Noile partide care vor concura la alegerile din 2028. Pericol pentru PSD, PNL, USR și AUR

Multe schimbări s-ar putea produce pe scena politică din România, până în anul 2028. Avertismentul aparține politologului Andrei Țăranu, pe fondul declinului PSD și PNL.

Aproape de momentul rotativei guvernamentale, noi formațiuni politice vor lansa promisiuni pentru alegători, consideră profesorul universitar.

„Vor fi partide noi cu oameni vechi. De exemplu, un nou PRO-România, al lui Ponta. Vor fi și alții care vor face partide cu oameni vechi, dar vor spune că vor fi partide noi. Nu-i văd să plece spre AUR sau USR. Dar mă aștept să apară partide cum au fost PRO România sau PMP. Există mulți lideri din PNL nemulțumiți de domnul Bolojan. Când se va apropia rotativa guvernamentală, vom vedea noi formațiuni.

Să sperăm că vor apărea partide liberale 'curate', pentru că PNL nu mai poate fi încadrat aici. Și de asemenea, un partid 'curat' de stânga. Așa cum a apărut AUR, să apară și unul de stânga în societatea românească”, a punctat politologul, pentru Ziare.com.

Au început să apară alternativele la partidul AUR

Cristian Popescu Piedone deja a înființat propriul partid naționalist, PNRR. Partidul Naționalist Reformarea României a avut lansarea oficială la finalul lunii septembrie. Pe lista invitaților s-au aflat senatorul Ninel Peia, deputatul Nicolae Păun, primarul Sectorului 2 Rareș Hopincă, primarul Sectorului 5 Vlad Popescu Piedone, dar și familia liderului, soția și fiica acestuia.

Unul dintre cele mai importante momente de la lansarea partidului a fost interpretarea Imnului Național de către artistul Nicolae Voiculeț, la nai. Publicul s-a ridicat în picioare pentru acest moment și a aplaudat îndelung. De amintit este faptul că Voiculeț este un artist care, în ultimii ani, s-a aflat în cercul partidului AUR, semn că Piedone ar putea „racola” membri importanți de la partidul lui George Simion.

Cristian Popescu Piedone a declarat că obiectivul său este să ducă PNRR în Parlamentul României, cu un rezultat de cel puțin 10% la viitoarele alegeri parlamentare. În plus, în ultimele luni au apărut informații potrivit cărora un partid conservator ar urma să apară în siajul președintelui Nicușor Dan.

Totodată, Crin Antonescu a transmis în repetate rânduri, după alegerile prezidențiale, faptul că e nevoie de un „nou PNL”, conservator, ori de un partid care să lupte împotriva „neomarxismului”.

