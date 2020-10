Tomac: PMP merge pe cont propriu la parlamentare. Vor fi alegeri in acest an - democratia nu poate fi pusa intre paranteze

"Vom pregati partidul in saptamanile viitoare pentru batalia din 6 decembrie. Convingerea noastra este ca vom avea alegeri in acest an, chiar daca traversam o perioada foarte grea, fiind in plina criza de sanatate publica, totusi democratia nu poate fi pusa intre paranteze si trebuie sa ne pregatim cu seriozitate, responsabilitate, indemnand cetatenii sa inteleaga ca prioritatea zilei este sa avem grija de noi si de cei apropiati, dar in acelasi timp viata merge mai departe si trebuie sa ne organizam. (...) Pentru alegerile parlamentare, PMP va merge pe cont propriu si sunt absolut convins ca toate obiectivele pe care le-am stabilit in Colegiul national vor fi atinse", a afirmat Tomac, dupa sedinta Colegiului National al PMP.El a mai spus ca PMP este multumit de rezultatele alegerilor locale."PMP si-a consolidat pozitia de partid serios pe scena politica nationala. Scorul de peste 6 la suta este o conformare in acest sens. Avem 6 organizatii care au obtinut rezultate de peste 10%. Multumim presedintelui Basescu pentru ca a candidat la primaria Municipiul Bucuresti. Acolo unde a existat o eroare de tactica extrem de grava atunci cand PMP nu a fost inclus in alianta inteleasa intre cele doua partide PNL si USR , sper sa invete din acest exercitiu ceilalti competitori. PMP ramane un partid de dreapta, pentru noi este esential ca am confirmat ca am avut in aceasta competitie la alegerile locale peste 2.436 de localitati in care am intrat cu candidati. Dupa PSD si PNL, am fost al treilea partid ca numar de candidati, lucru care se confirma si in rezultate. Suntem partidul care, dupa PSD si PNL, are cei mai multi alesi locali, lucru care ne onoreaza. Suntem prezenti in 23 de consilii judetene si cu 5 consilieri in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Acest rezultat este un semnal cat se poate de clar", a mai spus Eugen Tomac El a anuntat si ca 12 lideri de organizatii judetene, care au obtinut rezultate slabe la alegerile locale, au fost demisi."Am luat decizia de a elibera din functia de presedinti de organizatii 12 colegi. Vom face noi numiri in 12 organizatii ale PMP in intreaga tara. Sunt 12 judete unde presedintii nu au confirmat, au obtinut rezultate slabe si prin urmare vom analiza cu foarte multa luciditate fiecare caz in parte si vom lua masurile necesare astfel incat scopul pe care ni l-am propus sa poata fi confirmat prin echipele desemnate", a adaugat Tomac.