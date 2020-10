Componenta listelor PMP in Bucuresti la alegerile Parlamentare. Tomac - primul la Camera Deputatilor, Diaconescu - la Senat

Urmatorii pe lista pentrusunt:Ioana Constantin,Sebastian Moise,Stefan Florescu,Gabriel Radulescu.Pe lista PMP Bucuresti pentruse mai afla Doru Onaca.Liderul PMP, Eugen Tomac , a anuntat sambata inscrierea lui Liviu Negoita in partid."Se pare ca suntem primul partid care si-a depus astazi lista de candidati pentru Bucuresti la Camera Deputatilor si Senat. Traversam o perioada foarte grea, nu am mai avut o asemenea situatie, ca in plina criza de sanatate publica sa avem alegeri parlamentare. Prin urmare, cred ca toata clasa politica are in fata un test extrem de important, acela de a-i convinge pe romani ca democratia nu poate fi suspendata, chiar si in asemenea situatii si trebuie sa dam un vot responsabil pentru un Parlament care are in fata o sarcina extrem de grea, aceea de a pregati tara de o perioada extrem de dura. Un Parlament care trebuie sa vina sa dea legi bune pentru economie, pentru sanatate, pentru educatie", a spus Tomac la sediul BEM.El si-a exprimat regretul ca romanii trebuie sa voteze un Parlament tot de 500 de parlamentari, si nu de 300, asa cum s-a decis la referendum. Tomac a amintit ca din 2018 exista la Legislativ un proiect privind reducerea parlamentarilor la 300, insa pana in prezent Camera Deputatilor nu l-a votat."Este o nevoie de o reforma reala a Parlamentului si noi vom merge in Parlament pentru a transmite acest mesaj, pentru a duce lupta mai departe privind reducerea numarului de parlamentari la 300, pentru a face mult mai eficiente institutiile care sunt in coordonarea Parlamentului, cum este de exemplu Avocatul Poporului, care trebuie ales de cetateni si ne vom bate pentru acest obiectiv in viitorul Parlament. Suntem pregatiti sa punem umarul ca viitoarea majoritate parlamentara sa fie mult mai aplicata pe prioritatile tarii, si nicidecum pe chestiuni care pun intr-o lumina proasta Parlamentul. Nu avem voie sa ne jucam cu destinele tarii, dand legi extrem de proaste pentru persoane, pentru grupuri de interese sau pentru oameni care nu au nimic in comun cu asteptarile pe care le au romanii fata de clasa politica", a afirmat presedintele PMP.Tomac a precizat ca obiectivul PMP este obtinerea unui scor de 10% la alegerile parlamentare.