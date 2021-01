Circulatie ingreunata in pasurile Bucin (Harghita) si Gutai (Maramures), unde mai multe TIR-uri au ramas blocate din cauza zapezii

Circulatia se desfasoara ingreunat, pe jumatate de cale. In aceasta zona ninge abundent. Drumarii actioneaza cu utilaje de deszapezire, pentru curatarea carosabilului.De asemenea, Politia Judeteana Maramures a anuntat ca doua echipaje ale Politiei Rutiere actioneaza in Pasul Gutai pentru fluidizarea traficului ingreunat din cauza zapezii abundente cazuta in ultimele ore si a unui autocamion blocat in trafic."Politistii rutieri au sanctionat contraventional administratorul drumului pentru interventia tardiva cu mijloacele de deszapezire. Traficul rutier nu a fost oprit, dar se circula in conditii de iarna. Rugam conducatorii auto sa respecte indicatiile politistilor rutieri si sa nu se porneasca la drum avand autoturismele neechipate corespunzator", au transmis reprezentantii Politiei Maramures.