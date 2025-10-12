România, de 35 de ani fără un partid adevărat de stânga. „Cei mulți” nu sunt reprezentați, iar extrema dreaptă profită de asta

În 35 de ani de la Revoluție, clasa politică românească nu a fost capabilă să creeze un partid politic de stânga, în adevăratul sens ideologic, ci s-a mulțumit să se raporteze la PSD, un partid declarat social-democrat, dar în esență conservator și cu slabe valențe de stânga, ca la un „partid socialist”. În realitate, între PSD și celelalte partide de dreapta și centru-dreapta nu există diferențe foarte mari, mai ales când vorbim despre valori culturale. Micile diferențe apar pe palierul economic și social, PSD având unele inițiative care se apropie de social-democrația europeană.

Întregul peisaj politic este dominat de partide de dreapta, centru-dreapta, conservatoare sau greșit numite „progresiste”. În realitate, confuzia ideologică din societatea românească a fost întreținută și de politicieni, cu intenție sau fără, dar și de presă, care a etichetat tabere și a creat stereotipuri ideologice.

Astfel, PSD sunt „socialiști”, USR sunt „neomarxiști”, PNL sunt „liberali”. De multe ori, cel puțin înainte de alegerile din 2024, când o mare parte a presei a aflat că mai există legionari în România, AUR erau considerați și „comuniști”.

În realitate, PSD are foarte puține lucruri în comun cu social-democrația europeană, cu atât mai puțin cu socialiștii, USR, în afară de timida susținere pentru comunitatea LGBTQ+ în perioada referendumului pentru familie nu îndeplinește nicio cerință pentru a fi „neomarxist”, ci mai degrabă neoliberal cu accente libertariene, în timp ce liberalii, după ce au fuzionat cu PDL-ul lui Traian Băsescu, cel puțin din punct de vedere economic, au migrat și mai la dreapta pe axa ideologică, intrând la rândul lor în sfera neoliberală.

AUR, în schimb, este o combinație între legionarism interbelic, ultraconservatorism importat din SUA și național-ceaușism superficial.

Toate partidelele, poate cu excepția USR, care arată în unele momente mici zvâcniri progresiste, sunt conservatoare.

Reticența clasei politice de a crea un partid de stânga, ușor mai progresist și mai apropiat măcar de valorile social-democrate europene vine și din tendința socială generală, care este de asemenea una conservatoare.

Totodată, o mare parte din masa electorală asociază „socialismul”, „stânga” sau „social-democrația” cu trecutul comunist și cu național-ceaușismul.

Pe lângă faptul că lipsa unor astfel de partide duce la o nereprezentare a „celor mulți”, acest aspect contribuie și la ascensiunea partidelor de extremă dreapta, care

își asumă teme de stânga și le exploatează populist, răspunzând însă unor probleme societale importante.

Politologul Cristian Pîrvulescu subliniază experiența comunistă a poporului român ca unul dintre motivele pentru care stânga nu este atât de bine văzută.

„Cred că întrebarea corectă este de ce nu am avut niciodată după 1990 niciun partid adevărat de stânga. Cred că răspunsul este în structura societății românești, în experiența comunistă, care a fost traumatizantă, și a național-comunismului”, spune profesorul, într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta subliniază că lipsa partidului de stânga nu este o caracteristică românească. În realitate, toată Europa de Est duce lipsă de astfel de partide, sau unde acestea există, sunt foarte slabe.

„Nici în Bulgaria nu vom găsi un partid de stânga, chiar dacă se numește partid socialist, Polonia la fel, Ungaria. Una dintre probleme cred că rezidă în continuitatea fostelor partide comuniste în forma partidelor social-democratizate, ceea ce a accentuat caracterul de partid cartel. În general, partidele post-comuniste sunt partide-cartel, dar partidele foste comuniste sunt mai cartelizate decât celelalte, pentru că în mare măsură se bazează pe structura vechiului partid comunist”, explică Pîrvulescu.

Politologul evidențiază că un alt motiv pentru lipsa unui partid puternic de stânga este caracterul conservator al societății românești, care a fost oprită din procesul de modernizare.

„Nu se întrunesc condiții sociale pentru partide de stânga, iar căderea comunismului a creat o asociere în mintea multora între stânga și comunism. Asta a făcut ca anticomunismul, care a fost dominant, să profite masiv”, adaugă el.

Cristian Pîrvulescu arată că, în România, partide extremiste precum România Mare, AUR și alte mișcări intrate în Parlament au preluat elementele de stânga și le-au amestecat cu elemente de extremă dreaptă.

Acesta dă exemplul Franței, unde Reuniunea Națională, partid extremist de dreapta, are multe elemente preluate de la stânga pentru a avea acces la electoratul popular. „Vedem că foste bastioane comuniste sunt infiltrate de extrema dreaptă”.

Decanul Facultății de Științe Politice este de părere că existența unei stângi puternice în România ar mai fi temperat ascensiunea extremismului de dreapta, însă subliniază că această extremă nu face altceva decât să preia tradiția legionarismului interbelic, care este foarte puternic: „Ca să ai stânga, ai nevoie de poporul de stânga. În România nu există”.

În ultimii ani, au mai existat inițiative de stânga, precum Demos și, mai nou, SENS, care momentan nu au reușit performanțe electorale notabile.

