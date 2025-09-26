Andrei Caramitru dă de pământ cu suveraniștii. "Până și Ceaușescu era anti-rus. Acum trăim o rușine istorică inimaginabilă. Partide întregi, candidați, direct pro-ruși"

Autor: Mihai Diac
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 21:25
703 citiri
Andrei Caramitru dă de pământ cu suveraniștii. "Până și Ceaușescu era anti-rus. Acum trăim o rușine istorică inimaginabilă. Partide întregi, candidați, direct pro-ruși"
Economistul Andrei Caramitru - FOTO Hepta

Analistul Andrei Caramitru, cunoscut pentru opiniile sale politice tranșante, consideră că societatea românească trăiește "o rușine istorică inimaginabilă - să avem lideri de partide, partide întregi, candidați, voci publice, direct pro ruși".

Caramitru își prezintă acest punct de vedere într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 26 septembrie 2025.

Andrei Caramitru subliniază însă că, în ciuda acestor politicieni și acestor partide care promovează, în România, ideile Kremlinului, "populația în imensa ei majoritate nu este pro rusă".

În mod foarte interesant, în perioada comunistă, "niciodată în istoria României nu au existat partide parlamentare pro-ruse. Niciodată. Până și comuniștii puși de ruși după ce au intrat cu tancurile - după vreo 15 ani - au făcut tot ce se putea să se detașeze gradual de ruși. Până și cizmarul de Ceaușescu era anti-rus", susține Andrei Caramitru.

Andrei Caramitru: "Nu îi mai numiți suveraniști. Ci Putiniști. Ăsta e numele pentru ei"
Andrei Caramitru: "Nu îi mai numiți suveraniști. Ci Putiniști. Ăsta e numele pentru ei"
Analistul Andrei Caramitru, cunoscut pentru luările sale de poziție tranșante, transmite un mesaj ironic la adresa așa-zișilor suveraniști care declară că servesc interesele naționale, dar...
"Va fi o plăcere să pun capăt grohăielilor lor". Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, știe răspunsul la întrebarea "Cum recunoști un agent rus?"
"Va fi o plăcere să pun capăt grohăielilor lor". Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, știe răspunsul la întrebarea "Cum recunoști un agent rus?"
Theodor Paleologu, fost deputat și fost ministru al Culturii, a comentat joi, 25 septembrie, deja eternele declarații ale liderului AUR George Simion, care spune oricărei persoane dispusă să-l...
#partide politice romania, #Rusia Romania, #suveranisti, #Andrei Caramitru , #partid
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
"Copiii mor, iar statul ridica din umeri". Tragedia de la Spitalul "Sf. Maria" din Iasi starneste revolta pe Internet: "Stat esuat", "tara disfunctionala"
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie: TAS a publicat decizia! Cati bani ia, de fapt, FCSB pentru Florinel Coman
DigiSport.ro
De nicaieri! Simona Halep, mesaj pentru toata lumea: "Sa nu ma numiti norocoasa"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Andrei Caramitru dă de pământ cu suveraniștii. "Până și Ceaușescu era anti-rus. Acum trăim o rușine istorică inimaginabilă. Partide întregi, candidați, direct pro-ruși"
  2. Traian Băsescu, despre riscurile unui vot antieuropean în Republica Moldova: "S-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România. Un Kaliningrad"
  3. Președintele Senatului României îi îndeamnă pe cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot: "Aveți acum ocazia de a scrie viitorul" VIDEO
  4. Titus Corlățean, revoltat pe tema dronelor: „Trebuie să arătăm că suntem stăpâni în țara asta!”. Propunerea fostului ministru de Externe
  5. Alertă cu bombă la judecătoria din Chișinău unde Plahotniuc urma să fie adus în fața judecătorului
  6. Putin, furios pentru că observatorii ruşi au fost interziși la alegerile legislative din Republica Moldova. Amenințarea liderului de la Kremlin
  7. Ofițerii anticorupție din Moldova au depistat mai multe tentative de corupere a alegătorilor, cu 2 zile înainte de alegeri. Cum acționau fraudatorii în raionul Criuleni
  8. Maia Sandu, mesaj ferm pentru alegătorii moldoveni: „Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări” VIDEO
  9. Partidul „Inima Moldovei” nu va mai participa la alegeri. Formațiunea exclusă din scrutin de CEC. „Cei care au executat ordinele criminale ale PAS vor răspunde”
  10. Maia Sandu, vizată de mașinăria de propagandă a Kremlinului. Rusia vrea cu orice preț înlăturarea sa de la putere. Ce pregătește Moscova