Nucleul dur al AUR. Cât la sută dintre votanții suveraniștilor sunt de neclintit. Explicația ascensiunii până la 41% în 9 luni

Partidul AUR a ajuns primul în opțiunile românilor, potrivit unui sondaj Avangarde, realizat în luna septembrie 2025, pe un eșantion de 1.300 de persoane. Formațiunea lui George Simion beneficiază de susținerea a 41% dintre respondenți, urmată de PSD - 19%, PNL - 13%, USR - 12% și UDMR - 6%. Ștefan Popescu - analist de politică externă și Andrei Țăranu - politolog au comentat „poza” momentului, pentru Ziare.com.

De asemenea, pe palierul „naționalist-suveranist”, ori „de dreapta”, sau „conservator”, respectiv „ultraconservator”, AUR se consolidează, în detrimentul POT și SOS, care nu ar mai bifa pragul electoral de 5%.

Greșelile guvernelor anterioare, formate din partide precum PSD, PNL, USR și UDMR, actualele măsuri de austeritate, precum și „ostracizarea” constantă a opoziției au „săltat” partidul AUR la noi recorduri, în sondaje, potrivit specialiștilor în științe politice.

Războiul etichetelor. Ștefan Popescu: „Etichetele s-au erodat”

Ștefan Popescu, analist de politică externă / FOTO: captură video YouTube (Gândul)

AUR a ajuns la un scor uriaș, de formațiunea „mainstream”. Ascensiunea suveraniștilor continuă de la parlamentarele din 2024, iar etichetele depreciative atașate formațiunii din opoziție avantajează tot mai puțin puterea, avertizează Ștefan Popescu.

„Cineva care capătă ștampila de ‘om al Kremlinului’ sau de ‘putinist’ va avea dificultăți în a mai avea audiență în spațiul românesc (n.r. - cel puțin în primă fază). Dar etichetele s-au erodat. Ca orice formulă pe care o folosești de prea multe ori, începe să-și piardă din conținut, din credibilitate.

Într-adevăr, există această tentație, ca atunci când nu susții un anumit tip de narativ, promovat de foarte mulți lideri de opinie, se pune foarte ușor eticheta de ‘putinist’, ‘omul lui Putin’, ‘plătit de Kremlin’, fără a prezenta efectiv dovezi și fără a se mai acorda atenție argumentelor. Dezbaterea pe argumente a cam dispărut și astfel, eticheta e o formulă mult mai comodă de a exprima dezacordul și automat, de a scoate din joc anumiți adversari”, a comentat Popescu.

Ștefan Popescu: „De foarte multe ori, oamenii aleg ‘anti-sistemul’ nu ca adeziune față de un anumit discurs, ci ca formă de protest”

Totodată, Ștefan Popescu îndeamnă la echilibru și la introspecție, la determinarea cauzelor privind schimbările majore de opțiuni politice.

„Fără îndoială, acest lucru nu exclude anumite acțiuni hibride, nu exclude un populism sau o anumită nișă electorală pe care anumite partide o exploatează, dar cred că este nevoie de echilibru și de găsirea unor punți de dialog, pentru că România va trebui construită cu toți cetățenii ei. Va trebuie să ne uităm de ce cetățenii români se îndepărtează de partidele tradiționale, cărora li se erodează încrederea într-un narativ care altădată, acum 10-20 de ani mergea masiv în direcția Uniunii Europene, de ce există un pas în spate al cetățenilor, o neîncredere, de ce unii dau crezare unor anumite teorii ale conspirației, unui misticism exagerat. Toate acestea au o cauză.

Trebuie să ne uităm la cauzele profunde, la mulțumirile care există în societate, pentru că de foarte multe ori, oamenii când aleg ‘anti-sistemul’, o fac nu ca adeziune la un anumit discurs, ci ca o formă de protest. Cred că votul de protest are cea mai mare pondere în rândul celor care aleg să se îndepărteze de spectrul politic tradițional”, a precizat analistul, pentru Ziare.com.

Ștefan Popescu: „Există o radicalizare și de o parte, și de cealaltă”

Și puterea, și opoziția s-a radicalizat, este de părere Ștefan Popescu.

„Există o radicalizare și de o parte, și de cealaltă. Chiar și pozițiile echilibrate sunt privite cu suspiciune, devin suspecte pentru că ‘ori ești cu noi, ori împotriva noastră’. Cred că viziunile acestea binare sunt foarte periculoase și atunci când încerci să păstrezi un anumit echilibru, în funcție de cum avantajează o anumită tabără sau o dezavantajează discursul tău, ești automat aruncat în tabăra opusă. Asta înseamnă lipsa dialogului. Și fără dialog nu poți avea o democrație funcțională. Nu poți ajunge la soluții, fără dialog”, a declarat analistul.

Formațiunile suveranist-conservatoare, propulsate de Trump. Ștefan Popescu: „Există intenție din partea curentului MAGA de e exporta ideologia în întreg spațiul Occidental”

În plus, Ștefan Popescu atrage atenția asupra efectelor ce ar putea fi generate în Europa, în timpul Administrației Trump, din punct de vedere politic.

„Există, desigur, o intenție din partea curentului MAGA, devenit majoritar în Partidul Republican, de a exporta ideologia acestuia în întreg spațiul occidental, inclusiv în America Latină. Nu întâmplător, președintele Argentinei, Javier Milei, sau în Europa, Giorgia Meloni. Nu întâmplător, întâlnirea lui J. D. Vance în marja Conferinței de la Munchen cu președinta partidului german ‘anti-sistem’ AfD… Nu întâmplător toate acestea au avut loc.

Intenția de a exporta ideologia ultraconservatoare în Uniunea Europeană a existat și în timpul primei președinții Trump. În august 2017, la scurt timp după părăsirea Casei Albe, Steve Bannon, ideologul șef de la acea vreme, s-a debarcat la Bruxelles, unde a fondat mișcarea The Movement, pentru a sprijini formarea unui front unit al partidelor ‘anti-sistem’ din Uniunea Europeană. Această intenție de export ideologic urmărește, de fapt, un obiectiv strategic al noii administrații de la Washington, reconfigurarea Uniunii Europene, astfel încât să fie întărit leadershipul Statelor Unite ale Americii asupra întregului sistem occidental”, a mai declarat Popescu.

Politologul Andrei Țăranu, scenariu-surpriză: „Cred că AUR va începe un proces de eroziune”

Andrei Țăranu, politolog / FOTO: DC News, DC Anima

Andrei Țăranu crede că ascensiunea AUR a atins apogeul, deși formațiunea lui George Simion se află în opoziție.

„De obicei, sondajele sunt doar fotografia de moment. O mare parte a nemulțumirii sociale se duce către AUR, însă care înregistrează un scor mai slab decât candidatul la președinție, George Simion, ce a primit 46% dintre voturi. Încet, încet, cel mai probabil va începe AUR un proces de eroziune. Da, există eroziune și în opoziție, atâta vreme cât AUR nu vine cu alternative și nu este foarte clar dacă aceste alternative sunt validate de populație.

După alegerile din Republica Moldova și direcția pro-europeană, e foarte probabil ca o parte din electoratul AUR, care nu este electorat captiv, să iasă din spectrul AUR fără ca neapărat să se orienteze către altă opțiune. Pur și simplu ar putea intra în expectativă. Mulți dintre ei nu votează AUR neapărat pentru că iubesc ceea ce propune AUR, ci votează în acest fel mai degrabă pe fondul nemulțumirii situației din societate”, a declarat Țăranu.

Andrei Țăranu: „Nucleul dur al partidului AUR, undeva la 15-20%”

Partidele din România, aflate la guvernare sau în opoziție, au un electorat dur și altul mobil, respectiv compus din cetățeni „nehotărâți”. În opinia politologului Țăranu, electoratul stabil al partidului AUR este până la 20%.

„Nucleul dur al partidului AUR cred că este undeva la 15-20%. Vorbim despre un electorat naționalist, același din perioada anului 1992, un electorat destul de îmbătrânit, preponderent din urbanul mic sau de la periferia urbanului mare. Mulți dintre ei au fost militari, cadre didactice, profesori de istorie. Mulți dintre aceștia au anumite frustrări și amintiri din perioada anterioară, pe care le inspiră această mișcare politică.

Acest scor, de 15-20% este foarte multă vreme. A fost electoratul lui Corneliu Vadim Tudor, a fost electoratul lui Traian Băsescu până prin 2010, a fost o perioadă electoratul PSD-ului, inclusiv în perioada lui Dragnea, iar acum s-a mutat cu ‘arme și bagaje’ la AUR”, a mai precizat cadrul universitar, pentru Ziare.com.

