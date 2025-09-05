AUR cere demisia Oanei Țoiu, de la MAE: „Imaginea țării este grav afectată.” Scandalul momentului

AUR cere demisia de la MAE a ministrei USR Oana Țoiu, după ce aceasta a lansat critici la adresa lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, care au vizitat China în calitate de foști premieri.

Cel care a solicitat din partea AUR demisia de onoare a Oanei Țoiu este deputatul Cosmin Corendea, vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă din Camera Deputaților. Corendea o acuză pe Țoiu de incompetență diplomatică demonstrată în repetate rânduri, aspect ce afectează negativ imaginea României.

„Motivul pentru care doamna ministru de externe ar trebui să își dea demisia este foarte simplu: incapacitatea dânsei de a înțelege și de a aplica, în același timp, politica externă. Demisia de onoare, în politica externă, este o cutumă politico-diplomatică, nu o obligație juridică. Este un gest prin care un demnitar își asumă responsabilitatea atunci când imaginea țării este grav afectată, iar doamna Țoiu nu înțelege acest principiu fundamental”, a declarat deputatul Cosmin Corendea.

Politicianul susține că menținerea lui Țoiu la MAE riscă să deterioreze și alte relații.

„Ieșirile publice ale doamnei ministru riscă să deterioreze relații internaționale construite de zeci de ani, de diplomații români. China este un partener strategic global, iar lipsa de profesionalism a doamnei Țoiu pune România într-o poziție fragilă pe scena internațională”, a adăugat deputatul AUR.

România, irelevantă din punct de vedere diplomatic, acuză Corendea

De asemenea, oficialul AUR subliniază faptul că România, al șaselea stat ca populație din UE și un contributor semnificativ la sprijinul Ucrainei, nu a reușit să obțină un loc între cei 43 de experți care vor reprezenta Uniunea Europeană în politica externă.

„România, stat cu milioane de cetățeni peste graniță, perfect aliniată politicilor europene, nu are un reprezentant în organismul care decide direcția externă a Uniunii. Acesta este un eșec diplomatic evident, iar vina aparține conducerii Ministerului Afacerilor Externe și lipsei de viziune a doamnei Țoiu”, a precizat Cosmin Corendea.

Victor Ponta a criticat dur, de asemenea, declarațiile Oanei Țoiu pe tema „vizitei lui Năstase și Dăncilă în China”.

