Pârtia de pe Valea Prahovei care se deschide joi, 30 noiembrie. Cât costă un schi pass pentru o zi VIDEO

Administratorii domeniului schiabil din Azuga, județul Prahova, au anunțat că vor deschide, joi 30 noiembrie, prima pârtie de schi din acest sezon de iarnă. Va fi funcțională pârtia pentru începători Sorica - bandă, prețul pentru un schi pass de o zi fiind de 180 de lei.

”Veștile bune au sosit, suntem pregătiți pentru deschiderea oficială a sezonului de iarnă!

Începând cu ziua de joi, 30 noiembrie se poate schia pe pârtia de începători - banda de la Sorica.

Pentru amenajarea pârtiei de telescaun Sorica încă se lucrează, vom reveni cu noutăți despre deschiderea acesteia în zilele ce urmează”, se arată într-o postare pe pagina oficială a domeniului schiabil Azuga.

Autoritățile din această stațiune au anunțat și noile tarife pentru schi pass, valabile în acest sezon.

Astfel, o urcare dus-întors cu telescaunul costă 25 de lei de persoană, iar un schi pass valabil 4 ore costă 130 de lei.

La Bușteni și Sinaia încă se lucrează pentru amenajarea pârtiilor.

Autoritățile din Bușteni pregătesc pentru începutul de decembrie pârtia de săniuțe, singura de acest fel din Prahova, iar la Sinaia se lucrează la pârtiile de mare altitudine.

”Mai e un pic până departe, nu ne grăbim să anunțăm deschiderea sezonului, dar suntem optimiști cu începutul ăsta firesc de iarnă, venit fără grabă, natural, gradual, ca în vremurile bune.

După o toamnă secetoasă, frigul s-a instalat domol sus. Ne-a permis să lucrăm până târziu. Am reparat garduri, am montat panouri noi de pârtii, am securizat și igienizat zonele unde în vară s-a lucrat intens la noile spații de servicii (Valea Dorului și Valea Soarelui, vom vorbi despre aceste noi investiții cu altă ocazie).

Am făcut probe și autorizări la toate instalațiile de transport pe cablu. Reparații, ungeri, schimburi și comenzi.

Noiembrie de mijloc a venit exact cum a trebuit: ploaie cât să ude pământul și să permită apoi înghețul. Vânt să răcească mai tare. Acum câteva zile cod roșu vijelie din nord: viscol și transport de zăpadă, troienită pe alocuri. Am scos zăpada rece din garduri și am călcat-o pe pârtii.

În seara asta a sosit prietenul nostru: sudul. Bogat pentru Bucegi, cu zăpadă lipicioasă, numa’ bună de strat doi. Pentru că asta facem acum, pregătim pârtiile ca și cum am face un tort, strat blat, strat cremă, blat, cremă și powder cum ne-o fi norocul.

Nu anunțăm nicio deschidere de sezon, deocamdată. Dar facem tot posibilul ca atunci când vom anunța, să deschidem multe pârtii, foarte bune, atent construite și frumos amenajate.

Prognozele anunță temperaturi ridicate în weekend, ceva vânt pe alocuri si apoi iarăși ninsori”, este mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a Gondolei Sinaia.