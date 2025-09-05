AUR cere demisia Oanei Țoiu, de la MAE: „Imaginea țării este grav afectată.” Scandalul momentului

Autor: Dan Stan
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 07:37
367 citiri
AUR cere demisia Oanei Țoiu, de la MAE: „Imaginea țării este grav afectată.” Scandalul momentului
Oana Ţoiu, întâlnire la Kiev cu Volodimir Zelenski FOTO Facebook/Oana Țoiu

AUR cere demisia de la MAE a ministrei USR Oana Țoiu, după ce aceasta a lansat critici la adresa lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, care au vizitat China în calitate de foști premieri.

Cel care a solicitat din partea AUR demisia de onoare a Oanei Țoiu este deputatul Cosmin Corendea, vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă din Camera Deputaților. Corendea o acuză pe Țoiu de incompetență diplomatică demonstrată în repetate rânduri, aspect ce afectează negativ imaginea României.

„Motivul pentru care doamna ministru de externe ar trebui să își dea demisia este foarte simplu: incapacitatea dânsei de a înțelege și de a aplica, în același timp, politica externă. Demisia de onoare, în politica externă, este o cutumă politico-diplomatică, nu o obligație juridică. Este un gest prin care un demnitar își asumă responsabilitatea atunci când imaginea țării este grav afectată, iar doamna Țoiu nu înțelege acest principiu fundamental”, a declarat deputatul Cosmin Corendea.

Politicianul susține că menținerea lui Țoiu la MAE riscă să deterioreze și alte relații.

„Ieșirile publice ale doamnei ministru riscă să deterioreze relații internaționale construite de zeci de ani, de diplomații români. China este un partener strategic global, iar lipsa de profesionalism a doamnei Țoiu pune România într-o poziție fragilă pe scena internațională”, a adăugat deputatul AUR.

România, irelevantă din punct de vedere diplomatic, acuză Corendea

De asemenea, oficialul AUR subliniază faptul că România, al șaselea stat ca populație din UE și un contributor semnificativ la sprijinul Ucrainei, nu a reușit să obțină un loc între cei 43 de experți care vor reprezenta Uniunea Europeană în politica externă.

„România, stat cu milioane de cetățeni peste graniță, perfect aliniată politicilor europene, nu are un reprezentant în organismul care decide direcția externă a Uniunii. Acesta este un eșec diplomatic evident, iar vina aparține conducerii Ministerului Afacerilor Externe și lipsei de viziune a doamnei Țoiu”, a precizat Cosmin Corendea.

Victor Ponta a criticat dur, de asemenea, declarațiile Oanei Țoiu pe tema „vizitei lui Năstase și Dăncilă în China”.

Năstase și Dăncilă în poza dictatorilor
AUR cere demisia Oanei Țoiu, de la MAE: „Imaginea țării este grav afectată.” Scandalul momentului
07:37 - AUR cere demisia Oanei Țoiu, de la MAE: „Imaginea țării este grav afectată.” Scandalul momentului
AUR cere demisia de la MAE a ministrei USR Oana Țoiu, după ce aceasta a lansat critici la adresa lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, care au vizitat China în calitate de foști...
Ce afaceri are China cu țările din UE și ce oportunități economice are România: „Nu putem trăi izolați”
04:55 - Ce afaceri are China cu țările din UE și ce oportunități economice are România: „Nu putem trăi izolați”
Relațiile comerciale cu China, a doua mare putere economică a lumii, reprezintă un subiect difuz în spațiul public românesc, în special în ultimii ani. Însă, dezbaterile publice din...
Politolog, despre poza cu Năstase și Dăncilă în spatele dictatorilor: „Când nu sunt lideri de top, se mulțumesc cu rebuturi politice”
Ieri, 14:57 - Politolog, despre poza cu Năstase și Dăncilă în spatele dictatorilor: „Când nu sunt lideri de top, se mulțumesc cu rebuturi politice”
Marius Ghincea, politolog şi cercetător la Institutul Federal de Tehnologie Zurich, susține că în timpul paradei de la Beijing, liderii Chinei au interesul de a arăta că au relații bune cu...
Grindeanu, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin: „Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid!”
Ieri, 14:15 - Grindeanu, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu Putin: „Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid!”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, vine cu o nouă reacție în scandalul privind participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la ceremonia de la...
Oana Țoiu, acuzată că a declanșat un scandal diplomatic cu China. „Sunt convinsă că, atunci când a mers la Moscova, la două luni după anexarea Crimeei, i-a bătut obrazul lui Putin”
Ieri, 12:56 - Oana Țoiu, acuzată că a declanșat un scandal diplomatic cu China. „Sunt convinsă că, atunci când a mers la Moscova, la două luni după anexarea Crimeei, i-a bătut obrazul lui Putin”
Fosta ministră a Justiției Ana Birchall a acuzat-o joi, 4 septembrie, pe ministra de Externe Oana Țoiu că a declanșat un scandal diplomatic cu China. Birchall a amintit o postare a Oanei Țoiu...
Victor Ponta îi compară pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan cu ultimii lideri germani de dinainte de Hitler: „Tot cedează în fața extremiștilor, până când va fi prea târziu”
Ieri, 11:59 - Victor Ponta îi compară pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan cu ultimii lideri germani de dinainte de Hitler: „Tot cedează în fața extremiștilor, până când va fi prea târziu”
Fostul premier al României, Victor Ponta, a comentat vizita președintelui polonez la Casa Albă și evoluția scandalurilor politice interne din România, în special vizita lui Adrian Năstase...
Ambasada Chinei a dezvăluit motivul pentru care Năstase și Dăncilă au fost invitați la Beijing: "România a adus contribuții importante"
03.09.2025 18:58 - Ambasada Chinei a dezvăluit motivul pentru care Năstase și Dăncilă au fost invitați la Beijing: "România a adus contribuții importante"
Ambasadei Chinei în România a explicat miercuri, 3 septembrie, cum au ajuns Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Xi, Putin și Kim, la parada militară de la Beijing. În primul...
Viorica Dăncilă explică vizita ei în China: "Afirmația că suntem pro-europeni nu te împiedică să ai relații cu alte state. Ca să contezi și să stai la masă, trebuie să ai relații"
03.09.2025 16:55 - Viorica Dăncilă explică vizita ei în China: "Afirmația că suntem pro-europeni nu te împiedică să ai relații cu alte state. Ca să contezi și să stai la masă, trebuie să ai relații"
Viorica Dăncilă, fost prim-ministru și fost europarlamentar, consideră că vizita ei în Republica Populară Chineză, la invitația liderului comunist de la Beijing, nu contravine în niciun...
Reacția Ambasadei Chinei în România după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară a lui Xi Jinping
03.09.2025 15:52 - Reacția Ambasadei Chinei în România după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară a lui Xi Jinping
Oficiali de la Ambasada Chinei la București au avut o reacție publică după ce foștii premieri ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară a lui Xi...
Anunț de ultimă oră al președintelui României. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea lui Năstase și Dăncilă cu Xi și Putin
03.09.2025 15:11 - Anunț de ultimă oră al președintelui României. Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea lui Năstase și Dăncilă cu Xi și Putin
Nicușor Dan a oferit prima reacție, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au afișat la un eveniment public în China, la invitația lui Xi Jinping. Miercuri, 3 septembrie,...
Ilie Bolojan, despre vizita foștilor prim-miniștri Năstase și Dăncilă în China: „Chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să se ducă unde consideră de cuviință”
03.09.2025 14:58 - Ilie Bolojan, despre vizita foștilor prim-miniștri Năstase și Dăncilă în China: „Chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să se ducă unde consideră de cuviință”
Premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri, 3 septembrie, la Europa FM, participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing, unde au fost prezenți și Vladimir...
CTP, reacție-surpriză după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Vedete ale naționalismului conspiraționist cretin”
03.09.2025 14:51 - CTP, reacție-surpriză după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Vedete ale naționalismului conspiraționist cretin”
Cristian Tudor Popescu (CTP) a oferit o reacție după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au afișat în China, la o mare paradă din Beijing, la invitația lui Xi Jinping. Gazetarul a...
Expert în securitate națională, despre apariția foștilor premieri la parada din Beijing. „China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel” VIDEO
03.09.2025 14:50 - Expert în securitate națională, despre apariția foștilor premieri la parada din Beijing. „China nu este Rusia. Nu le putem trata la fel” VIDEO
Iulian Fota, fost consilier prezidențial și expert în securitate națională, comentează prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară din China, după...
Reacția Vioricăi Dăncilă după ce a fost criticată de Oana Țoiu. „Aș vrea să o văd pe doamna ministru că interacționează cu lideri importanți”
03.09.2025 14:22 - Reacția Vioricăi Dăncilă după ce a fost criticată de Oana Țoiu. „Aș vrea să o văd pe doamna ministru că interacționează cu lideri importanți”
Fostul premier Viorica Dăncilă îi răspunde ministrei de Externe, Oana Țoiu, după ce aceasta a criticat-o pentru participarea sa la parada militară din China. Dăncilă spune că ar vrea...
Ponta, atac la adresa ministrei Oana Țoiu, după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Mentalitate de bolșevic, un accident rușinos al istoriei”
03.09.2025 14:10 - Ponta, atac la adresa ministrei Oana Țoiu, după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: „Mentalitate de bolșevic, un accident rușinos al istoriei”
Victor Ponta o ridiculizează pe Oana Țoiu, după ce ministra de la Externe a lansat un atac la adresa lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, doi foști premieri care au făcut o deplasare...
Năstase contraatacă după ce a apărut în poză cu Xi, Putin și Kim: „Am participat în calitate de persoană particulară. MAE nu a înțeles. Evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova”
03.09.2025 13:45 - Năstase contraatacă după ce a apărut în poză cu Xi, Putin și Kim: „Am participat în calitate de persoană particulară. MAE nu a înțeles. Evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova”
Fostul premier Adrian Năstase vine cu primele precizări, după ce a fost criticat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) în urma apariției sale de la Beijing, alături de Vladimir Putin, Xi...
Vlad Voiculescu, despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China. „Prima iubire nu se uită niciodată” VIDEO
03.09.2025 13:26 - Vlad Voiculescu, despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China. „Prima iubire nu se uită niciodată” VIDEO
Președintele USR București și fost ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, reacționează dur după apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China....
Grindeanu se dezice de foștii șefi PSD, Năstase și Dăncilă, prezenți la parada din China: „Eu aș fi evitat asemenea situații. Linia PSD, știți, e pro-europeană”
03.09.2025 13:01 - Grindeanu se dezice de foștii șefi PSD, Năstase și Dăncilă, prezenți la parada din China: „Eu aș fi evitat asemenea situații. Linia PSD, știți, e pro-europeană”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada din China, că este opțiunea dânșilor,...
#partidul AUR, #oana toiu, #China, #Ministerul Afacerilor externe, #demisie, #scandal, #cosmin corendea, #nastase dancila poza putin xi kim , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
De nicaieri: a aflat ca mosteneste aproape un miliard de euro, de la un barbat pe care nu l-a vazut niciodata!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: l-ar fi parasit pe Lamine Yamal dupa doar 13 zile pentru marele rival!

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de forțele militare străine, afirmă Kremlinul. „Europa este aici”
  2. Criză politică în Franța. Guvernul Bayrou ar putea cădea înaintea votului de încredere. ”Un spectacol jalnic”
  3. AUR cere demisia Oanei Țoiu, de la MAE: „Imaginea țării este grav afectată.” Scandalul momentului
  4. Ce se întâmplă cu centrala nucleară de la Zaporojie. Directorul general a făcut anunțul
  5. Joe Biden a fost operat. Problemele de sănătate ale fostului președinte american
  6. Fenomenul „Insula”. De ce cuplurile se împacă acasă, după ce anunță divorțul la TV. Explicația psihologului: „Acesta e momentul cu adevărat fascinant!”
  7. Ce afaceri are China cu țările din UE și ce oportunități economice are România: „Nu putem trăi izolați”
  8. Rusia trimite pe frontul ucrainean soldați bolnavi în fază terminală. Au creat "regimente HIV" și "companii de tuberculoză"
  9. Ministrul Muncii, întrebat dacă vor fi bani pentru pensii până la sfârșitul anului: "Banii sunt și vor fi dacă vom face niște economii"
  10. Un mort și doi răniți după o coliziune violentă pe o șosea din Suceava FOTO