15 motive pentru care sefii buni stiu sa-si pastreze angajatii eficienti

A fi un sef bun nu presupune doar sa ai abilitati manageriale, ci si sa stii sa-ti pastrezi langa tine angajatii care fac performanta.

De cele mai multe ori, un angajat, mai ales caruia ii place munca pe care o face, va pleca de la compania ta daca nu ii oferi atentia si conditiile de care are nevoie.

Exista insa si companii unde angajatii eficienti nu se gandesc sa plece. De ce se intampla acest lucru? Conform USA News, acestia nu pleaca pentru ca mnagerii lor...

1. Stiu sa fie apropiati fata de angajati. Managerii buni intotodeauna vor veni la un angajat care lucreaza excelent sa-l bata pe umar si sa-l felicite pentru munca facuta, iar atunci cand are probleme de sanatate merge la el la spital sa-i transmita insanatosire grabnica. Practic, acestia stiu sa le arate angajatilor ca le pasa de ei.

2. Raspund la telefon si email. Cand seful nu raspunde la apel, angajatii considera ca acesta este modul in care iti spune "Tu nu contezi". Prin email, tehnologia ne ofera noi modalitati de a ne arata indiferenta. Un sef bun, care stie sa-si aprecieze subalternii si munca pe care acestia o fac nu va uita niciodata sa raspunda la mail sau telefon.

3. Nu concediaza de la cea mai mica greseala. Multi angajati se tem ca vor fi concediati dupa o greseala minora. Angajatii castiga incredere atunci cand ei stiu ca managerii le apreciaza loialitatea si ca nu vor fi mustrati pentru greseli minore, iar pe viitor vor sti si cum sa le evite.

4. Isi asculta angajatii. Managerii buni nu se prefac ca isi asculta angajatii, ci lasa intreaga mimica, intregul corp si mintea sa urmareasca ce are de spus anagajatul tau.

5. Sunt lideri dar stiu sa si "coboare" printre angajati. Managerii care petrec mult timp pentru a asculta oameni, glumind cu ei si cautand modalitati de a elimina obstacolele din calea carierei lor vor sti la momentul potrivit cum sa retina un angajat excelent care vrea sa plece.

6.Construiesc increderea prin curaj si discretie. Exista momente in care angajatii buni au o mare nevoie de sinceritate, dar si de discretie, din partea sefului lor. Oferinte aceste lucruri, u manager va sti cum sa-si tina anagajtaul la firma sa.

7. Iti ofera informatiile de care ai nevoie. Problema "nimeni nu imi spune nimic" este una majora in multe organizatii. Angajatii nu sunt informati cu privire la activitatile direct legate de locul lor de munca si mizeaza pe zvonuri. Desi multe informatii nu va ofera mai multa putere, lipsa de informare contribuie pur si simplu ca un combustibil la frustrarea lor. Asa ca un sef bun va comunica cu angajatii sai, daca doreste sa-i mentina pe pozitii.

8. Stiu sa lase libertatea de a lua decizii. Daca vrei sa construiesti o ehipa puternica, in calitate de manager trebuie sa isi lasi angajatii sa ia decizii singuri, nu sa-i conduci tu din spate. Astfel, vei evita problemele atunci cand tu nu vei fi aproape sa le poti sustine o propunere.

9. Sunt adeptii mersului lent. Un manager bun stie ca, desi timpul inseamna bani, este mai important sa faci lucrurile cum trebuie decat sa le faci repede. Daca nu ii vei reprosa unui dintre cei mai buni angajati ai tai ca a facut lucrurile incet, insa vei aprecia calitatea a ceea ce a facut, cu siguranta nu are niciun motiv sa paraseasca compania la care lucreaza.

10. Nu se tem de a stabili standarde dure. Din pacate, supravegherea subalternilor echivaleaza cu a fi exigent, crud, neplacut sau nepasator si poate crea un mediu extrem de demoralizator. Insa daca stiu cum sa supravegheze munca angajtilor indeaproape, fara a sta ca un ghimpe in coasta, cu siguranta managerii in cauza vor fi respectati si apreciati.

11. Verifica detaliile. Cineva trebuie sa verifice si detaliile, iar intr-o companie sefii sunt cei mai in masura sa faca asta. In caz contrar, daca angajatii se ocupa de acest lucru si pierd vremea cu asa ceva, nu trebuie sa se mire ca nu e ridica la standardele de performanta cerute.

12.Stiu cand si cum sa motiveze. Un sef excelent elimina aceste intalniri saptamanale cu personal si tine numai reuniuni care sunt necesare. De asemenea, ei pastrateaza un angajament de a reduce sau elimina tot ce este inutil si ii impiedica pe angajati sa isi desfasoare munca asa cum ar trebui.

13. Scapa de oamenii care emana o energie negativa. Aceste persoane pot distruge moralul unei echipe si, desi pot fi stralucitoare si talentate, se poate ca ceva sa se fi intamplat cu ei si sa devina mult mai negativisti. Daca un sef nu elimina acesti oameni din preajma echipei sale, cu siguranta cei mai buni angajati vor pleca.

14. Isi lauda angajatii. Lipsa de apreciere este motivul pentru care, de multe ori, angajatii isi dau demisia. Daca iti exprimi multumirea fata de angajat, cu siguranta acesta se va simti mandru de ce a relizat si va munci in contnuare mai cu spor.

15.Sunt in permanenta informati. Cercetare, conferinte, calatorii si update la tot ce inseamna domeniul in care activeaza-acestea sunt caracteristicile unui manager cu mana de fier. Pentru ca stie in permanenta tot ce misca, un astfel de sef nu isi va lasa cel mai bun angjat sa plece la concurenta, pentru ca ii poate oferi la fel de multe oportunitati ca cele pe care le-ar avea acolo.

