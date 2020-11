Maia Sandu, inaintea turului 2 al alegerilor din Republica Moldova: "Politica, modul in care aceasta este facuta, poate fi dezgustatoare"

Sandu a cerut, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de membrii echipei sale, increderea alegatorilor la scrutinul de duminica, subliniind ca are nevoie de "un mandat puternic" pentru a castiga lupta cu coruptia. Ea a spus ca, daca va fi investita in functie, va "lupta cu toate armele impotriva coruptiei si a hotiei"."Politica, modul in care aceasta este facuta, poate fi dezgustatoare. Practicile murdare ale unor politicieni, care raman nepedepsite, coruptia care ii imbogateste pe cei putini si in detrimentul celor multi, toate acestea si mult altele pot fi dezgustatoare, insa tot prin politica toate acestea se pot schimba. Si se vor schimba. Ca sa existe, coruptia are nevoie de complicitatea statului. Daca statul nu mai ofera protectie hotilor, atunci coruptia dispare, de la cele mai inalte nivele. Prin votul dumneavoastra de duminica, vom alege ca statul sa nu mai apere hotii, ci sa lucreze pentru oameni. Ma uit in ochii dumneavoastra si va spun ca voi lupta cu toate armele impotriva coruptiei si a hotiei. De aceea va cer votul, pentru ca am nevoie de un mandat puternic, am nevoie de puterea voastra, de puterea tuturor oamenilor buni pentru a castiga aceasta lupta", a afirmat Maia Sandu.De asemenea, liderul PAS a spus ca, dupa 15 noiembrie, "coruptia va fi inlocuita cu transparenta", "cumetrismul va fi inlocuit de competenta", iar "minciunile si manipularea vor fi inlocuite de adevar".Maia Sandu i-a avertizat din nou pe "cei care vor sa fraudeze aceste alegeri", in special pe deputatii socialisti, dar si pe functionarii din sistemul bugetar, ca nu vor ramane nepedepsiti."Cunoasteti foarte bine din exemple mai vechi, dar si din istorii recente ca cei care fraudeaza alegerile nu au niciun viitor. Plahotniuc este fugar si a fugit abandonandu-i pe toti cei care l-au protejat. Igor Dodon va face la fel, iar voi veti ramane responsabili pentru fraudele la care ati participat de dragul lui Igor Dodon", a transmis Sandu.Maia Sandu il va avea contracandidat in turul al doilea al alegerilor prezidentiale de duminica pe actualul presedinte, Igor Dodon. In primul tur, desfasurat pe 1 noiembrie, Maia Sandu a obtinut 36,16% din voturi, iar Igor Dodon 32,61%.CITESTE SI