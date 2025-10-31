Sediul AUR din București a fost vandalizat. ”Valurile de ură împrăștiate de partidele neomarxiste împotriva patrioților împing lumea la infracțiuni”

Autor: Maria Mora
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 08:25
Sediul AUR din București, vanzalizat FOTO Captură video Facebook/AUR

Sediul central al AUR din București a fost vandalizat în cursul nopții de miercuri, anunță partidul pe pagina de Facebook. Mesaje împotriva AUR și extremismului și însemne peste fețele domnitorilor români au fost desenate cu spray-uri cu vopsea.

”Vandalizarea nu este un act de curaj, ci o infracțiune. Ura și violența nu pot fi instrumente politice. Cine atacă sedii, simboluri și chipurile eroilor noștri nu apără democrația, o distruge. România are nevoie de lege, de respect și de oameni care construiesc, nu de cei care distrug”, precizează AUR pe pagina de Facebook.

Liderii AUR acuză susțin că de vină sunt adversarii politici care acuză partidul de „tot ce e rău în țară”.

”Ce vedeți aici ce s- a întâmplat peste noapte sunt infracțiuni de distrugere ale unor bunuri. Cine le-a făcut? Cine îi aud pe liderii lor politici, acuzându-ne pe noi de tot ce e rău în țară. Dacă în Occident s-a ajuns la gloanțe și moarte ce ne putem aștepta și în România. S-a ajuns la cuțite cu care lumea merge înarmată și cu care se taie fața lui Mihai Viteazu, ale lui Ștefan cel Mare sau a lui Constantin Brâncoveanu. În toate campaniile am spus răspicat să nu se mai propage în societate, noi am vorbit despre frică și despre ură. Doar că această ură se întoarce împotriva lor”, precizează AUR.

