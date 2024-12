O lume mai bună pentru noi, cetățenii – speranța celor care au mers la vot

Dinainte de începutul campaniilor electorale – care or fi fost, eu nu le-am sesizat – mi-am propus să nu am opinii asupra candidaților nominalizați legal, așteptând rezultatul votului. Așa mi s-a părut normal, să nu-mi exprim eu opiniile personale pentru a influența, cumva, opțiunile concetățenilor mei. Pentru că, față de oferta făcută de partidele tradiționale, eu nu am găsit pe cineva care să mă convingă că este capabil pentru funcția la care aspiră. Poate sunt eu subiectiv. Din această cauză, n-am dorit să mă exprim în timpul campaniei electorale.

Acum, că s-au încheiat alegerile, cum, ați văzut și dumneavoastră, m-am decis să scriu ce am constatat, ca un privitor de pe margine al scenei politice.

După primul tur al prezidențialelor, am apreciat declarațiile liderilor PNL și PSD, înfrânți la vot, care ne-au asigurat că au înțeles mesajul alegătorilor, prin votul dat unui necunoscut. Nu mai are sens să va plictisesc cu bâlbâiala de după turul I și decizia Curții Constituționale dinaintea turului II, că sunt convins că le cunoașteți.

Am văzut și cenușa pusă în cap de liderii celor mai mari partide din țară, pentru rezultatul dezastruos din aceste alegeri, urmat de declarații de penitență și autoflagelare, cum că n-au făcut cât trebuia, când au avut ocazia.

Pot spune că din tot ce au declarat liderii scoși din competiție, după votul din primul tur, de indiferent de ce algoritm sau combinație binară s-a folosit, nu văd că a mai rămas mare lucru, pentru că:

- la PSD s-a revizuit demisia d-lui Marcel Ciolacu, revenind la conducerea PSD, și acum este pe culoarul de candidat la postul de premier al noii coaliții de guvernare, restul de lideri nefiind schimbați sau mutați în nici un fel, semn că sunt capabili și agreați de electorat, în forma prezentă – oare?

- la PNL s-a schimbat conducerea partidului, dar nimic din declarațiile actualilor lideri nu ne confirmă că au învățat din greșelile vechii conduceri – vezi elucubrațiie d-lui Virgil Popescu, ministrul energiei în guvernul Cîțu şi Ciucă, după care tragem ponoase o țară întreagă, vezi politica fiscală a d-lui Boloş, care nu știe de unde să mai facă rost de bani, punând tot felul de taxe, determinând economiști locali, de marcă, să remarce o similitudine ciudată între aplicarea măsurilor fiscale și schimbarea vremii.

Iar dl. Sebastian Burduja, actualul ministru al energiei, ne asigură că, deși noi, contribuabilii corecți, am plătit certificate verzi pentru tranziția la energie verde, regenerabilă, de zeci de ani nu s-a investit în noi capacități de producție a energiei electrice și că acum, culegem roadele.

Citez: “Problema structurală și fundamentală este că România nu a investit timp de zeci de ani în noi capacități de producție. Nu în ultimul rând, țara noastră ar trebui să investească în noi capacități de producție. Pentru că dacă, în loc de a importa ar trebui să recurgem la energia hidro, am epuiza resursele în timp scurt”- încheiat citatul. Domnia sa uită să ne spună că, peste 90% din unitățile de producere a energiei electrice sunt cu capital majoritar de stat, că sunt în subordinea Ministerului Energiei - altfel ce sens ar avea un asemenea minister – dar că, după opinia domniei sale, producerea unui kwh s-ar închide dacă ar fi comercializat cu cca 1,3 lei/kwh. Uită să ne spună cât costă acum, real, producerea unui kwh în hidro, pe combustibili fosili, în eoliene, în fotovoltaice, că de la prosumatori, care nu sunt puțini, ce să mai zicem, pentru energia introdusă suplimentar în rețea, am înțeles că vor primi bani după 2026 . De ce nu ne spun adevărul, chiar dacă e neplăcut? E o enigmă pe care n-o vom desluși ușor. În coşul energetic sunt numai mere bune, dar nu pentru oricine. În 2007, când am avut ocazia să fac o vizită la centrală hidroelectrică Lotru Ciunget, directorul de acolo, mi-a relatat cât costă producerea unui kwh energie – 0.05 lei. Poate cu inflația, cu drojdia de bere, care a asezonat toate prețurile din România, acum, probabil, poate fi 0.09-0.10 lei/kwh.

Să aibă cineva dintre specialiștii în energie, curajul să ne spună cât costă producția pe segmente și cât ne ia statul pentru că suntem conectați la sistemul de energie și gaze. Și să nu uite cei care doresc să modifice input-urile primare din economie, că trebuie să compenseze, corelat, prețul orei de manoperă pentru salariul minim, și al pensiilor. Lege fundamentală a economiei de piață, din care facem parte.

Nu contest că dl. Burduja nu are nici o legătură cu sistemul energetic sau că nu știe să gestioneze managementul societăților pe care le are în subordine, nu-l cunosc și nu-mi permit judecăți de valoare. Singurul lucru pe care îl contest, este imobilitatea în decizii, astfel că, ce a făcut prost dl. V. Popescu, vezi decizii de închidere capacități energetice pe cărbune, fără a pune nimic în loc, plafonarea prețului kilowattului la de 4 ori valoarea din octombrie 2021, se perpetuează și acum, consecințele asupra piețelor caracteristice fiind dezastruoase, iar din aprilie 2025, nesăţul “energeticienilor” hulpavi va izbucni, ridicând prețul pe noi culmi de “civilizație și progres” (pentru unii). Și atunci să vedem cine o să mai poată plăti facturile lunare.

Deci liberalii au probleme cât Casă Poporului, pentru reglementările neinspirate din energie, din finanțe, cu deficitul enorm prevăzut de BNR, la 8.58% la sfârșitul anului, și cu justificarea sumelor împrumutate de guvernul Cîțu și Orban, care nu s-au găsit în achiziții sau investiții, sau nu au produs acel ROI (return of investment), pe care, atât de mândru, îl clama fostul premier Florin Cîțu, și actualul candidat PNL la Parlament, din 2024, care n-a mai fost ales de concetățenii săi din Galați. Cu ce le-o fi greșit?...

Am apreciat opinia d-lui Adrian Năstase pe subiectul ” învățăminte trase”, citez:

“Mi-e teamă însă că după ce și-au cerut iertare (Iohannis) sau au anunțat că au „auzit” mesajul de la alegeri, liderii actuali vor continua în același mod, pregătind un guvern neputincios și alegeri prezidențiale în primăvară – când candidatul suveranist (George Simion) va strânge voturile lui Călin Georgescu (între timp, „exmatriculat”), ale AUR, POT și ale SOS. Să avem în vedere că până în primăvară va trebui să fie aprobat noul buget și să se realizeze „dialogul” amânat pentru ianuarie cu FMI. Mantra cu „democrația”, cu „statul de drept” va fi mai puțin atrăgătoare pentru români. O eventuală creștere a TVA (ce ar afecta mai mult pe cei săraci) ar fi o corecție bugetară ce ar duce la o creștere și mai mare a zonei „suveraniste”- încheiat citatul.

Cred, și eu, că este momentul ca oamenii de stat, nu politicieni de duzină, să iasă în față, să conducă partidele pentru cetățenii țării, nu pentru interese private sau de grup, ce au dus la succesul “independenților” sau “suveraniştilor”, împinși de algoritmi sau influenceri bine plătiți, din care nu putem decela cât sunt influențe AI și cât decizii personale. Din păcate, existența plină de dificultăți financiare a majorității populației, a determinat înclinarea către un independent şi către partide noi, populate cu oameni vechi, văzând că partidele tradiționale au grijă numai de interesul propriu.

Dacă nu era așa, la cât s-a străduit d-na ministră a muncii să convingă că recalcularea este o mare majorare a pensiilor, că indexarea este o altă creștere a pensiilor, ar fi trebuit ca, cel puțin 3,8 milioane de voturi – cât clamau oficialii guvernamentali că au pensii majorate – să fie în tolba de voturi a coaliției de guvernare. Cum să crezi că, nerecunoscători, aceștia au votat cu alții sau cu un independent. Decât dacă, ce au clamat atâta timp, nu era adevărat. Oamenii trăiesc în timp real, nu cu declarații utopice. Dl. profesor Mircea Coşea a relatat, de curând, că indexarea de la 1 ianuarie, anunțată cu mare aplomb de d-na Bucura Oprescu, nu este o majorare a pensiilor, este o compensare a efortului făcut de 2 ani de zile în urmă, de către pensionari, de a suportă inepțiile deciziilor guvernamentale, care au dus la creșterea inflației, și care acum se restituie parțial, oricum, nu în măsura în care a afectat bugetele personale. Și eu am scris de nu știu câte ori, degeaba, dar dl. Daniel Baciu și d-na Bucura Oprescu n-au încetat să ne comunice, din vară, cât de bine o s-o ducem pentru că ni se majorează pensiile de 2 ori, în 3 luni. Rezultatele de la vot ii contrazic grav, cred eu, și mai cred ceva, că ar trebui și domniile lor să se alăture celor care trebuie să tragă învățăminte după votul românilor, să înțeleagă că nu toți pot fi manipulați cu gesturi amabile sau expresii frumos ambalate, fără conținut.

Lumea asta nouă, care este devoalată de metode oculte de manipulare a opiniilor sau chiar a deciziilor de vot, datorită inteligenței artificiale sau algoritmilor de căutare, care conduc la rezultatele țintite de cei care chestionează, necesită adaptări și în legislație și în comportamentul cetățenilor. Dar mai ales, necesită educație individuală, pentru că este mult mai greu să convingi un om care are îndoieli, din cauza educației și a experienței de viață, decât unul care cunoaște numai axiome, pentru că educația sa are lacune.

Partidele politice, cred eu, că, pentru a arata că au înțeles lecția dată de electorat, ar trebui să schimbe garnitura de lideri cu care au defilat în legislatura precedentă, funcție de rezultatele fiecăruia, nu toți la grămadă, dar oamenii nevalidați de realizări importante în mandatul lor, să facă un pas în spate. Vremea impostorilor și a tăietorilor de frunză la câini, a apus.

Altfel, vom vedea la alegerile prezidențiale de anul viitor o nouă surpriză, pentru că fenomenul produs în noiembrie a.c. se poate repeta, poate, la o scară și mai mare. Eu sunt optimist, cred că există șansă ca oameni de stat din partidele parlamentare pro-europene, să iasă în față și să fie lideri de urmat, în continuarea parcursului european al națiunii mele. Scara valorilor şi buna pregătire profesională trebuie să prevaleze intereselor de grup sau individuale, mai ales în ierarhia de partid. Altfel, convingerea electoratului și succesul strategiilor la guvernare, cu oameni mai puțin pregătiți pentru funcțiile guvernamentale, sunt compromise iremediabil. Și consecințele… le-am văzut de curând.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

