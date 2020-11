Mesajul de amenintare scris pe biletel de hotul care a jefuit banca din Bucuresti: "Daca faci un pas gresit te tai!"

"Ai 10 secunde sa scoti toti banii din sertar... daca te conformezi ajungi acasa cu bine. Daca faci un pas gresit te tai", se arata in biletul atacatorului, potrivit Digi24.Un barbat a jefuit in aceasta dimineata o sucursala bancara din Sectorul 2 al Capitalei, informeaza politia. Sucursala jefuita se afla pe bulevardul Stefan cel Mare, peste drum de sediul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).Jaful s-a produs la ora 10 dimineata, iar in agentie erau doar angajati in acel moment.Politia a fost anuntata printr-un apel la 112 ca intr-un sediu bancar din sectorul 2 a patruns un barbat, care a amenintat una dintre casierite si a reusit sustragerea sumei de 10.000 de lei. Amenintarea a fost realizata prin intermediul unui bilet.Autorul jafului a reusit sa fuga inainte de declansarea sistemului de alertare prin actionarea butonului de panica. Nicio persoana nu a fost ranita in timpul jafului.CITESTE SI