Guvernul minoritar, varianta de coșmar pentru Bolojan și USR. Reformele promise de Guvern, amenințate de o posibilă intrare în Opoziție a PSD

Partidul Social Democrat amenință din nou cu ieșirea de la Guvernare, după mai multe zile de tensiuni, generate de atitudinea USR privind funeraliile de stat și doliul național pentru fostul lider PSD Ion Iliescu, dar și de stoparea investițiilor prin „Anghel Saligny” și faptul că nu sunt consultați de partenerii de coaliție cu privire la măsurile economice.

Astfel, după mai multe ore de discuții la sediul din Kiseleff, Biroul Politic Național al partidului a luat decizia de a boicota ședințele de coaliție, la care va reveni doar dacă vor fi îndeplinite mai multe condiții, ieșirea de la guvernare rămânând o ultimă variantă, dar încă luată în calcul.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, întrebat despre posibila ieșire a PSD de la Guvernare, că speră să nu se ajungă într-o astfel de situație.

Pentru Ilie Bolojan și USR, ieșirea PSD de la guvernare și intrarea în Opoziție s-ar putea dovedi un adevărat „coșmar”, în contextul în care coaliția trebuie să ia măsuri de reformă, iar un guvern minoritar poate fi oricând condiționat sub amenințarea moțiunii de cenzură.

Politologul Cristian Pîrvulescu spune că, în contextul în care și-a asumat să facă reforme, Ilie Bolojan nu-și dorește un PSD în Opoziție, care să se opună măsurilor pe care le consideră necesare.

„Nu-și dorește foarte mult acest lucru, dar, pe de altă parte, vreau să vă spun că un guvern minoritar are mai multă libertate. Poate PSD să ducă la căderea guvernului și poate permite lucrul ăsta? Nu. Poate să-l sprijine din afară? Da, condiționat. Deci nu votează moțiune de cenzură, dar blochează reforme. Mult mai ușor din afară decât din interior. Și nu devine responsabil”, afirmă Cristian Pîrvulescu într-o intervenție pentru Ziare.com.

Profesorul Pîrvulescu subliniază că, în momentul de față, PSD nu are un cuvânt de spus în fața lui Ilie Bolojan, iar soluția ar fi putut fi schimbarea legii de organizare a Guvernului, astfel încât deciziile să se ia cu majoritate de voturi.

„De exemplu, soluția mea întotdeauna este ca o decizie importantă să fie luată cu 66% din voturi. PSD poate să blocheze o decizie care să fie luată cu 66% din voturi. Dacă și-ar gândi o lege pe coaliții, pe coalițiile de guvernare”, adaugă acesta.

Pîrvulescu este de părere că, în momentul de față, nu există o alternativă la Ilie Bolojan, dacă acesta și-ar da demisia, în contextul în care anticipatele nu sunt posibile, iar varianta de premier de la AUR sau UDMR este exclusă.

Politologul George Jiglău, lectorul Universității Babeș-Bolyai, nu crede că PSD va ieși de la Guvernare în următoarea perioadă, însă dacă acest lucru se va întâmpla, Ilie Bolojan nu se va lăsa șantajat de PSD din Opoziție.

„Aici cred că ar interveni atitudinea aceasta foarte directă a lui Bolojan și poate și Nicușor Dan, dar îl văd pe Bolojan omul mai decisiv cumva ca acțiune politică. Eu cred că, dacă PSD iese de la Guvernare, în continuare nu cred că vor ieși, dar nu cred că Bolojan va accepta să rămână în postura de prim-ministru șantajabil tot timpul. El a venit ca să facă lucruri, bune, rele, asta este altă discuție, dar nu cred că va accepta să facă pe placul PSD-ului ca să nu cumva să facă o moțiune cu AUR și să-l demită”, afirmă Jiglău pentru Ziare.com.

Acesta este de părere că Ilie Bolojan, în cazul ruperii coaliției cu PSD, fie își dă demisia pentru a nu se lăsa călcat în picioare de pretențiile social-democraților.

George Jiglău este de părere că, în acest scenariu, în care mai intervine și numirea unui nou Guvern, Ilie Bolojan și Nicușor Dan nu se vor da înapoi să forțeze alegerile anticipate.

„Îl mai pune din nou pe Bolojan, nu reușește, mai încearcă cu cineva, nu reușește și evident că mergem la anticipate. Evident că asta ar lua niște luni, de care în perioada aceasta dificilă nu avem nevoie, dar oricând se poate spune că PSD a generat instabilitatea politică și atunci se creează, cred, mai repede, o dinamică pe care o vedeam oricum în 2028, o alianță, cel puțin electorală, între PNL și USR care să devină nu neapărat un partid prezidențial, dar un partid într-un parteneriat foarte strâns cu Nicușor Dan”, conchide politologul.

După două ore și jumătate de discuții, social-democrații au decis să nu mai participe la ședințele de coaliție până ce Guvernul nu va adopta un pachet de eliminare a privilegiilor (pensii speciale, reduceri de agenții, reduceri de membri C.A.).

Totodată, PSD cere o discuție cu Ministerul Finanțelor pe marginea unei rectificări bugetare pentru a putea continua investițiile.

Nemulțumirile din interiorul PSD au crescut în ultima perioadă, unii social-democrați fiind nemulțumiți de faptul că partidul nu este luat în serios în coaliție, iar asta a impulsionat conducerea partidului să pună piciorul în prag și să dea măcar în aparență impresia de forță.

Mai mult, aceste nemulțumiri au fost amplificate de atitudinea USR cu privire la funeraliile de stat ale fostului președinte Ion Iliescu.

Intrarea în Opoziție a PSD, alături de AUR, ar pune în pericol planul de măsuri și reforme pus la cale de USR și PNL, în contextul în care social-democrații pot emite mai eficient pretenții din Opoziție când vine vorba despre adoptarea de măsuri, sub amenințarea moțiunii de cenzură.

