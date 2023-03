O fetiță de 10 ani din statul american Pennsylvania a provocat muzicieni din întreaga lume cu

o simplă partitură pe care a compus-o într-un moment în care refuza să-și facă temele pentru

școală.

Olive Wallace a preferat să ia o pauză și să cânte la target="_blank">vioară , propunându-și să creeze o melodie în stil medieval Convinsă că

lucrarea compusă de ea ”sună groaznic” și-a abandonat partitura pe masă și a mers la culcare.

Mama lui Olive, Mimi, a găsit partiturile și s-a întrebat cum ar fi sunat cântecul. A doua zi

dimineață, ea a postat pe target="_blank">TikTok un videoclip care arăta partitura și i-a rugat pe alți utilizatori

să o interpreteze.

De atunci, muzicieni din întreaga lume au dat viață compoziției lui Olive - un rezultat care

le-a șocat, dar le-a și bucurat pe Olive și pe Mimi.

„Chiar nu am crezut că va ajunge ceea ce a devenit”, a declarat Mimi, în vârstă de 42 de ani,

pentru The Washington Post. „Speram să obțin vreo 500.000 de href="https://ziare.com/vizualizari/" target="_blank">vizualizări ”.

„Ei bine”, a adăugat Olive, „ai obținut 6 milioane”.

Mama și tatăl lui Olive pot cânta ocazional la violoncel și, respectiv, la chitară, dar Olive

nu a explorat muzica până în clasa a patra. Ea s-a alăturat prietenilor ei în orchestra din

2021 de la școala ei din West Grove, Pa.

La început, Olive a simțit că nu este pricepută și a vrut să renunțe. Dar a rămas cu vioara

și mai târziu a învățat să scrie partituri și să cânte la clarinet. De asemenea, ea s-a

alăturat corului școlii. Lui Olive îi plăcea să asculte coloanele sonore din filmele și

serialele ei preferate, inclusiv „Stranger Things”, „Stăpânul inelelor” și „Harry Potter”.

De asemenea, Olive își deschisese un blog și înregistra podcast-uri despre o lume fantastică

pe care o proiectase și care includea „elfi”, creaturi care au precedat omenirea.

Olive aspira să creeze o muzică care să se potrivească cu spiritul lumii sale fantastice - o

melodie care să treacă de la tonuri dramatice la tonuri calme, potrivit href="http://stiri.tvr.ro/o-feti-a-de-10-ani-a-scris-o-partitura-iar-muzicieni-din-intreaga- lume-o-interpreteaza-acum-dupa-ce-mama-ei-a-postat-o-pe-tiktok_926270.html#view" target="_blank">stiri.tvr.ro.

Ea a scris notele cu creionul pe o foaie de hârtie în camera ei, ceea ce, potrivit acesteia,

a durat aproximativ o jumătate de oră. Fără să-i spună lui Olive, Mimi a publicat un

videoclip cu partitura pe 16 februarie.

„Așadar, fiica mea de 10 ani a scris asta”, a spus Mimi, o href="https://ziare.com/scoala/profesori/stiri/" target="_blank">profesoară de clasa a

treia, într-un videoclip de 10 secunde. „Ar putea cineva să cânte asta? Trebuie să știu;

trebuie să știu dacă este bună sau dacă are vreun sens.”

