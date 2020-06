Grecia si Turcia fac un prim pas spre diminuarea tensiunilor: Discutie telefonica Mitsotakis-Erdogan

Ziare.

Mitsotakis si Erdogan au abordat modalitatile de gestionare a efectelor pandemiei de COVID-19, redeschiderea frontierelor si restabilirea fluxurilor turistice, se arata intr-un comunicat al biroului premierului Mitsotakis. "Mitsotakis si Erdogan au convenit sa mentina deschise canalele de comunicare bilaterale", se mentioneaza in document, o linie reiterata si in declaratia presedintiei turce.Biroul lui Erdogan a declarat de asemenea ca cei doi inalti oficiali au discutat despre turism, securitate , precum si despre cooperarea economica si lupta impotriva COVID-19. O sursa elena apropiata de dosar a declarat: "Cei doi lideri n-au abordat probleme de politica inalta, dar au fost de acord ca tensiunea este relativ ridicata si ca trebuie restabilite canalele de comunicare"."Nu poate exista o dezescaladare a tensiunilor daca cele doua parti nu isi vorbesc", a declarat aceasta. Chiar daca sunt vecine si partenere in cadrul NATO, Grecia si Turcia au relatii dificile si divergente in diverse probleme, cum ar fi drepturile asupra spatiului aerian si granitelor maritime, precum si situatia Ciprului divizat etnic.