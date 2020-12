"Desenata" de 15 ani, soseaua care leaga Iasiul de Transilvania a fost depasita de un alt plan de autostrada in Moldova. Cum a ajuns A7 cel mai avansat proiect

Autostrada A7 - cel mai avansat proiect

Proiectarea autostrazii Iasului va incepe in primavara lui 2021

Cum va fi finantata construirea autostrazilor Moldovei

In 2021, va fi lansata executia podului de la Ungheni, pe raul Prut, va incepe proiectarea la sectorul Ungheni - Tg Neamt (parte din A8, cu termen 2 ani) si va fi finalizata proiectarea la: sectorul montan al A8 (Tg Neamt - Tg Mures) si la toate sectoarele din A7. Pentru drumul expres Pascani - Siret (prelungirea A7 spre nordul tarii), executia studiilor tehnice are ca termen octombrie 2022, iar pentru autostrada A13 (Bacau - Brasov) pe parcursul anului 2023, scrie Ziarul de Iasi Chiar daca despre autostrada A8 se discuta de mai bine de 15 ani, in ultima perioada un avans important in implementare l-a avut autostrada A7. In primul rand, au fost inaugurati in 2020 circa 16 km din A7 - un tronson care se suprapune cu centura Bacaului. Datele CNAIR arata ca in cazul tuturor sectoarele autostrazii A7, proiectarea va fi finalizata in anul 2021, in unele cazuri cu intarzieri fata de termenele initiale. Pe trei dintre patru sectoare, proiectantul este firma Consitrans. Cele trei contracte insumeaza peste 51 milioane lei, fara TVA. Sectoarele Ploiesti - Buzau, Buzau - Focsani si Focsani - Bacau inseamna peste 242 km din autostrada A7.Primele doua tronsoane sunt cele mai avansate, fiind finalizate in proportie de 100% investigatiile geotehnice si cele arheologice. In ambele cazuri, studiile de fezabilitate au fost depuse, iar CNAIR a emis observatii pentru Ploiesti - Buzau, in timp ce documentatia pentru Buzau - Focsani este inca in analiza. In ciuda etapei avansate in care se afla proiectarea, CNAIR a facut plati reduse catre antreprenor: 5% din valoarea contractului pe Ploiesti - Buzau si 0,5% pe Buzau - Focsani. In cazul sectorului Focsani - Bacau, au fost analizate alternative de traseu si au inceput investigatiile arheologice, in timp ce studiile geotehnice sunt finalizate in proportie de 23%. In ceea ce priveste platile catre proiectant, acestea sunt de doar 0,4% din valoarea contractului aferenta acestui sector. Pe cel de-al patrulea sector al A7, Bacau - Pascani (77 km), proiectantul este firma spaniola Ingineria Especializada, cu o valoare a contractului de 17 milioane lei.Realizarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic a inceput in martie 2019, iar termenul este 2021. Platile catre antreprenor au ajuns la 18% din contract, in conditiile in care investigatiile geotehnice sunt finalizate in proportie de 95%, iar in prezent se desfasoara studiul arheologic. "In prezent, sunt in curs de obtinere avizele", spun reprezentantii CNAIR. Autostrada A7 continua spre nordul tarii cu drumul expres Pascani - Siret, impartit in doua sectoare: Pascani - Suceava (61 km) si Suceava - Siret (41 km). Ambele contracte de proiectare, in valoare totala de 23 milioane lei, au fost semnate in octombrie 2020 (termen de executie - 2 ani) cu o asociere de firme, in frunte cu Search Corporation. Aceeasi firma este implicata si in contractul pentru A13 Brasov - Bacau. In acest caz, proiectarea a inceput in mai 2020 (termen executie - 2023) si va costa circa 21 milioane lei. "Prestatorul a prezentat alternativele de traseu propuse initial, iar in perioada imediat urmatoare vor avea loc dezbateri cu autoritatile locale pentru a corela traseele autostrazii cu obiectivele sau investitiile locale si pentru a maximiza aportul socio-economic al autostrazii", se precizeaza pe site-ul CNAIR, in ceea ce priveste A13.Autostrada A8 este compusa din podul de la Ungheni (1 km), Ungheni - Iasi - Tg Neamt (100 km) si Tg Neamt - Tg Mures (211 km). Cel mai avansat este primul sector: CNAIR urmeaza sa lanseze licitatia de proiectare si executie in 2021. In prezent, se asteapta emiterea acordului de mediu, cu toate ca memoriul a fost depus la Agentia pentru Protectia Mediului inca din august 2020, iar guvernul a simplificat obtinerea avizului prin aprobarea unor derogari. Pentru autostrada Iasului (Ungheni - Iasi - Tg Neamt), cel tarziu pe 11 ianuarie va fi desemnat castigatorul licitatiei de proiectare. In lupta pentru contractului de 73 milioane lei sunt trei ofertanti: Consitrans, asocierea Aduro Impex - 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata SPA si asocierea SWS Engineering - Metrans."Termenul estimat pentru semnarea contractului este 5 februarie 2021, in ipoteza fara contestatii. Durata contractului este de 24 luni", spun reprezentantii CNAIR. In ceea ce priveste sectorul montan al A8, proiectantul este firma Ingenieria Especializada Obra Civil E Industrial SA, iar termenul de finalizare este iulie 2021, cu sapte luni intarziere fata de termenul initial. Conform informatiilor afisate pe harta interactiva a CNAIR, stadiul fizic de realizare este de 52%, in timp ce stadiul financiar este de doar 11%. Valoarea contractului ajunge la aproape 18 milioane lei. Un pas important a avut loc in noiembrie 2019: traseul final a fost aprobat in Consiliul Tehnic Economic (CTE) al CNAIR.Guvernul are in vedere un mecanism de finantare care cuprinde trei surse: Programul Operational de Infrastructura Mare (POIM) 2014 - 2020, Programul Operational Transporturi (POT) 2021 - 2027 si Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Din POIM, singurul obiectiv care mai poate fi finantat, iar guvernul sustine ca resursele sunt asigurate, este podul de la Ungheni. POT si PNRR ar urma sa fie programele de finantare pentru A7, A8 si A13. Un draft al PNRR arata ca toate sectoarele din A7 vor fi finantate prin acest program. La presiunile societatii civile, guvernul ar urma sa introduca in PNRR si "capetele" sectorului montan al A8 (circa 60 km).Celelalte portiuni ale autostrazii A8 si intreaga autostrada A13 sunt prevazute pentru alocari financiare din POT. Totusi, la acest moment, nu exista un necesar final de finantare pentru niciuna dintre cele trei autostrazi, actualele sume avansate public fiind estimari. In functie de sumele finale si de fondurile care vor fi alocate prin intermediul programelor de finantare vom putea, ulterior, sa vedem, in mod realist, ce tronsoane de autostrada din Moldova vor putea fi construite prin intermediul acestor programe.CITESTE SI: