AUR în topul sondajelor. Când am putea vedea un guvern din care să facă parte și suveraniștii? „Este greu să recruteze „la bucată” din celelalte partide”

Conform celui mai recent sondaj INSCOP Research, toamna aceasta pare să aducă o relativă stabilizare a intenției de vot. Dacă ar avea loc acum alegeri parlamentare, 40% dintre alegători ar vota cu AUR, ceea ce consolidează poziția formațiunii suveraniste pe primul loc în topul preferințelor politice. Urmează PSD, cu 17,6%, PNL cu 14,8% și USR cu 11,5%.

Partidele aflate la putere însumează aproximativ 50% din opțiunile exprimate de alegători, în timp ce opoziția parlamentară cumulată ajunge la 45%, indicând un echilibru relativ între cele două mari blocuri politice. Totuși, diferența de scoruri individuale arată că AUR are un avantaj semnificativ față de ceilalți competitori, restul partidelor nereușind să depășească pragul de 20%.

PSD rămâne pe locul al doilea în preferințele electoratului, urmat de PNL, USR și UDMR, în timp ce formațiuni mai mici, precum POT și SOS România, se situează sub 5%, la nivel comparabil cu scorul obținut de SENS în sondaj. Această distribuție arată că partidele mai mici încă nu reușesc să atingă o masă critică de electorat, iar scena politică rămâne concentrată în jurul principalelor patru formațiuni.

Analiza datelor sugerează că strategia de consolidare constantă a AUR continuă să producă efecte în rândul alegătorilor, în timp ce partidele tradiționale se confruntă cu provocări legate de guvernare care le erodează imaginea.

Consultantul politic Daniel Olteanu a comentat, într-o analiză pentru Ziare.com, rezultatele care confirmă consolidarea opțiunilor electorale. Consultantul observă o dinamică interesantă în rândul partidelor tradiționale. PSD „culege roade din postura de opoziție de interior”, recâștigând o parte din încrederea pierdută, însă insuficient pentru a contracara ascensiunea suveraniștilor. În schimb, PNL, condus de Ilie Bolojan, „plătește eroziunea unei guvernări complicate, marcată de deficit bugetar și reforme amânate”.

„Nu există garanția că AUR nu poate avansa”

Daniel Olteanu explică faptul că, deși AUR pare să fi atins un platou de creștere, efectul de „vase comunicante” între centrul politic și dreapta radicală rămâne modest.

„Noul sondaj INSCOP indică o consolidare a opțiunilor politice: AUR pare să fi atins un platou de creștere, iar efectul de vase comunicante între centru și dreapta radicală rămâne modest.

Totuși, nu există garanția că AUR nu poate avansa. Strategia de prezență constantă, fără gesturi bombastice care să mobilizeze anticorpi în rândul electoratului de centru încă funcționează”, a punctat Daniel Olteanu într-o analiză pentru Ziare.com.

„PSD culege roade din postura de „opoziție de interior”

În același timp, remarcă expertul, PSD reușește să câștige teren din postura de „opoziție de interior”, dar nu suficient pentru a amenința dominantul AUR. PNL, condus de Ilie Bolojan, resimte efectele unei guvernări în condiții economice dificile.

„PSD culege roade din postura de „opoziție de interior”, recâștigând încredere, dar insuficient. PNL, cu Bolojan prim-solist, plătește eroziunea unei guvernări în condiții grele de deficit și reforme amânate”, a remarcat Daniel Olteanu.

„Scenariul intrării AUR la guvernare rămâne improbabil pe termen scurt”

În privința unei eventuale participări a AUR la guvernare, analistul Daniel Olteanu consideră că un asemenea scenariu este „prematur”.

„Întrebarea despre un guvern cu suveraniști e prematură. Atâta timp cât în PSD nu vedem o ruptură consistentă – iar plecări punctuale precum a lui Titus Corlățean nu schimbă aritmetica – actuala coaliție are resurse să continue, chiar cu frâna de mână trasă.

Formatul parlamentar post-alegeri contează mai mult decât scorurile brute: dacă suveraniștii nu ating o masă critică și dacă PNL-PSD conservă un nucleu de cooperare, scenariul intrării AUR la guvernare rămâne improbabil pe termen scurt. Cifrele nu arată încă schimbarea realității din decembrie 2024: puterea are 311 parlamentari, iar opoziția 153. Este greu pentru AUR să recruteze „la bucată” din celelalte partide”, a mai spus Daniel Olteanu pentru Ziare.com.

