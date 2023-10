Partizanii ruși anti-Putin au distrus un depozit de uniforme militare la Rostov. ”Nu ne vom opri aici” VIDEO

Mișcarea de partizani ruși „Skrepach” și-a revendicat responsabilitatea pentru incendierea unui depozit care conținea uniforme militare pentru Forțele Armate Ruse din Rostov.

Ieri, 2 octombrie, la Rostov-pe-Don, în jurul orei 20:40, pe malul stâng în zona centrului comercial Megamag de pe strada Șosseinaia, partizanii au incendiat un depozit în care erau depozitate uniformele militare pentru armata lui Putin.

Membrii „Skrepach” și-a asumat responsabilitatea pentru atac. În același timp, aceștia au mai raportat că nu intenționează să se oprească aici.

Localnicii au simțit miros de cauciuc ars în aer, ceea ce înseamnă că este posibil ca, pe lângă uniforme, să fi fost arși și bocanci militari.

Presa locală scrie că pompierii au ajuns rapid la fața locului. Deja în jurul orei 22:20, Ministerul Situațiilor de Urgență a raportat că incendiul a fost stins.

Suprafața incendiului a fost de 500 mp.

Merită să ne amintim că săptămâna trecută dronele de atac ucrainene au lovit o fabrică din regiunea Smolensk care produce rachete X-59. Mai mult, Federația Rusă raportează zilnic atacuri cu drone.

In Rostov-on-Don, partisans have reportedly set fire to a warehouse with military uniforms. The SKRYPACH partisan movement took responsibility for the attack. pic.twitter.com/bStWSeLw3e