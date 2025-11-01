Avertismentul unui psiholog român după ce sediul AUR a fost vandalizat sub sigla „Antifa”, organizație declarată teroristă în SUA: „Atacarea clădirii unui partid amplifică efectul simbolic”

Joi, 30 octombrie, sediul central al partidului AUR din București, localizat aproape de Calea Victoriei, a fost vandalizat. Figurile domnitorilor români pictate pe pereți au fost acoperite cu desene obscene, mâzgăleli și mesaje de ură, sub sigla „Antifa” - mișcare considerată de extremă stânga, declarată organizație teroristă în SUA.

Acțiunea radicală generează îngrijorare în societate. Mișcările extremiste popularizate din America iau amploare și în România? Ori a fost doar un caz izolat? În urma episodului reprobabil din Capitală, psihologul Radu Leca a exprimat un punct de vedere, pentru Ziare.com.

Potrivit analistului, delincvenții prind cel mai mare curaj atunci când comit acte de vandalism în grup.

„Din perspectivă psihologică, vandalizarea sediului central al AUR este un act de agresiune simbolică și de protest expresiv. Autorii, acționând noaptea și sub protecția anonimatului, își maximizează vizibilitatea mesajului și își minimizează riscul personal. Această combinație favorizează dezinhibarea comportamentală: când identitatea individuală este 'dizolvată' în anonimat, cresc probabilitatea impulsivității și a conduitei care în mod normal ar fi inhibată. Mesajele critice devin astfel mai puțin un schimb rațional de idei și mai mult o performanță orientată spre impact emoțional.

Motivațiile probabile includ moral 'outrage' - reacție la o nedreptate percepută, nevoia de semnalizare în cadrul propriului grup și influența camerelor de ecou online. În contexte polarizate, identitatea politică devine centrală pentru definirea sinelui, atacul asupra simbolurilor 'outgroup-ului' (n.r. - sediul, sigla, fațada) funcționează ca o tentativă de a delegitima adversarul. Totuși, metoda ilegală și intruzivă riscă să declanșeze reactivitate psihologică - 'reactance' - în rândul publicului: oamenii tind să respingă mesajele percepute ca impuse prin constrângere, chiar dacă ar fi avut inițial deschidere față de conținut”, a declarat Leca.

Psihologul a explicat ce efecte poate avea acest eveniment la nivelul societății în ansamblu.

„Atacarea clădirii unui partid amplifică efectul simbolic. Sediul nu este doar un spațiu fizic, ci o ancoră identitară: atacarea lui comunică dispreț și contestare. În același timp, însă, asemenea acte pot produce un 'efect bumerang'. Din interior, ele pot activa răspunsul de tip 'rally-around-the-flag', întărind coeziunea, moralul și narativul de victimizare al grupului vizat. Din exterior, este percepută rigidizarea pozițiilor oponenților și se pot valida stereotipuri negative reciproce, alimentând spirala polarizării.

Pentru membrii și angajații organizației, impactul emoțional poate include teamă, furie și un sentiment de insecuritate. Repetarea unor astfel de episoade conduce la hipervigilență, epuizare și la percepția unui mediu civic ostil. Pentru publicul larg, astfel de incidente contribuie la oboseală civică și la normalizarea antagonismului, deplasând dezbaterea din registrul argumentelor în cel al gesturilor spectaculoase. Prin disponibilitatea ridicată în media, asemenea fapte pot crea și efecte de imitație, mai ales când primesc atenție intensă și fără contextualizare”, a mai transmis analistul.

Psihologul Radu Leca: „Un răspuns psihologic sănătos la astfel de incidente combină fermitatea cu deschiderea”

Astfel de derapaje nu trebuie trecute cu vederea pur și simplu, avertizează Radu Leca.

„Rețelele sociale și mass-media joacă un rol multiplicator. Logica vizibilității favorizează conținutul care stârnește emoții puternice, iar aceasta poate distorsiona percepțiile prin efectul de disponibilitate, un incident spectaculos pare mai frecvent și mai reprezentativ decât este. O relatare responsabilă care condamnă fapta, explică consecințele și oferă spațiu pentru soluții constructive reduce riscul glamurizării și al replicării. Din punct de vedere normativ, e esențială distincția între critica politică, legitimă și necesară într-o democrație, și vandalism, care erodează încrederea, siguranța psihologică și calitatea deliberării publice. Menținerea unor granițe ferme de nonviolență și respect pentru spațiul comun protejează inclusiv dreptul tuturor de a participa fără frică la viața civică.

Un răspuns psihologic sănătos la astfel de incidente combină fermitatea cu deschiderea. Condamnarea clară a actului, fără demonizarea globală a taberei adverse, sprijinul emoțional pentru persoanele afectate și comunicarea publică temperată reduc escaladarea. Canalele de feedback și dialog consultări, dezbateri moderate, mecanisme de adresare a nemulțumirilor oferă supape legitime pentru frustrare. În plan comunitar, abordările restaurative - repararea prejudiciilor, recunoașterea impactului - și programele de contact intergrup pot diminua ostilitatea. În fine, alfabetizarea media și educația emoțională - gestionarea furiei și a indignării morale - sunt investiții care, pe termen lung, scad probabilitatea recurgerii la agresiune simbolică și consolidează un climat civic în care dezacordul se exprimă ferm, dar civil”, a concluzionat analistul, pentru Ziare.com.

În urma atacului, George Simion a transmis un comunicat de presă în care a relatat faptul că a primit în repetate rânduri amenințări cu moartea.

„Ieri, 30 octombrie, fațada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca fiind parte din gruparea Antifa, organizație aflată în proces de a fi scoasă în afara legii în Statele Unite, fiind etichetată de către administrația Trump ca fiind 'teroristă'. Până în acest moment, poliția nu a identificat făptașii, deși există imagini video detaliate cu întreaga operațiune de vandalizare.

Pe 15 septembrie am depus, conform legii, plângere pentru amenințările cu moartea primite după asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk. Au fost peste 90 de amenințări: la multe dintre ele se cunosc persoanele, cu nume și prenume reale. Nicio audiere nu a avut loc până în prezent; dacă facem o comparație cu alte cazuri din spațiul public care vizează reprezentanți de nivel înalt, se poate observa foarte ușor un dublu standard”, a declarat Simion.

De asemenea, liderul opoziției parlamentare a cerut pază de la SPP.

„Poliția nu își face datoria, serviciile secrete – interpelate de colegii mei – și-au declinat competența; probabil sunt preocupate cu fabricarea de dosare politice împotriva celor care, conform spuselor lui Nicușor Dan, stau prea bine în sondaje 'și trebuie să ocupe un loc mult mai mic în încrederea populației față de cel pe care îl ocupă azi'. Având în vedere toate aceste aspecte, precum și plasarea mea pe 'lista neagră' a Batalionului Getica, compus din mercenari români care luptă în Ucraina, în calitate de președinte al unui partid politic parlamentar și având în vedere prevederile legale, solicit Serviciului pentru Pază și Protecție asigurarea protecției pentru viața mea, a familiei mele și a colegilor din conducerea partidului AUR.

Dacă lipsa de reacție față de atacurile bazate pe opiniile noastre politice va continua, iar în fruntea statului român vor rămâne figuri cu atitudini și acțiuni anti-americane și antidemocratice, vom considera că partidul nostru nu își poate îndeplini obiectivele conform cadrului statutar, în lipsa unui cadru democratic temeinic. Reamintesc că România este considerată a fi un regim hibrid din cauza evenimentelor din 2024 și 2025 – începute prin comasarea alegerilor, interzicerea unor candidați și anularea de alegeri. Gradual, vom lua toate măsurile pentru protecția personală și pentru revenirea la un climat democratic; iar dacă acestea nu vor funcționa, ultima măsură va fi solicitarea de azil politic în Statele Unite”, a mai transmis liderul AUR.

