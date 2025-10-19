Nu mai există partide de „stânga” și de „dreapta”, avertizează un cunoscut politolog: „Acum, clivajul este între aceste două tabere! USR are un comportament mai autoritar decât PSD”

Politologul Andrei Țăranu susține că politica din România s-a schimbat foarte mult, față de anii ‘90. De asemenea, ceea ce va urma în următorii ani va accentua diferența față de perioada imediată post-Ceaușescu.

Țăranu, analist politic declarat „de stânga”, susține partidele tradiționale s-au pierdut pe drum, iar în cazul celor noi, nu mai trebuie judecat în termeni de „stânga” și „dreapta”. În opinia analistului politic, lupta se va da între două mari tabere, în anii următori, inclusiv în România.

„Clivajul contemporan nu mai este ‘stânga’ sau ‘dreapta’. Clivajul contemporan este între aceste două tabere: Climate Alternative Liberal vs. Traditional Authoritarian Nationalist”, a declarat Țăranu, pentru Ziare.com.

În opinia politologului, noi formațiuni vor apărea pe scena politică, ce vor putea fi încadrate într-unul dintre curentele menționate.

„Vor fi partide noi. O parte dintre ele, din nefericire, vor fi partide intraparlamentare”, a explicat Țăranu.

Andrei Țăranu: „USR are un comportament mai autoritar decât PSD”

În opinia politologului, nici PSD, nici USR nu mai urmează politici de stânga.

„USR-ul susține cota unică. Nu e partid de stânga. Renew se dorește un partid de centru. En Marche s-a dorit ca fosta stângă și fosta dreaptă să se unească într-un partid de centru. Cu acest model au venit și în Parlamentul European, prin Renew. În cazul României, USR nu este un partid de stânga sau centrist, ci de dreapta. La dreapta lui, în același spectru, se află și PNL-ul.

La USR nu există Climate Alternative Liberal. Eu văd măsurile ministrei de la Mediu mai degrabă autoritare. În genere, USR are un comportament mai autoritar decât PSD”, a declarat Țăranu.

SENS, un partid considerat „stângist”, ori din spectrul „Climate Alternative Liberal”, a început să apară în sondajele de opinie, cotat cu peste 3%.

