Ce spera AUR să obțină prin supunerea la vot a moțiunilor în aceeași zi cu protestele. Planul eșuat al lui George Simion

Coaliția de guvernare PNL-PSD-USR-UDMR plus Minorități, condusă de premierul Ilie Bolojan, și-a asumat din nou răspunderea pe măsurile de austeritate, de data aceasta pe 5 pachete diferite de măsuri, care vizează în principal reforma pensiilor magistraților, reforma companiilor de stat, precum și noi taxe și măsuri fiscale. AUR a decis să depună moțiuni de cenzură separate pentru patru dintre aceste pachete de măsuri, încercând să întârzie depunerea acestora cât mai târziu posibil, pentru ca votul pe moțiuni să aibă loc luni, când au loc protestele angajaților din administrația publică și ale profesorilor și elevilor, pentru a pune mai multă presiune pe parlamentarii puterii.

Planul lui George Simion nu a funcționat însă, deși moțiunile au fost depuse miercuri târziu, cu puțin înainte de expirarea termenului limită, iar acestea ar urma să fie votate duminică, 7 septembrie. AUR și George Simion au început să acuze Puterea că face „nefăcute” pentru a evita presiunea protestelor, sperând probabil, în ciuda matematicii parlamentare complet împotriva Opoziției, că manifestațiile din stradă vor convinge câțiva parlamentari să voteze pentru moțiuni.

În plus, votarea moțiunilor în aceeași zi cu protestele profesorilor și angajaților din administrație ar fi avut și efectul propagandistic dorit, astfel legitimând moțiunile de cenzură prin „furia populară” împotriva austerității promovate de Guvernul Bolojan.

În realitate, Opoziția extremistă, formată din AUR, POT și SOS, deja scindată din cauza scandalurilor interne din POT și SOS, are cu mult sub necesarul de 233 de voturi necesare pentru a da jos Guvernul, iar un procent atât de mare de „trădători” din partidele de guvernare este puțin probabil pentru a întoarce rezultatul.

Totodată, este de notat faptul că este fără precedent ca într-o singură zi să fie supuse la vot patru moțiuni diferite de cenzură.

Politologul Cristian Pîrvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, afirmă, într-o intervenție pentru Ziare.com, că intenția AUR prin întârzierea depunerii moțiunilor avea scopul evident de a le vota luni, când au loc protestele, pentru a maximiza efectul.

„Este evident că au întârziat depunerea moțiunilor tocmai ca să fie un impact și să existe o presiune asupra PSD-iștilor, care să fie sensibili la acest lucru. De altfel, este puțin aberant ca ședința să se desfășoare duminica, trebuie să recunoaștem. Tocmai pentru a preîntâmpina orice surpriză, au încercat să organizeze în felul acesta, altfel vor găsi întotdeauna explicații procedurale pentru că asta a fost, ei au depus miercuri noaptea târziu.”, spune Cristian Pîrvulescu.

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA este de părere că stabilirea votului pe moțiunile de cenzură în aceeași zi cu protestele ar fi avut un impact important.

„Nu putem face comparația decât cu moțiunile de cenzură depuse după ce Băsescu a declarat austeritatea în 2010 și atunci starea de spirit a avut efecte asupra unor parlamentari. Totuși, nu cred, având în vedere diferența mare de voturi, că se poate în vreun fel răsturna situația. Poate că ar fi putut exista câțiva, dar nu sunt foarte mulți care și-ar risca poziția”, a explicat politologul.

Acesta spune că parlamentarii români vor face ceea ce le dictează primarii, iar pentru moment amânarea pachetului privind administrația publică a avut scopul de a permite trecerea celorlalte pachete.

„Pentru moment, amânarea pachetului pe administrația publică a avut scopul acesta de a permite trecerea pachetelor și după moțiunea de cenzură vor fi contestate la CCR. Există acolo posibilitatea ca unele să nu treacă”, mai precizează profesorul Pîrvulescu.

De cealaltă parte, jurnalistul și analistul Ion M. Ioniță spune că o eventuală coordonare a moțiunilor cu protestele de luni nu ar fi contat prea mult, ci doar ar fi folosit în scop propagandistic, pentru a justifica moțiunea prin „furia populară”.

„Nu ar fi contat foarte mult. Sigur că ar fi folosit ca fundal de imagine, dar nu ar fi contat foarte mult. Nu ar fi creat presiune astfel încât soarta moțiunilor să fie favorabilă unui vot în Parlament. Sigur că poți să cuplezi astfel de proteste cu acțiuni politice, s-a mai întâmplat asta, dar nu cred că era un factor care ar fi schimbat votul”, consideră acesta.

Ion M. Ioniță este de părere că nemulțumirile AUR cu privire la data moțiunii de cenzură sunt doar un pretext pentru a mai șubrezi guvernarea.

„Este o tactică politică, o folosesc foarte bine, sunt partid de Opoziție și folosesc absolut toate căile pentru a ataca guvernarea și a destabiliza coaliția. Fie că este prin moțiuni de cenzură, pentru că acum fiind angajarea răspunderii pe fiecare parte, sigur că permite mai multe moțiuni, fie prin proteste, fie prin celelalte mijloace pe care le folosesc foarte bine, cum ar fi platformele online. Ei reușesc să le cupleze pe toate și chiar dacă nu se întâmplă concomitent, tot o să le folosească, în ciuda acestui decalaj”, spune jurnalistul.

Prin aceste tactici, spune analistul, nemulțumirile electoratului sunt alimentate, iar încrederea în guvernare este afectată.

Ce șanse au să treacă cele patru moțiuni

Pentru ca o moțiune de cenzură să fie adoptată, iar Guvernul Bolojan să fie demis, este nevoie de voturile a jumătate plus unu din numărul total de parlamentari existenți, nu prezenți, adică 233 de voturi din 465.

La fel ca la ultima moțiune de cenzură, depusă de Opoziție după asumarea răspunderii Guvernului Bolojan pe primul pachet de măsuri, nici aceste patru moțiuni de cenzură nu par să aibă șanse reale de a fi adoptate, în contextul în care aritmetica parlamentară este net în favoarea Puterii.

PSD are 131 de parlamentari, PNL are 72, USR are 59, iar UDMR are 32 de parlamentari, în timp ce Grupul Minorităților Naționale, care susține Guvernul, are și el 17 parlamentari. În total, Puterea are 311 parlamentari.

De partea cealaltă, în Opoziție, situația arată astfel:

AUR – 89 parlamentari (61 deputați și 28 de senatori);

SOS România – 26 parlamentari (17 deputați și 9 senatori);

POT – 19 parlamentari (14 deputați și 5 senatori).

Astfel, partidele de Opoziție dispun doar de 134 de voturi.

La Senat mai există și grupul proaspăt format din 11 senatori plecați de la partidele extremiste, PACE - Întâi România, precum și alți 6 senatori neafiliați, iar la Camera Deputaților mai sunt 17 deputați neafiliați. Este incert, însă, cum vor vota aceștia.

