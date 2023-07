"Insule și peninsule artificiale" ca în Dubai în zona Mării Negre. Ce promite singurul partid care a făcut public programul de guvernare pentru alegerile din 2024

Singurul partid din România care și-a făcut public programul de guvernare pentru alegerile electorale de anul viitor este AUR.

În programul de guvernare al AUR apare și o promisiune despre construirea de insule și peninsule artificiale la Marea Neagră, după modelul celor din Dubai, a descoperit Digi24.

“Susținem realizarea de insule și peninsule artificiale prin acceptarea de investiții private în zona Mării Negre (precum în Dubai)”, scrie în singura frază din programul de guvernare al AUR care vorbește despre investiții imobiliare la Marea Neagră.

Jurnaliștii Digi24 au luat legătura cu parlamentarii AUR de Constanța, cei care ar fi trebuit să aibă cele mai multe informații despre acest proiect.

Evghenia Aelenei este senator AUR de Constanța susține că există o propunere discutată la nivelul orașului Constanța de către mai mulți oameni de afaceri din zonă, apropiați ai partidului AUR.

“Se discută să se facă o insulă, pur și simplu, în mare, cam cum e în Dubai. Și să vină investitori, cine o putea, cum o putea, și să se permită să se facă acest… ca un fel de cartier foarte interesant în largul mării. Chiar s-a vorbit, erau niște băieți cu mai multe investiții în Constanța, care spuneau că este realizabil”, a declarat senatoarea AUR.

“Cineva a venit cu o propunere, deocamdată este la stadiul de propunere. Eu nu știu cine ar avea proiectul concret. Noi am vorbit la nivel de Constanța cu oameni de afaceri din Constanța. Asta ați putea să rețineți: este la nivel de idee, dar avem oamenii care ar putea implementa acest proiect. Avem certitudinea că există cineva care să-l facă”, a mai explicat Evghenia Aelenei.

Dănuț Aelenei, deputat AUR Constanța și soțul senatoarei Evghenia Aelenei s-a arătat mai sceptic.

“Eu am fost în toată lumea asta și am văzut implementarea acestui proiect la Dubai, apoi am văzut la Singapore. La noi nu știu cât o să fie de viabilă treaba asta, pentru că noi avem destul spațiu de construcție pe uscat. După părerea mea, am putea folosi marea mai degrabă pentru energia eoliană”, spune Dănuț Aelenei.

“Știu doar că sunt oameni de afaceri la Constanța care susțin proiectul. Și eu cred că e un proiect bun”.

Adrian Axinia, deputat AUR și membru al mai multor comisii parlamentare, printre care cea pentru administrația publică și amenajarea teritoriului, respectiv cea pentru antreprenoriat și turism, nu știe nimic clar despre proiectul insulelor și pensinsulelor artificiale propuse de partidul său în programul de guvernare.

“Nefiind un expert în turism, mi-a atras și mie atenția acest paragraf. Dar aș avea niște comentarii de făcut. Planul acesta vizavi de realizarea de insule și peninsule artificiale poate fi pus la punct doar după calmarea situației din Marea Neagră. Suntem într-o situație incertă cu războiul de la graniță. Cred că specialiștii noștri de la comisia de turism au luat în considerare după programul finanțat din fonduri europene, cu acea lărgire a plajelor, am zis facem ca o contraofensivă la țările care stau mult mai bine decât noi pe partea de litoral, mă refer aici la Grecia, Spania, care au sezon estival mai lung. Și probabil că asta a fost gândirea celor din comisie pentru a face litoralul nostru mai atractiv”, susține deputatul Axinia.

Nici viceliderul AUR, Claudiu Târziu, nu știe prea multe despre despre propunerea cu insulele artificiale.

“În acest moment nu aveți cu cine să vorbiți care să vă dea alte detalii. Pentru că vrem să-l punem pe hârtie și să vă dăm exact, nu să batem câmpii. Fundamentarea urmează să fie făcută publică, dar asta din toamnă. Cum vom face cu toate măsurile din program. Că, așa, ele sunt doar enunțate acolo și ar putea cineva să întrebe cum sunt puse în practică. Noi le-am anunțat ca să arătăm direcția de guvernare pe care vrem să o implementăm”, a declarat președintele Consiliului Național AUR.