Noile partide care vor concura la alegerile din 2028. Pericol pentru PSD, PNL, USR și AUR

Autor: Dan Stan
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 11:39
372 citiri
Noile partide care vor concura la alegerile din 2028. Pericol pentru PSD, PNL, USR și AUR
Urnă de vot, buletin de vot. Foto: iStock

Multe schimbări s-ar putea produce pe scena politică din România, până în anul 2028. Avertismentul aparține politologului Andrei Țăranu, pe fondul declinului PSD și PNL.

Aproape de momentul rotativei guvernamentale, noi formațiuni politice vor lansa promisiuni pentru alegători, consideră profesorul universitar.

„Vor fi partide noi cu oameni vechi. De exemplu, un nou PRO-România, al lui Ponta. Vor fi și alții care vor face partide cu oameni vechi, dar vor spune că vor fi partide noi. Nu-i văd să plece spre AUR sau USR. Dar mă aștept să apară partide cum au fost PRO România sau PMP. Există mulți lideri din PNL nemulțumiți de domnul Bolojan. Când se va apropia rotativa guvernamentală, vom vedea noi formațiuni.

Să sperăm că vor apărea partide liberale 'curate', pentru că PNL nu mai poate fi încadrat aici. Și de asemenea, un partid 'curat' de stânga. Așa cum a apărut AUR, să apară și unul de stânga în societatea românească”, a punctat politologul, pentru Ziare.com.

Au început să apară alternativele la partidul AUR

Cristian Popescu Piedone deja a înființat propriul partid naționalist, PNRR. Partidul Naționalist Reformarea României a avut lansarea oficială la finalul lunii septembrie. Pe lista invitaților s-au aflat senatorul Ninel Peia, deputatul Nicolae Păun, primarul Sectorului 2 Rareș Hopincă, primarul Sectorului 5 Vlad Popescu Piedone, dar și familia liderului, soția și fiica acestuia.

Unul dintre cele mai importante momente de la lansarea partidului a fost interpretarea Imnului Național de către artistul Nicolae Voiculeț, la nai. Publicul s-a ridicat în picioare pentru acest moment și a aplaudat îndelung. De amintit este faptul că Voiculeț este un artist care, în ultimii ani, s-a aflat în cercul partidului AUR, semn că Piedone ar putea „racola” membri importanți de la partidul lui George Simion.

Cristian Popescu Piedone a declarat că obiectivul său este să ducă PNRR în Parlamentul României, cu un rezultat de cel puțin 10% la viitoarele alegeri parlamentare. În plus, în ultimele luni au apărut informații potrivit cărora un partid conservator ar urma să apară în siajul președintelui Nicușor Dan.

Totodată, Crin Antonescu a transmis în repetate rânduri, după alegerile prezidențiale, faptul că e nevoie de un „nou PNL”, conservator, ori de un partid care să lupte împotriva „neomarxismului”.

Ce urmează pentru PSD și PNL, până în 2028: „Au format un fel de cartel”. Viitorul partidelor clasice
Ce urmează pentru PSD și PNL, până în 2028: „Au format un fel de cartel”. Viitorul partidelor clasice
PSD și PNL, partidele considerate „tradiționale”, continuă declinul în opțiunile românilor. Sondajele de opinie o confirmă frecvent, în timp ce AUR se consolidează ca lider. Despre...
Care este primul partid al țării. Cine domină sondajele și ce formațiune rămâne cea mai organizată forță politică
Care este primul partid al țării. Cine domină sondajele și ce formațiune rămâne cea mai organizată forță politică
De câțiva ani, scena politică românească se reconfigurează într-un mod pe care puțini l-ar fi anticipat. Dacă odinioară competiția se purta, invariabil, între PSD și PNL, cu accente...
#partide politice, #PSD, #PNL, #aur, #Andrei Taranu , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Trump decreteaza "conflict armat" cu cartelurile drogurilor pe care le numeste "organizatii teroriste"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Intrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a raspuns sec, in PATRU cuvinte

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicuşor Dan la Copenhaga: "UE apără ordinea teritorială"
  2. Noile partide care vor concura la alegerile din 2028. Pericol pentru PSD, PNL, USR și AUR
  3. ANAF a anunțat oficial că a preluat casa lui Klaus Iohannis. Inspectorii au spart ușa și au schimbat yala
  4. 80 de milioane de lei pentru SUV-uri și drone anti-țânțari - Prefectul, somat să oprească „furtul”
  5. Situația dificilă a PAS după alegerile din Republica Moldova. Cum ar putea pierde partidul Maiei Sandu majoritatea în Parlament
  6. Opoziție la guvernare. Lider PSD către Ilie Bolojan: „Opriți austeritatea. Definiția nebuniei este să repeți aceleași lucruri, sperând într-un rezultat diferit”
  7. Kelemen Hunor: ”Reformele încă n-au fost făcute. Ceva, foarte puţin la educaţie”. Liderul UDMR spune că România este în recesiune tehnică VIDEO
  8. Nucleul dur al AUR. Cât la sută dintre votanții suveraniștilor sunt de neclintit. Explicația ascensiunii până la 41% în 9 luni
  9. Nicușor Dan vrea candidat unic la Capitală. Analist: „Suveraniștii au șanse reale, sunt bine poziționați”
  10. Reforma administrativă, amânări după amânări. „Sunt ezitări care pot costa, incompetență, iresponsabilitate. Cârpelile nu ne mai ajută”