidului. Cea mai mare parte s-au înscris apoi în partidul Reînnoim Proiectul European al României (REPER), partid condus interimar de europarlamentarii Dragoș Pîslaru și Ramona Strugariu. REPER a fost fondat oficial la începutul lunii august a acestui an iar în prezent are în parlament 11 membri, toți foști reprezentanți ai USR.

REPER

Cosmin-Marian Poteraș (fost senator USR)

Dragoş Popescu (fost senator USR)

Cambera Oana-Alexandra (fost deputat USR)

Ichim Cristian-Paul (fost deputat USR)

Lupu Andrei-Răzvan (fost deputat USR)

Prunean Alin-Costel (fost deputat USR)

Rizea Cristina Camelia (fost deputat USR)

Sas Lóránt-Zoltan (fost deputat USR)

Cătălin Teniță (fost deputat USR)

Toda Daniel-Liviu (fost deputat USR)

Tulbure Simina-Geanina-Daniela (fost deputat REPER).

O altă formațiune cu reprezentant în Parlament este S.O.S. România, care, la finalul lunii mai, o recruta în rândurile sale pe senatoarea independentă Diana Șoșoacă, fost membru a Partidului Neamului Românesc (PNR), iar apoi al AUR.

Partidul S.O.S. România a fost înfiinţat la data de 21 noiembrie 2021 prin decizie definitivă a Tribunalului Bucureşti - Secţia a III-a și are sediul în localitatea Călimănești din județul Vâlcea. Conform documentului de la Tribunalul București, S.O.S. România a fost fondat de Gib Gabriel, Gib Abeluța și Viziteu Maricel. Primul, Gib Gabriel, este redactor-șef la KSI Media, a fost administrator manager la Fermierul-Cozia și e un fost ofițer care a lucrat la Batalionul 28 vânători de munte.

În ce privește cariera politică, Gib a mai făcut parte din „Partidul Renașterea României”, iar apoi a migrat la Partidul Socialist Român (PSR), din partea căruia a candidat, în 2016, pentru un post de senator de Vâlcea. Activ de mai mult timp în cercurile naționaliste, Gib apare în numeroase fotografii pe Facebook alături de Dan Puric, Gheorghe Funar sau Diana Șoșoacă.

Celălalt fondator, Maricel Viziteu, a ieșit în evidență după anunțul lui Șoșoacă cu privire la alăturarea în S.O.S. Într-o postare plină de greșeli gramaticale elementare, acesta face un apel către cetățeni pentru a se alătura partidului.

Mesajul preluat fără modificări a lui Viziteu:

„Începând de astăzi,doamna senator Diana Iovanovici Șoșoacă este membru al partidului,, S,O,S, România „.al cărui membru fondator sunt!!!

Vă așteptăm pe toți cei care ne susțineți și doriți să luptați alături ne no, i pentru a înlătura trădătorii să vă înscrieți in partidul care va reda românilor. Demnitatea și Onoarea, furată de cei care au adus România în pragul dezastrului!!! ”, a scris acesta pe Facebook. Câteva zile mai târziu, acesta și-a șters postarea. Aceasta nu este singura postare controversată a lui Viziteu pe Facebook. El deține numeroase mesaje anti-UE și promovează diverse teorii ale conspirației.

SOS România

Diana Șoșoacă

În Parlament cu 0,04% din voturi

Pe lângă Diana Șoșoacă au mai fost excluși și alți membri care s-au răzvrătit împotriva lui George Simion, pe care l-au acuzat de dictatură internă. Patru dintre aceștia s-au alăturat formațiunii Alternativa Dreaptă (AD) care, spre deosebire de formațiunile menționate anterior, a participat la alegerile parlamentare din 2020. Acolo însă, formațiunea a reușit să strângă doar 0,04% din voturi, însemnând 2.233 susținători care au pus ștampila pe AD.

Alternativa Dreaptă s-a format în octombrie 2019, după o fuziune între partidele Forța Moldova și M10, în se distanțează total de ideologia acestuia din urmă, promovând conservatorismul și euroscepticismul. În prezent AD este condus de Adela Mîrza, care anul trecut ieșea la proteste împotriva măsurilor anti-Covid în care „dictatura militaro-medicală impusă de Raed Arafat”, alături de Valentin Licxandru, care anul trecut ataca cu vehemență legea pentru educația sexuală în școli.

Alternativa Dreaptă

Aelenei Evdochia (fost senator AUR)

Dănuț Aelenei (fost deputat AUR)

Roman Nicolae (fost deputat AUR)

Rusu Daniel-Gheorghe (fost deputat AUR).

Un alt partid care are membri în Parlament este Partidul Neamului Românesc (PNR), condus de către fostul social-democrat Ninel Peia. Acesta din urmă a fost exclus în 2016 din PSD de către Liviu Dragnea ca urmare a mai multor declarații controversate. La acea vreme acesta susținea că vaccinurile ar îmbolnăvi bebelușii și că i-ar omorî. Un an mai târziu, acesta afirma alarmist că „planul de ocupare a României e în faza finală, e vremea să luptăm pentru viețile noastre. Soros aduce un milion de refugiați musulmani în locul a patru milioane de români plecați la muncă în Occident”. Ninel Peia a candidat la alegerile prezidențiale din 2019, însă a obținut doar 0,34% din voturi.

La alegerile locale din 2020, PNR a semnat un acord preelectoral cu AUR prin care mai mulți membrii ai formațiunii au candidat pe listele AUR. Deși acordul trebuia să dureze patru ani, el a fost uitat imediat după ce AUR a intrat în parlament. În prezent, singurul reprezentant al partidului în parlament este Dumitru Coarnă, fost membru PSD executat de Marcel Ciolacu după ce a fost prezent alături de Șoșoacă și alți doi membri AUR la ambasada Rusiei, în contextul războiului din Ucraina.

Partidul Neamului Românesc

Coarnă Dumitru (fost deputat PSD)

Ultimul partid nelegislativ care are membri în Parlament este Alianța pentru Patrie (APP), formațiune fondată de către fostul social-democrat Codrin Ștefănescu, în jurul lui Liviu Dragnea. Partidul a apărut în 2021, în perioada eliberării fostului lider PSD Liviu Dragnea din închisoare, folosindu-se de imaginea acestuia din urmă pentru a atrage electorat dat și membri de la alte partide.

Un an mai târziu însă, relația de camaraderie dintre Codrin Ștefănescu și Liviu Dragnea s-a rupt iremediabil după ce primul l-a acuzat pe acesta din urmă „lua masa cu Kovesi, Maior și Coldea” (n.red.: foștii șefi SRI și fost șefă a DNA).

„Dacă unul ca mine, care a fost alături de el în momente cumplite spune stop, înseamnă că am toate argumentele posibile și imposibile. Am pus punct relației cu acest om”, a mai spus Codrin Ștefănescu. Afirmațiile au venit și după ce Liviu Dragnea a cerut APP să nu-i mai folosească numele și imaginea, în timp ce Codrin Ștefănescu l-a numit pe Dragnea „monstru” și „iepuraș”. Singurul membru APP din Parlament este Francisc Tobă, intrat pe listele AUR și exclus la scurt timp din partid după ce în presă au apărut informații cum că acesta ar fi participat la reprimarea Revoluţiei din 1989.

Alianța pentru Patrie APP

Tobă Francisc (fost deputat AUR)