Presiunile AUR asupra PSD. Ce poate obține George Simion prin atacuri constante la conducerea social-democrată. „AUR simte miros de sânge”

Partidul AUR pare să se fi pus cu tunurile pe PSD în această perioadă, după ce a lansat o aparentă invitație la guvernare în urmă cu câteva săptămâni, refuzată „politicos” de social-democrați, prin vocea lui Sorin Grindeanu, care a precizat că PSD este „un partid serios”. În replică, George Simion a lansat un atac la adresa social-democraților pe pagina sa de Facebook, pe care i-a „lipit” din nou de „Sistem”, după ce s-a răzgândit de mai multe ori în privința unei guvernări cu aceștia și îndemnând la proteste ale simpatizanților partidului la sediile PSD din țară.

George Simion nu acționează însă întâmplător în această operațiune „de compromitere” a PSD. Liderul AUR simte cel mai probabil că electoratul social-democrat poate fi și mai bine instrumentalizat în propriul interes. De asemenea, presiunea pe care AUR și Simion o pun pe PSD vine și în contextul congresului care urmează să se organizeze pentru alegerea noii conduceri.

”Suveraniștii” simt că pot forța o schimbare favorabilă la vârful PSD, în contextul în care întregul eșafodaj politic este în reorganizare și repoziționare ideologică, iar PSD este prins la mijloc, între „calea europeană” și „calea suveranist-eurosceptică”.

În plus, presiunea în local asupra PSD ar putea aduce niște „traseiști” locali de partea partidului, subrezind unul dintre singurii doi piloni pe care se mai sprijină partidul lui Grindeanu, infrastructura locală și scorul fragil obținut în decembrie la alegerile parlamentare.

Analistul politic Ion M. Ioniță spune că o guvernare alături de AUR ar însemna „sfârșitul” pentru PSD.

„Ar deveni o anexă a AUR în foarte scurt timp și, după aceea, și-ar pregăti ieșirea dintre partidele cel puțin relevante sau, dacă nu, chiar de pe scena politică, pentru că ar fi mâncați din punct de vedere al mesajului, al imaginii și, pur și simplu, cred că și-ar semna singur sfârșitul.”, spune jurnalistul.

Acesta precizează că direcția partidului va fi stabilită la congresul viitor, dacă va rămâne un partid european sau dacă va aluneca în sfera partidelor naționaliste. „De fapt, miza acestui congres al PSD despre asta este. Nu neapărat despre X sau Y la conducerea partidului, ci despre orientarea strategică a PSD pentru următorii ani.”

Acesta spune că AUR urmărește prin aceste presiuni să mai rupă din electoratul PSD și, de ce nu, să atragă din polii de putere locali ai social-democraților, fără de care partidul nu ar mai avea nicio bază.

„Se pune problema acum a unor reforme în administrație. S-a discutat atât de mult și despre Anghel Saligny. Sigur că primarii pot să fie volatili și să gândească să sară în altă barcă cu arme, cu bagaje. Deci, PSD nu este într-o situație liniștită în acest moment, înaintea congresului.”

George Jiglău susține că AUR nu prea s-a văzut în opoziție, până acum, și încearcă alte metode de a intra în centrul atenției.

„În general, mi se pare că AUR până acum a fost mai degrabă invizibil în Opoziție. Au depus acea moțiune de cenzură după asumarea răspunderii pe pachetul I, probabil vor depune și acum, dar în esență este extrem de simplist modul în care AUR face Opoziție. Poate că acum încearcă să se revitalizeze un pic. Au început să joace și cartea migrației, pe care au ținut-o cumva la naftalină.”

Acesta spune că AUR, deși prosperă în sondaje, rămâne într-un con de umbră, în prim-planul mass-mediei fiind coaliția, măsurile și certurile de la Guvernare.

„Prosperă în sondaje, dar nu ca urmare a unor acțiuni de-ale lor, n-aș spune că sunt în criză, dar sunt într-un con de umbră.”

Aceștia, consideră politologul, încearcă să lovească „veriga mai slabă” din Coaliție, care ar putea fi PSD–ul, fiind singurul partid care are încă un interimat la conducere, au tabere și diviziuni în interior.

„Cred că AUR simte miros de sânge la PSD și atunci probabil că încearcă să lovească și din alt punct de vedere. La PSD, probabil, este electoratul cel mai apropiat de AUR, cel mai probabil să se ducă înspre suveraniști. Acolo e genul de electorat pe care AUR, în mod natural, îl țintește mai ușor. Cred că este și o chestiune țintită direct către Grindeanu, care a vorbit urât despre o viitoare posibilă colaborare cu AUR și totuși sunt șanse să rămână el președinte la PSD, și atunci încearcă să-l șubrezească.”

George Jiglău spune că pe fondul acesta poate apărea cineva din PSD care să adopte un discurs conciliator cu AUR și să tragă partidul spre suveranism, inclusiv prin aprobarea internă.

George Simion, atacuri la adresa PSD după ce a fost „refuzat”

După ce PSD, prin vocea lui Sorin Grindeanu, a refuzat oferta AUR de a guverna împreună din toamnă și trecerea social-democraților „de partea binelui”, George Simion s-a dezlănțuit la adresa acestora, îndemnând la proteste în fața sediilor din țară și etichetându-i pe social-democrați ca parte din „sistem”.

„Foarte important: PSD-ul actual e de partea Sistemului, nu cu România”, a scris George Simion, luni, pe Facebook.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, Simion a invocat un „răspuns jignitor” din partea social-democraților la oferta lor de guvernare.

„Așa cum vedeți, PSD susține măsurile de îndatorare și de sărăcire a românilor, vrând să se sinucidă politic. Nu îi interesează pe actualii conducători ai PSD, ei vor să scape de dosarul Nordis, ei sunt cei care au girat lovitura de stat din 6 decembrie. Nu vor să treacă de partea poporului român, de aceea e nevoie de implicarea voastră. (...) Văzând răspunsul jignitor față de poporul român pe care actualii lideri PSD au ales să îl dea, fiecare mișcare și contestarea măsurilor trebuie îndreptate la sediile PSD, la liderii PSD județeni și naționali, să îi întrebe lumea de ce acceptă împovărarea românilor,” a transmis Simion.

Totul a început după ce, în urmă cu două săptămâni, liderul AUR a declarat că partidul său vrea să ajungă la putere, din toamnă, alături de PSD, într-un guvern condus de Călin Georgescu.

În replică, liderul PSD a exclus un astfel de scenariu și a subliniat că, în mandatul său, social-democrații nu vor face o coaliție cu AUR.

