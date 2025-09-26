Andrei Caramitru dă de pământ cu suveraniștii. "Până și Ceaușescu era anti-rus. Acum trăim o rușine istorică inimaginabilă. Partide întregi, candidați, direct pro-ruși"

Analistul Andrei Caramitru, cunoscut pentru opiniile sale politice tranșante, consideră că societatea românească trăiește "o rușine istorică inimaginabilă - să avem lideri de partide, partide întregi, candidați, voci publice, direct pro ruși".

Caramitru își prezintă acest punct de vedere într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 26 septembrie 2025.

Andrei Caramitru subliniază însă că, în ciuda acestor politicieni și acestor partide care promovează, în România, ideile Kremlinului, "populația în imensa ei majoritate nu este pro rusă".

În mod foarte interesant, în perioada comunistă, "niciodată în istoria României nu au existat partide parlamentare pro-ruse. Niciodată. Până și comuniștii puși de ruși după ce au intrat cu tancurile - după vreo 15 ani - au făcut tot ce se putea să se detașeze gradual de ruși. Până și cizmarul de Ceaușescu era anti-rus", susține Andrei Caramitru.

