Doua avioane F-16 s-au salvat "singure" de la prabusire dupa ce pilotii si-au pierdut cunostinta din cauza fortei G

S-a intamplat anul trecut cand viata a doi piloti americani a fost salvata de noile sisteme implementate pe avioanele de vanatoare - AGCAS (Automatic Ground Collision Avoidance System).Potrivit Popular Mechanics, incidentele au avut loc in ianuarie si iulie 2020 in Nevada, SUA, in timpul unor zboruri de antrenament ale avioanelor americane F-16.Sursa citata aminteste ca in momentul in care pilotul isi pierde cunostinta din cauza fortei G, situatia se poate transforma intr-o adevarata tragedie. Pret de cateva secunde sau chiar minute, cat timp pilotul este inconstient, avionul zboara haotic. In functie de altitudinea aeronavei si de perioada de inconstienta a pilotului, astfel de situatii se pot termina cu prabusirea aeronavei.AGCAS preia controlul avioanelor daca pilotul nu raspunde avertismentelor pe care sistemul i le daDin fericire, in cazurile care au avut loc anul trecut, cei doi piloti ai US Air Force au fost salvati de noile sisteme AGCAS implementate pe F-16.AGCAS este conceput pentru a monitoriza permanent aeronava aflata in zbor. Daca sistemul detecteaza ca aeronava este in pericol, il atentioneaza pe pilot sa ia masuri urgente. In cazul in care pilotul nu actioneaza, sistemul e setat sa considere ca pilotul nu e in capacitatea de a efectua manevre si intervine, modificand rapid traiectoria intr-un zbor orizontal dupa care aeronava, controlata de AGCAS, ia altitudine.Desi conceput pentru situatiile in cazul in care pilotii isi pierd cunostinta, AGCAS poate fi activat si manual si poate fi de ajutor si in timpul unui dogfight, mai precizeaza sursa citata.Sistemul este dezvoltat de Lockheed Martin, iar din 2019 el este implementat si pe aeronavele de generatia a V-a, F-35.US Air Force au integrat pentru prima oara sistemul AGCAS pe F-16 in versiunile Block 40 si Block 50, procesul continuand si cu Block 30.