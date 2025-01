Ce n-a mers bine pentru AUR în alegerile parlamentare și prezidențiale. Claudiu Târziu: „Toate voturile nemulțumiților trebuiau să vină la AUR, nu să se împartă în alte părți”

Președintele Consiliului Național de Conducere al partidului AUR a declarat vineri, 10 ianuarie, pentru Ziare.com, că o nemulțumire în ceea ce privește alegerile din 2024 este aceea că voturile AUR s-au împărțit în mai multe direcții, făcând referire la alte două partide suveraniste, AUR și POT, care au intrat în Parlament.

„Având în vedere că în ianuarie 2024 noi ne aflam undeva la 30 de procente în sondajele reale, care indicau un potențial adevărat, potențial care s-a văzut în cele din urmă, pentru că pe lângă noi au mai intrat două partide suveraniste în parlament și dacă însumăm scorurile obținute de fiecare în parte ne dau 30 și ceva de procente, pe de-o parte.”, a declarat Claudiu Târziu pentru Ziare.com.

Președintele Consiliului Național de Conducere a AUR punctează faptul că în contextul internațional, în care curentele conservator-suveraniste sunt mai avantajate, AUR putea obține mai mult.

„Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de un context general, context la nivel european și chiar mondial care este foarte favorabil mișcărilor de tip conservator, suveranist, patriotic. Curent care a dat câștigătoare în multe state europene și urmează să mai dea și în altele.”, spune el.

Acesta consideră că în România acest curent „s-a domolit” sau „s-a limitat” ajungând sub 20 de procente la parlamentare, asta deși AUR a ajuns să fie al doilea partid parlamentar după PSD.

Ads

„Chiar dacă ești al doilea partid din România, nu poate să te satisfacă. Mai avem în vedere și faptul că noi am intrat cu 9,5 procente în 2020 în Parlament, și acum am luat 18,3, adică, practic, ne-am dublat scorul și zestrea electorală, dar nu este destul pentru notorietatea pe care o are partidul, pentru garnitura de lideri pe care o are partidul, pentru ce a făcut partidul în acești patru ani, care a fost în cea mai mare măsură singurul partid de opoziție”, adaugă Târziu.

Europarlamentarul AUR crede că toate voturile nemulțumiților trebuiau să vină la AUR, nu să se împartă pe la alte partide din același bazin electoral.

„În aceste condiții, toate voturile nemulțumiților, toate voturile celor care voiau o schimbare reală, toate voturile celor care sperau într-o altfel de politică, trebuiau să vină la AUR, nu să se împrăștie prin alte părți, nu să rămână neexprimate din cine știe ce calcul, nemulțumire sau frustrare, pentru că este posibil”, mai spune Târziu.

El consideră că este posibil ca unii alegători să nu se fi prezentat la vot pentru că au considerat că nici AUR nu erau destul de convingători.

Ads

„Nu putem să ne culcăm pe o ureche după un an cu patru cicluri de alegeri, foarte greu, în care cei de la putere și-au făcut mendrele cum au vrut, au așezat alegerile cum au vrut, și să spunem ‘e foarte bine, suntem al doilea partid’. În regulă, suntem al doilea partid, suntem la guvernare, dar ce am obținut cu asta, suntem la guvernare, avem candidat la prezidențiale în turul doi, avem primării la municipii de județ?”, se întreabă Târziu.

Acesta spune că nu caută vinovați pentru rezultate, dar spune că trebuie făcute analize pentru a vedea ce nu a mers bine în această campanie.

„De asemenea, trebuie făcută o analiză cu privire la structurarea partidului în teritoriu, care am văzut cât de importantă este. În opinia mea, organizațiile locale și-au dat un examen de maturitate în acest an electoral și și-au câștigat statutul de coloană vertebrală a partidului și trebuie recunoscute ca atare.”, adaugă el.

Săptămâna aceasta au apărut informații în presă, potrivit cărora în interiorul AUR există certuri după alegerile din 2024.

Ads

Președintele Consiliului Național de Conducere a Partidului, Claudiu Târziu, l-a făcut pe George Simion principalul responsabil pentru rezultatul de la alegerile prezidențiale, declarând totodată că niciuna dintre rundele electorale nu a fost „mulțumitoare”. Astfel, după ce George Simion s-a plasat pe locul 4 în primul tur al alegerilor prezidențiale, anulat ulterior de Curtea Constituțională, Târziu a afirmat că este nevoie de o „analiză foarte riguroasă și serioasă” pentru a lua măsuri concrete.

AUR nu trece prin primul scandal de acest fel, plecarea Dianei Șoșoacă din partidul lui Simion fiind printre primele evenimente care a zguduit Alianța. Totodată, conflictul tacit dintre Simion și Târziu mocnește deja încă din momentul în care George Simion a devenit numărul 1, după ce, inițial, partidul fusese condus de amândoi.

Ads