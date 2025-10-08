AUR depune moțiune simplă împotriva ministrului Economiei: „Ministerul a devenit o agenție de plasare pentru USR”

Partidul AUR a anunțat, miercuri, depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță (USR). Demersul este susținut de 39 de senatori, potrivit declarațiilor făcute în plen de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Peiu îl acuză pe ministrul Miruță de favoritisme politice și de transformarea ministerului într-o instituție care ar servi intereselor de partid ale USR, prin angajarea de persoane apropiate formațiunii.

„Am pregătit o moţiune pe care o înmânez, susţinută de 39 de senatori, intitulată: ‘Ministrul Radu Daniel Miruţă – dovada vie că USR şi PSD–PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei – transformat în agenţie de plasare a forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR’”, a declarat Petrișor Peiu, în plenul Senatului.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat calendarul procedurii parlamentare. Moțiunea simplă depusă de AUR va fi dezbătută și votată luni, 13 octombrie, de la ora 16:00.

Moțiunea simplă este un instrument parlamentar prin care senatorii sau deputații pot cere public demiterea unui ministru, fără efect juridic obligatoriu, doar cu semnificație politică.

Este a doua moțiune depusă de AUR în această sesiune parlamentară împotriva unui membru al Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Partidul condus de George Simion nu a făcut niciun demers de acest tip împotriva miniștrilor PSD.

