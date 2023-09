Mars PMP la 2 ani de la suspendarea lui Basescu: "Jos Ponta", "Mai bine basisti decat santajisti"

Participantii la marsul organizat, duminica, in Capitala, de Partidul Miscarea Populara la doi ani de la suspendarea presedintelui Traian Basescu s-au indreptat, de la Sala Palatului catre Piata Victoriei, in frunte cu liderii formatiunii, acestia purtand un banner pe care scrie "Ponta - demisia".

In fruntea marsului s-a aflat presedintele PMP Elena Udrea, alaturi de alti lideri ai formatiunii, intre care Ruxandra Dragomir, Gelu Visan.

Participantii la mars, veniti din mai multe judete, au scandat mesaje precum: "Jos Ponta", "Mai bine basisti decat santajisti" si au purtat steaguri cu sigla partidului si pancarte cu inscriptii precum: "Traian Basescu - garantia independentei justitiei", "Ponta suparat pe plagiat a dat lovitura de stat", "PMP alaturi de presedintele Traian Basescu".

Elena Udrea a declarat ca PMP a organizat acest miting pentru a comemora doi ani de la a doua suspendare a presedidntelui Traian Basescu, prin care, potrivit acesteia, s-a incercat, "la initiativa lui Dan Vociulescu, de catre PSD si PNL, demolarea institutiilor statului".

Ads

"Incercam sa atragem atentia tuturor romanilor ca ceea ce s-a intamplat in vara lui 2012 se mai poate intampla oricand", a spus Udrea, aratand ca sunt exemple in acest sens si in decembrie anul trecut, cand s-a votat "in favoarea celor certati cu legea" si zilele trecute, cand PSD si PNL au votat declaratia prin care se cererea demisia lui Traian Basescu.

"Duminica, 6 iulie, Partidul Miscarea Populara iese in strada pentru statul de drept. La exact doi ani de la suspendarea presedintelui Romaniei, PMP organizeaza un mars de sustinere a statului de drept in Romania si a valorilor care il definesc. Participantii vor pleca la ora 11.00 din fata Salii Palatului, din Bucuresti, catre Piata Victoriei, si se vor opri in fata sediului Guvernului Romaniei. Marsul pentru sustinerea statului de drept este una din actiunile prin care PMP a dorit sa marcheze, in prima saptamana a lunii iulie, doi ani de la actiunea de forta a PSD si PNL contra statului de drept din Romania", se preciza intr-un comunicat de vineri al PMP.

Ads