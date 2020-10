Cum vor candida liderii PMP la alegerile parlamentare. Listele din Bucuresti vor fi deschise de Cristian Diaconescu si Eugen Tomac

Candidaturile au fost validate duminica in Colegiul National al formatiunii."Sunt onorat si le multumesc colegilor mei pentru ca au validat propunerea de a deschide lista Partidului Miscarea Populara la alegerile parlamentare in Bucuresti, pentru circumscriptia ce vizeaza Camera Deputatilor. Voi merge in tandem cu domnul ministru Cristian Diaconescu, care va deschide lista Partidului Miscarea Populara la Senat, in Bucuresti", a declarat Eugen Tomac , la finalul sedintei Colegiului National al PMP.De asemenea, el a reamintit ca PMP este singurul partid care a cerut in Parlament punerea in aplicare a referendumului privind reducerea numarului de parlamentari, proiect ce sta de mai bine de 2 ani pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor."Suntem singurul partid parlamentar care a cerut in Parlament sa fie pus in aplicare rezultatul referendumului din 2009 privind reducerea numarului de parlamentari. Este inadmisibil ca niciun partid politic nu a depus in Parlament o initiativa prin care sa ceara reducerea numarului de parlamentari de la aproape 500 la 300. Partidul Miscarea Populara este formatiunea care a depus acest proiect de lege in Parlament, proiect are a fost adoptat de Senat si sta de mai bine de 2 ani de zile pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor. Este un afront direct la adresa democratiei si un mesaj de dispret fata de cetatenii romani din partea celorlalte partide care nu isi doresc reducerea numarului de parlamentari. Vom spune acest lucru in campania electorala, pentru ca este nedrept ca dupa 10 ani de la referendumul din 2009 tot aproape 500 de parlamentari sa existe in Parlamentul Romaniei", a mentionat presedintele PMP.