Congres AUR cu un singur candidat. „Deși nu are concurent intern, George Simion are un etern competitor extern, pe Călin Georgescu”

AUR se pregătește să organizeze pe 30 noiembrie, la Alba Iulia, congresul său național, un moment de reconfirmare a liderului și de reașezare politică după un an intens. Evenimentul se anunță unul fără suspans, întrucât George Simion este, până în prezent, singurul candidat la conducerea partidului.

Congresul vine însă într-un context politic complicat, marcat de pierderea alegerilor prezidențiale din luna mai și de nevoia de a revalida autoritatea internă a unui lider care a construit o mișcare politică în jurul propriei personalități.

George Simion a fost unul dintre candidații alegerilor prezidențiale din acest an care au lăsat o amprentă puternică în politică. După ce a reușit să canalizeze nemulțumirea unei părți semnificative din electoratul dezamăgit, rămas fără repere după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu, George Simion a transformat o retorică naționalistă și antisistem într-o platformă electorală consistentă. Promovarea sa permanentă, bazată pe emoție, identitate națională și opoziție față de partidele tradiționale, a adunat o energie socială dificil de ignorat, transformându-l într-un actor politic de luat în seamă.

În primul tur al prezidențialelor, George Simion a reușit o performanță notabilă, intrând în turul al doilea cu un scor care confirma creșterea rapidă a AUR. A beneficiat de un nucleu dur de susținători, de o mobilizare impresionantă în mediul online și de o campanie construită în jurul unui mesaj simplu, dar eficient: apărarea valorilor naționale în fața unei clase politice percepute ca distantă și coruptă.

Cu toate acestea, valul de entuziasm nu a fost suficient pentru a-l duce spre victorie. Înfrângerea din turul al doilea a arătat limitele discursului radical și dificultatea transformării unei mișcări radicale într-o forță stabilă. Rezultatul nu a fost însă un eșec total: scorul final, de peste 5 milioane de voturi, a confirmat că George Simion rămâne una dintre cele mai influente figuri ale noului val politic românesc.

Pentru AUR, momentul congresului poate fi un test. Într-un partid care se identifică aproape total cu figura lui George Simion, reconfirmarea sa la conducere devine nu doar inevitabilă, ci și esențială pentru menținerea direcției și a forței de coagulare a mișcării.

Cristian Andrei - consultant politic, Agenția de Rating Politic - agenție de sondaje și strategie politică, a comentat, într-o analiză pentru Ziare.com, situația din partidul AUR și, în opinia sa, cifrele electorale obținute de George Simion, în ciuda pierderii scrutinului prezidențial, îi conferă în continuare o autoritate incontestabilă în interiorul partidului. Totuși, punctează analistul, deși nu are competitori interni, George Simion se află într-o competiție politică, una simbolică, dar tot mai vizibilă, cu fostul candidat respins Călin Georgescu.

„AUR nu este un partid foarte structurat și încă este un partid de lider”

Potrivit lui Cristian Andrei, AUR rămâne „un partid de lider”, construit în jurul personalității lui George Simion. Lipsa unei structuri interne solide și a unor figuri alternative face ca poziția sa în partid să fie deocamdată incontestabilă.

„Realist vorbind, un lider care a reușit să adune pentru un partid nou peste 5,3 milioane de voturi la alegerile prezidențiale și apoi să transfere o parte din acest câștig politic într-un scor potențial de 40% în sondajele de opinie pentru AUR, după ce doar acum un an sărea de 20% în alegerile parlamentare, nu prea are cum să aibă competiție internă. AUR nu este un partid foarte structurat și încă este un partid de lider”, a expus Cristian Andrei pentru Ziare.com.

„Călin Georgescu ar putea să absoarbă oricând AUR spre altă mișcare politică”

Cristian Andrei consideră că AUR se află în continuare într-un proces de redefinire, iar valul politic pe care se sprijină are potențial să atragă noi figuri publice în anii următori. Pe de altă parte, consultantul politic indică faptul că adevărata competiție pentru Simion vine din afara partidului, din zona unui curent mai larg al naționalismului radical și populist, reprezentat în spațiul public de Călin Georgescu.

„AUR este egal astăzi cu George Simion, nu există alte figuri, deși, atenție, Simion are o competiție mult mai mare dinspre exterior – dinspre Călin Georgescu. Acesta e și el de facto un lider al mișcării politice care este reprezentată de AUR astăzi și el ar putea să absoarbă oricând acest partid spre altă mișcare politică.

Doar că domnul Georgescu nu este formal parte din AUR, dorind să nu fie asociat cu sistemul de partide și să rămână cu imaginea de „independent”. Așadar, deși nu are concurent intern, Simion are un etern competitor extern, pe Călin Georgescu. Mă aștept să apară în următorii ani și alți lideri ai valului populist-radical, versiunile 2.0. Un spațiu atât de larg politic, de peste 40%, cu potențial de creștere va atrage antreprenori politici. Ce nu pricep mulți este că acest potențial nu ține doar de ceea ce unii numesc simplist și stupid drept „suveranism”, este o nemulțumire mult mai largă abandonată pe mâna unor populiști”, a spus Cristian Andrei pentru Ziare.com.

