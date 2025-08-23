AUR intră într-o nouă fază a discursului extremist, pe model vestic: frica de migranți. „Se reia vechiul discurs antimigrație interbelic. Atunci era vorba despre evrei”

Deputatul AUR, Dan Tanasă, postează recent un mesaj pe Facebook în care își îndeamnă urmăritorii să nu mai primească comenzile de mâncare dacă livratorul nu este român. „Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa!”, adăuga acesta, într-o postare ce amintește de retorica extremistă din Vest, unde anti-imigraționismul este cheia de boltă a discursului populist. Migrația, o temă mai puțin exploatată în România, și mai degrabă proiectată înspre Vest pentru a arăta „decăderea” societăților dezvoltate precum Franța, Marea Britanie sau Germania, a contribuit decisiv la victoria lui Donald Trump în ultimele alegeri, dar și la ascensiunea partidelor de extremă dreaptă din Vestul și Centrul Europei. Mai mult, teama de migranți a stat la baza premiselor care au făcut posibil Brexit-ul.

Venirea refugiaților ucraineni a deschis prima dată drumul către retorica anti-imigraționistă, deși România, pentru mulți dintre aceștia, nu reprezenta o destinație finală. Același lucru este valabil și în cazul muncitorilor veniți din Asia și Africa, care văd România mai degrabă ca pe o poartă spre Vest, țara noastră neavând politici sociale care să ajute migranții.

Acum, AUR, simțind că este loc pentru un astfel de discurs, induce teama că imigranții veniți din Nepal, Sri Lanka, Pakistan sau Vietnam vor lua locurile de muncă ale românilor și, la un nivel și mai profund, vor „sugruma” identitatea națională. În realitate însă, piața muncii din România, mai ales în sectorul HORECA, se confruntă cu un deficit important de angajați, în contextul în care salariile oferite nu mai reprezintă interes pentru români.

Politologul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, consideră că, pe de-o parte, este vorba despre o încercare de sincronizare la mișcările extremiste din Occident.

„E o copie? Nu. Sigur că în mare măsură preiau din discursul occidental, dar nu uitați că pe de-o parte este vorba despre o încercare de sincronizare cu mișcările occidentale, inclusiv cu cea din Ungaria, care este cea mai apropiată mișcare de genul acesta, iar pe de altă parte are o legătură cu diaspora, ceea ce înseamnă că au oarecare intenții și pe termen scurt, nu doar pe termen mediu, în ceea ce privește mobilizarea diasporei”, afirmă profesorul Cristian Pîrvulescu într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta punctează faptul că diaspora românească se lovește de problema migrației în țările lor adoptive, în mai mare măsură decât cei care locuiesc în România.

„Sunt aici mai multe chei de interpretare. Prima, imigrația în locul muncitorilor români, ceea ce sugerează Tanasă, a doua, și aici se leagă puțin și de discursul lui Georgescu, capitalul și în general cel străin, exploatează forța de muncă română și dă salarii mici, care sunt atractive doar pentru imigranți. Faceți presiuni pentru ca salariile să crească. Asta răspunde efectiv contextului social complicat și erorilor de strategie și tactică ale Guvernului Bolojan, care în momentul de față oferă un atu extraordinar unui astfel de discurs”, explică.

A treia cheie de interpretare, spune politologul, este o reluare a vechiului discurs antimigrație din perioada interbelică. „Atunci se referea la evrei”.

„Linia aceasta nu este neapărat nouă, nici măcar în discursul AUR. Ea exista, dar acum este folosită pe timp de vacanță cu insistență pentru că apare și se vede. Este problema aceea, cum zicea Sarkozy, a migrației vizibile. Pentru că este vorba despre oameni pe care îi vezi pe stradă, sunt în general asiatici și fiind vizibili și, evident, pentru mulți oameni care se văd amenințați în piața muncii.”

Cristian Pîrvulescu atrage însă atenția asupra faptului că pentru mulți imigranți care se angajează la noi în țară, România este doar o etapă către alte state cu salarii mai bune.

„Pentru că nu avem politică socială, nu le asigurăm aproape deloc drepturi. Diferența dintre politica de la noi și politica din Vest este că la noi n-o să rămână, pentru că nu au condiții, pe câtă vreme românii rămân acolo și își aduc și familiile. Acestea sunt diferențele”, completează politologul.

AUR se extinde pe o nouă linie de discurs extremist

Deputatul Dan Tanasă a îndemnat în urmă cu câteva zile la respingerea comenzilor care nu sunt livrate de un român, pentru a nu mai încuraja importul de muncitori din Asia și Africa.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!" a scris Tanasă, marți, 19 august, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a scris în comentarii: „O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru că nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”

Miercuri, Tanasă a revenit, nu ca să-și ceară scuze, ci ca să-i jignească pe cei care nu au fost de acord cu el și l-au apostrofat pe rețelele sociale.

Colegul său de partid, deputatul AUR Mohammad Murad, a condamnat apelul lui Tanasă.

„Este o prostie. I-am și atras atenția colegului meu anterior, într-o discuție, că este o gândire total depășită. I-am dat mii de exemple. Dacă luăm așa, Statele Unite sunt formate din foarte multe naționalități. China are acum peste un milion de lucrători aduși din India. În Dubai, sunt sute de mii de europeni. Populația Dubaiului este de 6 milioane, dintre care 4 milioane sunt străini. În 2025 să mai spunem că nu apelăm la unul sau la altul?”, a declarat Mohammad Murad pentru Libertatea.

Declarațiile lui Tanasă s-au lovit de un val important de critici în social-media, iar CNCD s-a sesizat în cazul afirmațiilor făcute de acesta.

Muncitorii asiatici, cea mai mare pondere dintre angajații extra-comunitari

Potrivit datelor de la Inspecția Muncii din 2025, peste 130.000-140.000 de angajați din Asia aveau contracte active pe piața muncii din România, cei mai mulți proveniți din Nepal, India, Bangladesh, Vietnam, Pakistan, dar și China.

Cei mai mulți erau angajați în construcții, urmați de sectorul agricol, Horeca și apoi logistică și curierat.

