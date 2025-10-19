Nu mai există partide de „stânga” și de „dreapta”, avertizează un cunoscut politolog: „Acum, clivajul este între aceste două tabere! USR are un comportament mai autoritar decât PSD”

Autor: Dan Stan
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 03:00
415 citiri
Nu mai există partide de „stânga” și de „dreapta”, avertizează un cunoscut politolog: „Acum, clivajul este între aceste două tabere! USR are un comportament mai autoritar decât PSD”
Urnă de vot FOTO Hepta

Politologul Andrei Țăranu susține că politica din România s-a schimbat foarte mult, față de anii ‘90. De asemenea, ceea ce va urma în următorii ani va accentua diferența față de perioada imediată post-Ceaușescu.

Țăranu, analist politic declarat „de stânga”, susține partidele tradiționale s-au pierdut pe drum, iar în cazul celor noi, nu mai trebuie judecat în termeni de „stânga” și „dreapta”. În opinia analistului politic, lupta se va da între două mari tabere, în anii următori, inclusiv în România.

„Clivajul contemporan nu mai este ‘stânga’ sau ‘dreapta’. Clivajul contemporan este între aceste două tabere: Climate Alternative Liberal vs. Traditional Authoritarian Nationalist”, a declarat Țăranu, pentru Ziare.com.

În opinia politologului, noi formațiuni vor apărea pe scena politică, ce vor putea fi încadrate într-unul dintre curentele menționate.

„Vor fi partide noi. O parte dintre ele, din nefericire, vor fi partide intraparlamentare”, a explicat Țăranu.

Andrei Țăranu: „USR are un comportament mai autoritar decât PSD

În opinia politologului, nici PSD, nici USR nu mai urmează politici de stânga.

„USR-ul susține cota unică. Nu e partid de stânga. Renew se dorește un partid de centru. En Marche s-a dorit ca fosta stângă și fosta dreaptă să se unească într-un partid de centru. Cu acest model au venit și în Parlamentul European, prin Renew. În cazul României, USR nu este un partid de stânga sau centrist, ci de dreapta. La dreapta lui, în același spectru, se află și PNL-ul.

La USR nu există Climate Alternative Liberal. Eu văd măsurile ministrei de la Mediu mai degrabă autoritare. În genere, USR are un comportament mai autoritar decât PSD”, a declarat Țăranu.

SENS, un partid considerat „stângist”, ori din spectrul „Climate Alternative Liberal”, a început să apară în sondajele de opinie, cotat cu peste 3%.

Avertismentul politologului Țăranu, după ce PSD s-a declarat partid „conservator”: „Progresismul a devenit o etichetă infamantă”
Avertismentul politologului Țăranu, după ce PSD s-a declarat partid „conservator”: „Progresismul a devenit o etichetă infamantă”
PSD a anunțat modificarea statutului: eliminarea ideii de „progresism” și orientarea către „tradiționalism”, respectiv „conservatorism”. Andrei Țăranu, politolog, a comentat pe...
Vila din Aviatorilor, cu milioane de euro cheltuite pentru renovare și despre care se spunea că e pregătită pentru Iohannis, scoasă la închiriere. De la cât pornește licitația
Vila din Aviatorilor, cu milioane de euro cheltuite pentru renovare și despre care se spunea că e pregătită pentru Iohannis, scoasă la închiriere. De la cât pornește licitația
Vila impunătoare din bulevardul Aviatorilor nr. 86, din zona Primăverii din București a fost scoasă la închiriere. Pentru refacerea imobilului RA-APPS a cheltuit milioane de euro și urma...
#partide politice, #Andrei Taranu , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Noua teorie despre autism. Pretul pe care omenirea il plateste pentru evolutia prea rapida a creierului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Sedinta la Primaria Capitalei, dupa explozia din Rahova. Prefect: "Pregatim terenul pentru demolare"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nu mai există partide de „stânga” și de „dreapta”, avertizează un cunoscut politolog: „Acum, clivajul este între aceste două tabere! USR are un comportament mai autoritar decât PSD”
  2. Vila din Aviatorilor, cu milioane de euro cheltuite pentru renovare și despre care se spunea că e pregătită pentru Iohannis, scoasă la închiriere. De la cât pornește licitația
  3. Prima fabrică de ouă lichide din România, deschisă în prezența ministrului Agriculturii. „Producția românească este din ce în ce mai puternică” VIDEO
  4. Casele care vor putea fi ridicate fără autorizație. Ministrul Dezvoltării a anunțat modificări majore
  5. Cum a pierdut PSD „între 10 și 15 la sută din electoratul tradițional” în favoarea AUR. „Când se percepe o criză politică”
  6. Concluziile corpului de control al premierului, după inundațiile de la Salina Praid. Erorile care au dus la dezastrul major
  7. Ce candidați se prefigurează pentru Capitală, după ce Bolojan a anunțat data alegerilor. „Useristul Drulă va concura cu Firea și penelistul sprijinit de organizația controlată de Thuma”
  8. PNL ține cu dinții de candidatura proprie la Primăria București, după peste 30 de ani de insuccese. Cine a fost singurul primar general dat de liberali
  9. Soluțiile ministrului Educației pentru combaterea consumului de droguri în școli: „Mulţi poliţişti, mai ales acolo unde ştim că sunt riscuri”
  10. Legea care limitează indemnizațiile conducerilor companiilor de stat, promulgată de președintele Nicușor Dan. Ce prevede