Partidul extremist AUR se află pe locul 2 în intența de vot a românilor în luna ianuarie 2022, cu 20,6%, imediat sub PSD, care a ajuns la 34,3%, se arată într-un sondaj de opinie al Inscop publicat de directorul institutului, Remus Ioan Stefureac. Acesta pune ascensiunea AUR pe seama tensiunilor din coaliția de guvernare.

Clasamentul intenției de vot în ianuarie:

PSD: 34,3%, în scădere față de decembrie 2021 AUR: 20,6%, în creștere față de decembrie 2021 PNL: 16,6%, în scădere față de decembrie 2021 USR: 12,5%, în creștere față de decembrie 2021 UDMR: 4,2%

Directorul Inscop, Remus Ioan Stefureac, scrie că în urma sonjajului de desprind două concluzii principale.

„Certurile dintre partidele coaliției aflate la guvernare pe fondul crizei facturilor la energie le afectează în mod direct intenția de vot. Deocamdată impactul este controlabil, dar problema riscă să devină o amenințare majoră dacă relația dintre PSD și PNL nu se va armoniza și cele două partide nu vin cu soluții în locul disputelor politice. După catastrofală criză politică de la finalul anului trecut, oamenii nu mai vor să audă de certuri politice și nu vor avea niciun pic de răbdare și niciun gram de toleranță pentru partidele care le vor provoca”, arată directorul Inscop.

Remus Ioan Stefureac pune ascensiunea AUR pe seama tensiunilor din coaliția de guvernare.

„Tensiunile din coaliție și întârzierea oferirii de soluții la probelemele sociale alimentează în continuare creșterea AUR. Dacă pe zona de securitate militară, din cauza amenințărilor Rusiei observăm o creștere foarte puternică a încrederii în NATO, în UE, în Occident, de bun augur pentru moralul națiunii, problemele sociale și politice domestice/interne vor alimenta în continuare adeziunea electorală la discursul ultra-populist”, mai scrie Remus Ioan Stefureac.

Sondajul de opine a fost realizat în perioada 11-18 ianuarie 2022

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comandă think-tank-ului Strategic Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshall Fund of the United States, Black Sea Trust for Regional Cooperation și True Story Project.

Anchetă sociologică s-a derulat în perioada 11-18 ianuarie 2022, datele fiind culese prin metodă CATI (interviuri telefonice).

Volumul eșantionului a fost de 1.162 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.9 %, la un grad de încredere de 95%.

