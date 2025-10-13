AUR în topul sondajelor. Când am putea vedea un guvern din care să facă parte și suveraniștii? „Este greu să recruteze „la bucată” din celelalte partide”

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 20:50
318 citiri
AUR în topul sondajelor. Când am putea vedea un guvern din care să facă parte și suveraniștii? „Este greu să recruteze „la bucată” din celelalte partide”
George Simion, liderul AUR FOTO X/@georgesimion

Conform celui mai recent sondaj INSCOP Research, toamna aceasta pare să aducă o relativă stabilizare a intenției de vot. Dacă ar avea loc acum alegeri parlamentare, 40% dintre alegători ar vota cu AUR, ceea ce consolidează poziția formațiunii suveraniste pe primul loc în topul preferințelor politice. Urmează PSD, cu 17,6%, PNL cu 14,8% și USR cu 11,5%.

Partidele aflate la putere însumează aproximativ 50% din opțiunile exprimate de alegători, în timp ce opoziția parlamentară cumulată ajunge la 45%, indicând un echilibru relativ între cele două mari blocuri politice. Totuși, diferența de scoruri individuale arată că AUR are un avantaj semnificativ față de ceilalți competitori, restul partidelor nereușind să depășească pragul de 20%.

PSD rămâne pe locul al doilea în preferințele electoratului, urmat de PNL, USR și UDMR, în timp ce formațiuni mai mici, precum POT și SOS România, se situează sub 5%, la nivel comparabil cu scorul obținut de SENS în sondaj. Această distribuție arată că partidele mai mici încă nu reușesc să atingă o masă critică de electorat, iar scena politică rămâne concentrată în jurul principalelor patru formațiuni.

Analiza datelor sugerează că strategia de consolidare constantă a AUR continuă să producă efecte în rândul alegătorilor, în timp ce partidele tradiționale se confruntă cu provocări legate de guvernare care le erodează imaginea.

Consultantul politic Daniel Olteanu a comentat, într-o analiză pentru Ziare.com, rezultatele care confirmă consolidarea opțiunilor electorale. Consultantul observă o dinamică interesantă în rândul partidelor tradiționale. PSD „culege roade din postura de opoziție de interior”, recâștigând o parte din încrederea pierdută, însă insuficient pentru a contracara ascensiunea suveraniștilor. În schimb, PNL, condus de Ilie Bolojan, „plătește eroziunea unei guvernări complicate, marcată de deficit bugetar și reforme amânate”.

„Nu există garanția că AUR nu poate avansa”

Daniel Olteanu explică faptul că, deși AUR pare să fi atins un platou de creștere, efectul de „vase comunicante” între centrul politic și dreapta radicală rămâne modest.

„Noul sondaj INSCOP indică o consolidare a opțiunilor politice: AUR pare să fi atins un platou de creștere, iar efectul de vase comunicante între centru și dreapta radicală rămâne modest.

Totuși, nu există garanția că AUR nu poate avansa. Strategia de prezență constantă, fără gesturi bombastice care să mobilizeze anticorpi în rândul electoratului de centru încă funcționează”, a punctat Daniel Olteanu într-o analiză pentru Ziare.com.

„PSD culege roade din postura de „opoziție de interior”

În același timp, remarcă expertul, PSD reușește să câștige teren din postura de „opoziție de interior”, dar nu suficient pentru a amenința dominantul AUR. PNL, condus de Ilie Bolojan, resimte efectele unei guvernări în condiții economice dificile.

„PSD culege roade din postura de „opoziție de interior”, recâștigând încredere, dar insuficient. PNL, cu Bolojan prim-solist, plătește eroziunea unei guvernări în condiții grele de deficit și reforme amânate”, a remarcat Daniel Olteanu.

„Scenariul intrării AUR la guvernare rămâne improbabil pe termen scurt”

În privința unei eventuale participări a AUR la guvernare, analistul Daniel Olteanu consideră că un asemenea scenariu este „prematur”.

„Întrebarea despre un guvern cu suveraniști e prematură. Atâta timp cât în PSD nu vedem o ruptură consistentă – iar plecări punctuale precum a lui Titus Corlățean nu schimbă aritmetica – actuala coaliție are resurse să continue, chiar cu frâna de mână trasă.

Formatul parlamentar post-alegeri contează mai mult decât scorurile brute: dacă suveraniștii nu ating o masă critică și dacă PNL-PSD conservă un nucleu de cooperare, scenariul intrării AUR la guvernare rămâne improbabil pe termen scurt. Cifrele nu arată încă schimbarea realității din decembrie 2024: puterea are 311 parlamentari, iar opoziția 153. Este greu pentru AUR să recruteze „la bucată” din celelalte partide”, a mai spus Daniel Olteanu pentru Ziare.com.

AUR strânge tot mai mulți susținători. Cât de mare este diferența față de următorul partid, conform celui mai nou sondaj
AUR strânge tot mai mulți susținători. Cât de mare este diferența față de următorul partid, conform celui mai nou sondaj
Ultimul Barometru Informat.ro – INSCOP Research arată o stabilizare a intenției de vot înaintea alegerilor parlamentare. Conform sondajului realizat între 6 și 10 octombrie 2025 pe un...
Partidele care se opun reducerii numărului de parlamentari la 300. Câți parlamentari există acum
Partidele care se opun reducerii numărului de parlamentari la 300. Câți parlamentari există acum
În coaliție a fost reluată discuția privind inițierea unui proiect de lege privind reducerea numărului de parlamentari de la aproape 500 la 300, potrivit voinței populare exprimate printr-un...
#partidul AUR, #sondaje, #inscop, #partide, #PSD, #PNL, #USR, #suveranisti , #AUR
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Seful NATO rade de submarinele rusilor:"Pare o vanatoare a celui mai apropiat mecanic"
DigiSport.ro
Rezerva neutilizata la Romania - Austria, Florin Tanase a rupt tacerea: "Nu e posibil asa ceva"
DigiSport.ro
O vedeta a vrut sa treaca granita in Serbia, dar a ramas "blocata": "Au emis mandat de arestare pe numele meu"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. AUR în topul sondajelor. Când am putea vedea un guvern din care să facă parte și suveraniștii? „Este greu să recruteze „la bucată” din celelalte partide”
  2. Gruparea Grindeanu are undă verde la șefia partidului, după ieșirea din cursă a lui Titus Corlățean: „Era mai bine să existe o competiție internă”
  3. O explicație pentru scorul AUR din ultimul sondaj: "Avem fix 40-45% care votează clar și repetat pentru pomeni de la stat, pentru ceaușism târziu"
  4. Președintelui nu-i pasă de amenințările cu suspendarea din funcție. Nicușor Dan susține că "sunt alte lucruri care trebuie să ne îngrijoreze"
  5. Statutul PSD a fost modificat la cererea lui Grindeanu. „Este o clarificare doctrinară”, explică Rafila. Ce schimbare a vrut liderul social-democraților
  6. Sorin Grindeanu anunță oficial data Congresului PSD. ”Pentru cei îngrijorați: Voi candida la funcția de președinte al partidului”
  7. Senatul a respins moţiunea AUR împotriva ministrului Economiei. "Continuăm să ne facem treaba", anunță Radu Miruță VIDEO
  8. Social-democrații au stabilit data viitorului Congres. Când este aleasă noua conducere a PSD SURSE
  9. Raluca Turcan, reacție dură după sondajul în care AUR bate tot. "PSD atacă PNL și câștigă Simion"
  10. Avertismentul Laviniei Șandru pentru români: "Reacționează! Dacă noi tăcem, alții decid totul în locul nostru" VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 141 - AUR conduce detașat în...