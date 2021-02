Cadavrul unui barbat disparut luna trecuta, gasit ingropat in curtea unui prieten

Politia l-a retinut pe principalul suspect

Din primele cercetari, s-a stabilit faptul ca barbatul in cauza, ar fi plecat de la domiciliu voluntar in urma cu trei saptamani, ultima data fiind vazut in compania unui apropiat din localitate.Victima obisnuia sa munceasca cu ziua prin sat si care a plecat de acasa in urma cu trei saptamani. Mama lui a fost cea care i-a anuntat disparitia, dupa ce a obervat ca fiul ei nu se mai intoarce acasa.Politistii si anchetatorii au mers pe fir si au aflat in curtea carui localnic a fost vazut barbatul pentru ultima data. Asa au ajuns la presupusul criminal, in curtea caruia a fost descoperit cadavrul victimei.Din primele informatii reiese ca arma crimei ar fi fost o drujba, insa ramane de vazut ce spun medicii legisti din acest punct de vedere si dupa ce vor aduna toate datele necesare. Potrivit IPJ Buzau, in seara zilei de 26 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Parscov au fost sesizati cu privire la disparitia unui barbat in varsta de 37 de ani, din Parscov.Imediat dupa primirea sesizarii, politistii au inceput activitatile de cautare si depistare a persoanei disparute. Activitatile au fost reluate in dimineata zilei de 27 februarie a.c.Avand in vedere cele constatate, s-a constituit o echipa complexa formata din politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Buzau, criminalisti, politisti din cadrul Sectiei de politie rurala Parscov si un medic legist, sub directa coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, care au descins la domiciliul unui localnic de 39 de ani, cunoscut al persoanei disparute.In urma cercetarii la fata locului, politistii au gasit trupul neinsufletit al barbatului disparut, ingropat in curtea localnicului de 39 de ani. Acesta a fost transportat cu ambulanta la Serviciul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei, in vederea stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.Barbatul in varsta de 39 de ani a fost retinut pentru 24 de ore sub aspectul savarsirii infractiunii de omor , urmand a fi prezentat magistratilor Tribunalului Buzau cu propunere de arestare preventiva.In cauza se continua cercetarile, cazul fiind declinat spre competenta solutionare catre Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau.