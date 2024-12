Partidul REPER, condus de copreședinții Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru, l-a criticat dur, joi, 19 decembrie, pe premierul Marcel Ciolacu, susţinând că acesta are o atitudine "iresponsabilă", deoarece, în momente "critice" pentru România, "dă dovadă de laşitate politică" şi "lasă ţara într-un haos administrativ şi financiar fără precedent".

"Domnul Ciolacu demonstrează astăzi că oamenii care i-au acordat voturile lui şi PSD la alegerile parlamentare sunt doar nişte numere pentru calcule politice meschine, nu oameni care merită să trăiască decent într-o ţară sigură", au transmis reprezentanţii REPER.

Copreşedinta REPER Ramona Strugariu a declarat că, "după iresponsabilitatea crasă de a ignora complet banii europeni, de a aduce ţara în deficit bugetar de aproape 9%, de a umfla cu pompa salarii şi pensii ştiind foarte bine că nu are de unde le plăti, făcând spaţiu din plin pentru vot antisistem, extremism şi ură faţă de partide şi guvernări eşuate", Ciolacu "fuge, cu o laşitate incredibilă, din aceleaşi calcule politice meschine, şi lasă ţara în haos".

"Nimeni nu are dreptul, legitimat în aceste alegeri prin vot, să îşi bată joc de 18 milioane de oameni. Ştiu ce nu i-a convenit domnului Ciolacu, probabil faptul că au fost propuneri de portofolii ministeriale din afara partidelor, oameni competenţi, care să contribuie la guvernare. Dacă îi aveaţi în partid, domnule Ciolacu, şi îi puneaţi la treabă, nu am fi ajuns aici. Dar, dincolo de asta, am convingerea că şi în PSD, şi în celelalte partide parlamentare, şi în partidele extraparlamentare sau în mediul de afaceri şi societatea civilă există oameni competenţi gata să contribuie la guvernare. Asumaţi-vă să facem cea mai bună echipă guvernamentală pentru o Românie care se află în cel mai greu moment al ei de până acum", a adăugat Strugariu, potrivit unui comunicat de presă.

Ads

Conform sursei citate, REPER este "gata să contribuie", dacă este nevoie. "Aveţi o problemă majoră de credibilitate, şi în faţa românilor, şi în faţa Europei, care nu vine din senin. În ani şi ani la rând s-a ajuns aici. Există un moment al decontului şi al asumării unor eşecuri majore, faceţi asta transparent şi haideţi să mergem mai departe, pentru că toţi aţi vrut să guvernaţi. Guvernaţi. Fără orgolii şi copilării, cu reforme asumate clar şi cifrele pe masă, ca să ştim toţi exact unde am ajuns (de ce ştim deja) şi să putem merge, rapid şi lucid, către programul de guvernare şi soluţii", a afirmat Ramona Strugariu.

Şi copreşedintele REPER Dragoş Pîslaru a acuzat PSD că "fuge de responsabilitate". "După ce aproape a băgat ţara în faliment, prin populism şi incompetenţă, PSD fuge acum de responsabilitate, demonstrând o laşitate monumentală. (...) Acum este nevoie mai mult decât oricând de asumarea situaţiei dificile şi de reparat ce a fost stricat de PSD, care a dat bairam pe banii românilor şi acum nu mai vrea să plătească nota de plată", a transmis liderul REPER.

Ads