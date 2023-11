Partizanii ucraineni din Crimeea au devenit tot mai activi de la sfârșitul verii 2023. Datorită informațiilor furnizate de ei, Forțele Armate ucrainene efectuează lovituri direcționate asupra instalațiilor militare ale Flotei Ruse de la Marea Neagră.

Astăzi, 17 noiembrie, canalul de Telegram al grupării de partizani Atesh a relatat că reprezentanții lor au vizitat noaptea unitatea militară rusă 80393 din Feodosia.

Sursa relatează că, din anumite motive, tura aflată de serviciu dormea, motiv pentru care partizanii au reușit să fotografieze locațiile depozitelor cu muniții, cazărmile, sedii comandamentului și parcările pentru vehicule militare.

Toate informațiile primite au fost deja transferate autorităților ucrainene și structurilor competente, pentru viitoarele lovituri ale Kievului în Crimeea.

În timp ce partizanii inspectau teritoriul unității militare din Feodosia, rușii a atacat Ucraina cu drone kamikaze. În noaptea de 17 noiembrie, Kremlinul a lansat 10 drone, dintre care 9 au fost distruse.

Serviciul de presă al Forțelor Armate ale Ucrainei relatează că drone kamikaze au fost lansate de pe teritoriul regiunii Primorsko-Akhtarsk (Rusia) și distruse pe cerul regiunilor Nikolaev, Jitomir, Hmelnițki și Odesa.

