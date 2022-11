Partidele din România au început ”bătălia” pe Republica Moldova

Cu doi ani înainte de alegerile parlamentare din România, tot mai multe partide de la București au început să-și crească prezența și influența peste Prut, de la simple colaborări până la recrutarea unor membri din parlamentul de la Chișinău ori candidatura la alegerile din Basarabia.

Pe 17 mai anul trecut, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și-a extins oficial influența din România și în Republica Moldova după ce a realizat o alianță cu alte trei partide. Astfel, Partidul Liberal din Republica Moldova condus de fostul primar al Chișinăului Dorin Chirtoacă s-a aliat cu AUR, după ce alte două partide au aderat deja la proiectul formațiunea lui George Simion: Uniunea Salvați Basarabia (USB) și Partidul Popular Românesc (PPR).

Conform presei de peste Prut, AUR ar fi făcut atunci apel la toate partidele unioniste din Republica Moldova să i se alăture, însă doar cele două formațiuni menționate anterior au ales tabăra lui Simion, care are în continuare interdicție de a intra pe teritoriul Moldovei până în 2023.

Graba AUR pentru a-și extinde influența a fost participarea la alegerile parlamentare anticipate care au avut loc pe 11 iulie 2021, marcând atunci și prima oară când un partid din România a avut candidați într-un scrutin din Republica Moldova. Cu toate astea, partidul lui George Simion și aliații săi nu au putut replica succesul din România și nu au obținut nici măcar 1% la alegerile anticipate. AUR a fost pe locul zece în opțiunile moldovenilor, obținând atunci doar puțin peste 7.200 de voturi (0,49%).

USR a recrutat un parlamentar din partidul lui Maia Sandu

Vinerea trecută, 18 noiembrie, președintele USR Cătălin Drulă a anunțat că formațiunea sa își consolidează prezența în Republica Moldova prin invitarea în partid a deputatului din Parlamentul de la Chișinău Lilian Carp.

"Lilian e un om activ, un român pro-european din Republica Moldova, care reprezintă și aici și acolo forțele reformiste pro-europene. În 2024 dorim să ne consolidăm poziția în Republica Moldova, în Diaspora. Sunt convins că Lilian va juca un rol important”, a explicat Drulă.

Lilian Carp este actualmente membru în Parlamentul din Republica Moldova, intrat pe listele partidului PAS, formațiunea fondată de către actualul președinte din Basarabia Maia Sandu. Conform lui Carp, legislația celor două țări nu-i interzice să fie în continuare atât membru PAS, cât și membru USR, explicând că „pe teritoriul Republicii Moldova sunt membru PAS. Pe teritoriul hotarului României mari sunt membru USR".

„Republica Moldova, România, sunt două state și o singură țară. Noi vom ajunge în cadrul UE cu acest deziderat în care putem spune că românii din Basarabia vor reveni acasă atunci când vor face parte din marea familie europeană. Vom avea aceeași legislație, spațiu unic, aceeași monedă și vom putea circula liberi pe ambele maluri ale Prutului”, a explicat noul membru USR.

Ciolacu, întrevedere cu primarul aflat în grațiile Moscovei

La două zile după anunțul USR, președintele PSD Marcel Ciolacu a participat la lucrările Congresului al X-lea extraordinar al Partidului Democrat din Republica Moldova. Ciolacu a susținut acolo un discurs în care a afirmat că Basarabia „are nevoie de social-democrați”.

"Republica Moldova are nevoie de social-democraţi. Este un moment în care contează mai puţin doctrinele de dreapta sau de stânga, Republica Moldova are nevoie de un partid social-democrat proeuropean şi, din câte ştiu eu, - e aici şi domnul prim-ministru - din 2009, dumneavoastră aţi fost primii care aţi declanşat parcursul european al Republicii Moldova. Cred că românii trebuie să ştie acest lucru şi trebuie să ne ridicăm la aşteptările lor şi sunt ferm convins că după acest congres care cred că va fi sub egida unităţii social-democraţiei, cu toţii vom consolida o forţă politică profesionistă în Republica Moldova, care în perioada următoare va avea foarte multe de spus, atât în Republica Moldova cât şi în România, dar şi în Europa", a declarat Ciolacu în cadrul reuniunii.

În aceeași zi, liderul PSD a avut o întrevedere cu primarul Chișinăului Ion Ceban, urmaș politic al lui Igor Dodon, fostul președinte prorus din Republica Moldova. Acesta din urmă este un politician ce a făcut pe rând parte din Partidul Comuniștilor (PCRM) condus de fostul președinte comunist și autoritar Vladimir Voronin, după care a fost unul dintre primii transfugi la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) în anul 2012, condus de fostul președinte prorus, Igor Dodon. Anul acesta, el și-a lansat propriul partid, denumit Mișcarea de Alternativă Națională (MAN).

Potrivit unui document emis de către Departamentul de Stat al Statele Unite cu privire la sancțiunile aplicate către 21 de persoane și entități din Republica Moldova, partidul MAN, lansat de Ceban, ar fi finanțat din surse de la Moscova.

Cu câteva luni înainte, fieful lui Marcel Ciolacu a finanțat mai multe proiecte în comun cu primarul de la Chișinău. Mai exact, în mai 2022, Consiliul Județean Buzău condus de Petre Emanoil Neagu (PSD), a adoptat două hotărâri prin care direcționează 400.000 de euro și 400.000 de lei în proiecte pentru Primăria Chișinău. Astfel, Consiliul Județean Buzău va plăti Primăriei Chișinău 350.000 pentru amenajarea Parcului Catedralei și alte 50.000 de euro pentru reparația unui pasaj pietonal subteran de pe Bulevardul Dacia, potrivit hotărârii oficiale.

În Republica Moldova se află în prezent peste un milion de cetățeni care au cetățenie dublă.

