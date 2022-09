Domeniul schiabil Kalinderu din Bușteni, popular printre schiorii începători, dar mai ales printre turiștii care preferau sania în locul schiurilor, va fi preluat în administrare de către primărie.

Contractul cu firma care a administrat până în acest an pârtiile și transportul pe cablu din Bușteni a expirat, iar primăria nu a mai dorit să organizeze o altă licitație.

”Ei au zis că au bani, că au fonduri, că ei cred că e mai bine la primărie. Eu le-am explicat că aceasta este cea mai bună variantă atunci când va fi primăria cu buzunarele pline, când va avea administrator, când vor avea oameni de competență. Ei nu au oameni, eu nu știu pe ce se bazează actualul primar că va face”, a declarat Drilea Romeo, fostul administrator al Domeniului Schiabil Kalinderu.

Pârtiile din Bușteni și instalațiile de transport pe cablu au fost administrate, începând cu anul 2017, de o societate privată care câștigase contractul în urma unei licitații publice. În septembrie 2022, acest contract expira, iar reprezentantul firmei susține că a făcut toată vara nenumărate demersuri către primăria din Bușteni pentru a vedea dacă va continua să administreze pârtiile, în ideea să pregătească sezonul de de schi din această iarnă. Drilea susține că a fost pur și simplu ”dus cu vorba” de către primarul stațiunii.

”A tot lălăit-o, ne-a dus cu vorba că va fi o licitație, dar nu știe când, noi am tot insistat, am văzut că a trecut luna concediilor, august, și am zis că nu e bine ce se întâmplă, întârziem foarte mult. Indiferent cine va câștiga licitația, va avea viață grea pentru că nu reușești să dai drumul la sezon, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut, ISCIR, mentenanță, aranjat rigole, tuns iarba pe pârtii. Noi nu ne-am mai aruncat să facem nimic, dar eram pregătiți cu totul, oferte de piese, tot felul de servicii, pregătisem oarecum tot ceea ce aveam de făcut pentru iarnă. Și ne-a chemat într-o zi, cu o săptămână înainte să expire contractual, cum că nu mai face nicio licitație și că o preia domeniul schiabil primăria prin societatea lor, că o deschid ei”, a explicat fostul administrator al pârtiei.

Drilea a precizat că a fost obligat de către reprezentanții autorității locale să desființeze absolut toate chioșcurile și cabanele amenajate la baza pârtiei unde funcționau restaurante, dar și centre de închiriat echipament pentru sporturile de iarnă. În plus, acesta a explicat că primăria nu s-a arătat interesată să păstreze tunurile de zăpadă moderne, banda transportoare sau săniile.

”Aveam o bandă transportoare de 240 de metri ca să fluidizăm oarecum partea superioară a pârtiei pe care noi am dat aproximativ 80.000 de euro. Le-am spus că, dacă îi interesează, putem găsi o formulă să nu dea toți banii odată, un contract pe o perioadă mai îndelungată, au spus că nu-i interesează. Restaurantul, barurile din parcare, tot, tot a trebuit să dărâmăm să luăm și să plecăm”, a declarat fostul administrator.

În aceste condiții, fără tunuri de zăpadă, fără restaurant și barurile care funcționau la baza domeniului schiabil, fără bandă transportoare folosită mai ales de copii, pârtiile din Bușteni riscă să rămână fără turiști care nu vin la munte doar pentru schi, este de părere Romeo Drilea.

”E târziu. Era târziu și pentru licitație, era târziu pentru orice. Noi nu ne așteptam să ia întorsura asta”, a concluzionat Drilea.

Contactat telefonic, Mircea Corbu a refuzat să comenteze situația, precizând că va face un anunț legat de situația domeniului schiabil de la Bușteni pe pagina de Facebook a primăriei.

Acesta a ținut să precizeze totuși că pârtia va rămâne deschisă, dar nu este clar deocamdată în ce condiții.

Conform contractului, societatea care administra domeniul schiabil Kalinderu plătea anual o chirie de 100.000 de euro pe an plus 5 la sută din vânzări. Plata chiriei se făcea la început de an, iar suma era fixă.

