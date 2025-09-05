AUR pregătește suspendarea președintelui Dan. Condiția pe care o pun suveraniștii: „Obligați-ne să facem asta”

Autor: Dan Stan
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 13:00
184 citiri
AUR pregătește suspendarea președintelui Dan. Condiția pe care o pun suveraniștii: „Obligați-ne să facem asta”
Nicușor Dan, Volodimir Zelenski, proteste, ștampilă / FOTO: capturi YouTube, N. Dan (Facebook), Hepta

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) cere organizarea unui referendum consultativ privind implicarea României într-o eventuală misiune de pace în Ucraina. Mai exact, prin vocea europarlamentarului Adrian Axinia, suveraniștii solicită președintelui Nicușor Dan consultarea populației prin trimiterea de trupe militare pe teritoriul lui Zelenski.

În opinia lui Axinia, o asemenea decizie nu poate fi luată „fără consultarea poporului”, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a anunțat la Summitul „Coalition of Willing” că România susține planul prin care 26 de state intenționează să ofere garanții de securitate Kievului cu forțe terestre, navale și aeriene.

„Românii nu sunt de acord cu trimiterea de trupe în Ucraina, nici în război, nici pentru menținerea păcii. O decizie de acest fel, luată fără mandat popular, ar reprezenta o vulnerabilitate majoră pentru România”, a declarat Axinia, potrivit site-ului AUR.

AUR acuză conducerea statului român de lipsă de transparență. Astfel, formațiunea de opoziție solicită desecretizarea documentelor privind ajutorul militar acordat Ucrainei și dezbaterea în Parlament a tuturor deciziilor legate de programele europene de înzestrare, precum ReArm Europe sau SAFE.

În plus, Axinia a transmis că AUR e pregătit să strângă o campanie de semnături pentru suspendarea și demiterea președintelui Nicușor Dan, dacă oficialul de la Cotroceni nu va fi de acord cu convocarea referendumului.

„Nicuşor Dan nu a primit un mandat în acest sens la alegerile din 18 mai. Deci, dacă va alege să meargă pe acest drum extrem de periculos, AUR se vede obligat să purceadă la strângerea de semnături pentru un referendum de suspendare şi demitere a Preşedintelui în exerciţiu. Nu ne dorim acest lucru, dar am fi obligaţi să acţionăm, fiind evident că Puterea executivă – Preşedinte şi Guvern – nesocoteşte voinţa românilor”, a transmis Axinia.

Formațiunea consideră că orice acțiune militară a României trebuie să fie circumscrisă strict angajamentelor NATO și a criticat inițiativa „Coalition of Willing” ca fiind „în afara cadrului internațional al țării noastre”.

„Dacă americanii refuză să trimită trupe în Ucraina, ar fi extrem de grav ca România să facă acest pas fără mandat”, a adăugat europarlamentarul.

Tot în această săptămână, George Simion a vorbit și despre un referendum în cadrul căruia să fie consultată voința populară cu privire la continuarea ajutoarelor acordate de România pentru Ucraina, în contextul economic dificil, marcat de inflație explozivă - VEZI AICI.

Referendumul pe care îl cere George Simion. Liderul AUR cheamă cetățenii la urne: „Trebuie consultați”
Referendumul pe care îl cere George Simion. Liderul AUR cheamă cetățenii la urne: „Trebuie consultați”
George Simion crede că ajutoarele militare acordate de România pentru Ucraina trebuie să fie acordate doar cu acordul cetățenilor români, afectați deja de taxe și impozite majorate. Astfel,...
Nicușor Dan, încurcat de prezența SPP: „Te duci până la supermarket să cumperi mălai și trebuie să anunți, să vină o mașină”
Nicușor Dan, încurcat de prezența SPP: „Te duci până la supermarket să cumperi mălai și trebuie să anunți, să vină o mașină”
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, 4 septembrie, la Antena 1, că nu s-a mutat încă din locuința veche de aproximativ 100 de ani în care trăia pe vremea când era primar al Capitalei...
#partidul AUR, #Nicusor Dan, #referendum, #Ucraina, #Adrian Axinia , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Anunt de ultima ora al lui Daniel David. Ce trebuie sa faca parintii luni, cand incepe scoala
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
INTERVIU EXCLUSIV cu Nicusor Dan. Ce nota si-ar da dupa 100 de zile si cand merge in SUA. "Invitatia exista"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. AUR pregătește suspendarea președintelui Dan. Condiția pe care o pun suveraniștii: „Obligați-ne să facem asta”
  2. Nicușor Dan, încurcat de prezența SPP: „Te duci până la supermarket să cumperi mălai și trebuie să anunți, să vină o mașină”
  3. România e deja pe harta noii ordini mondiale de la Beijing?
  4. Ce spera AUR să obțină prin supunerea la vot a moțiunilor în aceeași zi cu protestele. Planul eșuat al lui George Simion
  5. George Simion, declarații controversate despre premierul Ungariei și jigniri pentru cel polonez. "Viktor Orban e conducătorul Europei/Donald Tusk, păpușă în mâinile Ursulei von der Leyen" VIDEO
  6. Stelian Bujduveanu se vrea primar general la Capitală cu normă întreagă. Doar să-i propună Coaliția. "Nu aș refuza"
  7. Ce fel de oameni vrea Nicușor Dan la conducerea serviciilor. Discuțiile sunt în toi. "Când o să fie un consens, o să-l anunțăm"
  8. Trimite România trupe de menținere a păcii în Ucraina dacă se încheie războiul? Anunțul făcut de președintele României
  9. Nicușor Dan își pune singur o notă, după 100 de zile de mandat la Cotroceni: "7 - 8, așa ceva". Care consideră că au fost marile provocări
  10. George Simion, mesaj incitator pe rețelele de socializare. Ce vrea liderul AUR să facă profesorii în ziua votului moțiunilor de cenzură