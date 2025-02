Partidele politice din România și practicile lor. De la Ionel Brătianu la... Dani Mocanu

Partidele politice, fie că vrem sau nu, fie că ne plac sau nu, fie că le votăm sau nu, sunt esențiale pentru funcționarea democrației. Atât politicienii, cât și cei care studiază fenomenul politic din unghi de vedere științific, nu au reușit, încă, să ofere o altă formulă viabilă pentru guvernarea societăților în concordanță cu principiile și valorile fundamentale ale modernității politice democratice: garantarea libertății, statul de drept, respectarea drepturilor omului, asigurarea pluralismului politic, protejarea proprietății private, respectul pentru demnitatea umană.

Născute și evoluate în mod natural ca urmare a dezvoltării democrației reprezentative, partidele politice îndeplinesc un rol de curea de transmisie între stat și societate. Practic, atunci când ele nu se află la guvernare, putem spune că fac parte din societatea civilă. Este etapa existenței lor în care ar trebui să fie suficient de permeabile la nevoile și revendicările societății. Societate politică ce, probabil, a trimis respectivele formațiuni în opoziție tocmai pentru conexiunea slabă cu cetățenii în timpul actului de guvernare, dar și pentru rezultatele slabe în administrarea statului.

În perioadele în care se află la guvernare, rolul partidelor devine încă și mai important. În acel moment ele nu mai sunt niște simple colectoare de idei și propuneri politice. Nu mai au cum să critice, din opoziție, măsurile luate de guvernele aflate în funcție. În acel moment, partidele trebuie să folosească toate resursele pe care le au, umane, ideologice și de rețelistică politico-administrativă pentru a genera politici publice bune pentru cetățeni, pentru a asigura o administrație centrală și locală eficiente și pentru a păstra un contact permanent cu societatea și nevoile sale.

În acest angrenaj al deciziei politice, criteriile de selecție din interiorul partidelor politice, „politica de cadre” așa cum i se mai spune, capătă o importanță fundamentală pentru întreg actul de guvernare. Proces ce trebuie gândit, planificat și realizat încă din perioadele de opoziție, selectarea cadrelor este esențială, pentru că partidele, în momentul accederii la guvernare, sunt puse în situația de a furniza rapid oameni în zone cheie ale administrației, cu scopul transformării programelor politice în legi, hotărâri, măsuri, dispoziții, în fine, în politici publice. Din nefericire pentru guverne și, mai ales, pentru cetățeni, o „politică de cadre” defectuoasă în interiorul partidelor poate aduce prejudicii majore actului de guvernare și putem ajunge să trăim, ca cetățeni, în decurs de câteva săptămâni sau luni, o trecere foarte rapidă și potențial ireversibilă de la bine la rău. Îmi vin acum în minte frescele lui Ambrogio Lorenzetti din Palazzo Publico din Siena, care prezintă „alegoria bunei și a relei guvernări”.

Din păcate, partidele din România și nu numai, au neglijat timp îndelungat aceste criterii de selecție, iar rezultatele nu doar că au început să apară, ci au și generat frustrări, nemulțumiri și chiar furie în rândul unora dintre cetățeni. Contexul politico-istoric s-a schimbat, iar dacă până acum ceva vreme aceste frustrări se materializau în absenteism, astăzi ele au găsit un receptor politic – extremismul. Suveranismul neaoș intră și el în aceeași categorie. Astfel, din neglijență și incapacitate, partidele politice tradiționale, cu toată aprecierea pentru lucrurile pozitive realizate fie la putere, fie în opoziție, își trăiesc un ceas foarte grav al istoriei lor. Și, din păcate, au tras și cetățenii după ele în acest vârtej al degradării vieții democratice.

Înainte ca extremismul, suveranismul și viziunea antisistem să-și găsească un corespondent, sau mai multe, pe scena politică românească, partidele politice din țara noastră au excelat la capitolul practicilor și deciziilor ce au generat nemulțumirea populației față de ele.

Neglijarea domeniului educației și, în mod special, a educației civice și politice; decuplarea de la societate și auto-plasarea într-un soi de Olimp social; reacția anemică la corupția demonstrată de justiție a unora dintre reprezentanții acestor formațiuni; promovarea politicienilor comozi, de tip „yes man”, dispuși să care serviete și să nu iasă din rând pentru a obține o funcție în administrație; izolarea sau chiar excluderea din partide a liderilor bine pregătiți din punct de vedere profesional, bine mobilați intelectual, dar mai puțin dispuși să accepte leadershipul unora mult mai slabi decât ei și lipsiți de slugărnicia atât de îndrăgită de șefii de organizații. Sunt doar câteva dintre fenomenele care și-au pus amprenta, în mod aproape ireversibil, asupra politicii de cadre a partidelor politice, asupra actului de guvernare și asupra raportării societății la exercițiul electoral. Nu mai vorbim despre disponibilitatea generațiilor mai tinere de a se implica în mediul politic. În definitiv, de ce ai mai face asta? De ce ai investi resurse de timp, energie, bani sau intelect într-un mediu în care criteriile de selecție au rareori legătură cu meritocrația.

Pe acest subiect nu mă exprim doar din perspectiva celui care observă și care studiază politica și politicul din România, de astăzi, dar și din trecut. Deloc întâmplător, concluziile expuse aici cu privire la bucătăriile interne ale partidelor politice își au originea în interacțiunea mea destul de apropiată cu ceea ce înseamnă implicarea politică activă. Într-un trecut, nu foarte îndepărtat, am reluat o tradiție de familie mai veche, întreruptă brutal de regimul comunist. Am fost implicat timp de șase ani în politica activă din România și am avut oportunitatea de a cunoaște practica politică din interior, atât la nivelul unor organizații de tineret sau studenți, dar și din perspectiva interacțiunii directe cu organizațiile de seniori. Așadar, îmi permit să observ, să analizez, să critic din două perspective. Prima ar fi aceea a celui care a activat în mod direct, a muncit și a dăruit din timpul și resursele sale organizației din care a făcut parte. Cea de-a doua perspectivă este a celui care provine dintr-o familie în care, anii de pușcărie comunistă pentru apartenența la familia liberală însumează, probabil, mult mai mult decât vechimea multora dintre membrii de astăzi ai respectivei organizații.

Așadar, cred că am toată legitimitatea să-mi exprim nemulțumirea, dar și speranțele față de o formațiune politică de care, cel mai probabil, încă sunt legat afectiv. Probabil că doar studiul istoriei liberalismului românesc și memoria de familie mă fac să mă raportez la Partidul Național Liberal ca la o organizație politică în care Ionel Brătianu, I.G. Duca, Spiru Haret, Eugeniu Carada, Dinu Brătianu sau Mihail Fărcășanu ar trebui să fie, nu doar portrete în sălile de ședințe, ci modele de gândire și acțiune politică. Și da, recunosc faptul că încă am mari așteptări de la liberali. Aștept responsabilitate, luciditate, dăruire, muncă. Și o fac, pentru că știu că există resursă umană disponibilă pentru așa ceva.

Din 2009 până în 2015 am trăit multe momente de speranță, dar și dezamăgiri. Din 2015, de când am părăsit politica activă și până în prezent, am observat și am analizat evoluția liberalilor din țara noastră, dar și a întreg spectrului politic. Un moment greu, pentru mine, ca om ce analizează politica din România, dar și pentru mine ca cetățean atașat de valorile liberalismului clasic a fost cel de la finele campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale de anul trecut. Așteptam de la reprezentanții și comunicatorii partidului legat de atâtea momente cruciale din istoria României să găsească alte metode de cucerire a electoratului decât apelul la doi cântăreți de manele. Iar aici nu-mi vin în minte decât cuvintele lui Ionel Brătianu, care spunea că „unii cred că politica este un fel de distracție, cu foloase și onoruri. Politica este ceva grav, grav de tot. Ai în mâna ta viața și viitorul țării tale”.

Așadar, aș fi preferat ca liberalii să comunice cu electoratul făcând apel la figurile din propriul album de familie, la cei din familia Brătianu și nu la versurile domnilor Mocanu sau „Gheboasă”. Și nu pentru că aș avea o problemă cu domnii respectivi și muzica lor, ci pentru că momentul era unul cât se poate de sobru, complicat și crucial. Nu ne mai aflam într-o logică normală a alegerii între partidele politice. Ne aflam într-un moment în care aveam de ales între democrație și viziune autoritară. Între vestul democratic și estul dictatorial. Iar acest moment cerea responsabilitate, seriozitate și conștientizare a gravității contextului. Din păcate, atât s-a putut. Erorile pot fi iertate dacă sunt conștientizate, iar conștientizarea se transformă în schimbare. Între timp, lucrurile s-au schimbat. La nivelul leadership-ului liberal s-au produs schimbări, iar acum, așa cum probabil o face întreaga societate românească atentă la scena politică și eu aștept rezultate, hotărâre, echilibru și responsabilitate.

Iar dacă societatea poate ierta și uita, din păcate, istoria nu iartă. Niciodată. Iar cine s-a îndeletnicit cu ea știe că, mai devreme sau mai târziu, nota de plată trebuie achitată.

Astăzi ne aflăm într-un astfel de punct, dar, pentru a păstra o doză de optimism, aș spune că încă există șanse de redresare. Am încredere, pentru că în fiecare dintre partidele politice democratice și proeuropene (!) din România există oameni foarte bine pregătiți, competenți, dornici să muncească și să pună umărul la procesul de consolidare a democrației românești. Ei sunt acolo, se implică, muncesc, vin cu idei și își așteaptă rândul. Până acum au fost neglijați, lăsați pe „banca de rezerve” sau doar scoși la „încălzire”. A venit rândul lor. A vremea ca partidele politice democratice să înceapă meciul contra extremismului cu un „prim 11” format din lideri cu viziune, dispuși la efort, fără probleme de corupție, buni comunicatori, care pot aduna cetățenii în jurul lor și a proiectelor lor. Aceștia există, trebuie doar să li se dea echipamentul de joc și să fie introduși pe teren.

Din primul minut.

------------

In calitatea sa de angajat al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Andrei-Catalin Galita este implicat atat in activitatea de deconspirare a politiei politice comuniste, specifica Directiei Investigatii, dar si in proiecte educationale si de cercetare pe tema metodelor si tehnicilor de supraveghere a populatiei, folosite de aparatul represiv comunist.

Din 2021 este doctorand in stiinte politice, cu tema "Procesul de disparitie a Partidului National Liberal dupa instaurarea regimului comunist in Romania".

Interesele sale academice si de cercetare privesc istoria regimului comunist din Romania, partidele politice, liberalismul romanesc, regimurile autoritare si totalitare, formele de disidenta si opozitie fata de regimulcomunist.

