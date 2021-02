Iasul ar putea fi urmatorul oras dupa Cluj si Bucuresti cu un centru dedicat industriilor creative

Federatia Industriilor Creative a identificat un posibil centru

"Ne dorim sa oferim industriilor creative din Iasi un spatiu care sa faciliteze contactul direct, schimbul de idei, practica, dezvoltarea de competente etc. Un spatiu de conectare a jucatorilor consacrati de pe piata industriilor creative cu tinerii creativi, cu start-up-urile inovative, obiectul fiind crearea de produse inovative cu valoare adaugata mare, dar si valente culturale educative si de dezvoltare a abilitatilor de invatare, educare si experimentare. Toate acestea avand ca scop investitia pe termen lung in comunitatea ieseana," a declarat Irina Schrotter, presedinte FEPIC.Proiectul cultural "CREATIVE HUB", denumit in mod conceptual Iasi Creative Space isi propune sa creeze un spatiu experimental temporar cu deschidere nationala si conectivitate internationala, care sa conecteze industriile creative intr-un spatiu adecvat sustinerii ideilor tinerilor cu ajutorul antreprenorilor din industriile respective si sa sustina arta, in toate formele ei.Proiectul calca pe urmele exemplelor lansate in Bucuresti de catre The Institute si CCC (Centrul cultural clujean) propunandu-si organizarea si desfasurarea unei agende care sa cuprinda un numar important de evenimente si ateliere din zona culturala."Primul obiectiv este identificarea unui spatiu care sa poata gazdui in viitor un centru modern pentru industriile creative pe care sa-l construim accesand fonduri europene, private si publice. Iasi Creative Space doreste crearea de trafic cultural precum si un procent de rezidente si are ca obiectiv final demonstrarea utilitatii unui asemenea spatiu creativ intr-un oras universitar de talia Iasului.In primele doua luni de la lansare acest spatiu ar trebui sa gazduiasca o serie de evenimente precum: Filit, Romanian Creative Week, Perform (Festival de teatru si arta performativa independenta), tabere de creatie muzicala si un studio de productie virtuala.Alegerea unui spatiu potrivit cu activitatile desfasurate si care la randul lui sa transmita creativitate este extrem de importanta, asa incat sustinerea oferita de autoritatile locale este esentiala in acest demers", se arata intr-un comunicat al FEPIC.Partenerii initiatori ai proiectului cultural Iasi Creative Hub sunt: Asociatia Industrii Creative, Asociatia Romana de Film si Televiziune - Creative Romanian Film Makers, agentia de inovatie digitala CODE932, Digital Innovation Zone, Federatia Organizatiilor Neguvernamentale de Tineret din Iasi - FONTIS, agentia digitala de user experience si consultanta digitala Grapefruit, Muzeul National al Literaturii Romane Iasi, Universitatea Nationala de Arte "George Enescu", Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Iasi, UPFR - Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania.