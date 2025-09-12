Cum se spală banii prin partidele politice, grație sistemului de rambursare a cheltuielilor de campanie. Expert Forum: „ANAF se face că nu vede”

Un raport realizat de think-tankul Expert Forum pe anul electoral 2024 arată că veniturile partidelor au fost cele mai mari de până acum, aproape 1 miliard de lei. Expert Forum vorbește despre o „morișcă” prin care se spală bani prin partide, iar ANAF „se face că nu vede”.

„Sub oblăduirea lui Marcel-mă-doaren-pix-dădeficit, anul 2024 a fost cel mai bănos pentru partide: statul a plătit rambursări pentru campanii și subvenții anuale de peste 1.000.000.000 lei 🤑

Dar asta nu-i tot. Probabil se și spală bani la greu prin intermediul acestor rambursări de la stat. Morișca merge așa: cei care împrumută partidul, oameni sau firme, nu sunt niciodată verificați de unde au banii, dar apoi îi primesc înapoi de la buget, prin intermediul partidului, curați și uscați. ANAF se face că nu vede. Iar AEP ne spune că “nu are protocol pe schimb de date cu ANAF”, nici bani să se aboneze la o bază de date privată cu firmele 🥳 Că dacă n-ai voie să ai, atunci nici nu ai”, scrie Sorin Ioniță, directorul executiv al Expert Forum, pe Facebook.

Acesta dezvăluie cum firma unui „băiat deosebit de bazat”, care deține mai multe localuri în Herăstrău și pe litoral, înființată în martie 2024, împrumută PSD cu 1,6 milioane de lei, deși profitul era foarte mic, iar cifra de afaceri pe tot anul 2024 a fost sub un milion.

„Tehnic e posibil, firește, prin împrumut de la patron sau între firme. Dar întrebarea e, de ce ai plimba banii între firme înainte să îi donezi sau să împrumuți partidul? 😎

În orice țară normală cu Fisc informatizat asta aprinde automat un bec roșu 💥 mare cât tupeul lui Marcel, ca indicator de risc de money laundering. Doar la noi ANAF nu vede, că e ocupat cu popriri bancare pentru datorii de 50 de lei. Așa cum nu vede nici Mercedesurile alea de 150.000 euro luate pe butic sătesc, atunci când beneficiarul real e membru în Securistan 😎”, arată acesta.

Acesta subliniază că toate acestea se întâmplă în contextul unei uriașe campanii a guvernului de a scoate la lumină „marii evazioniști” și de a-i taxa.

