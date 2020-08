Muncitor vietnamez din Romania, la un pas sa fie omorat de la un joc de carti. Pedepsele din prima instanta, considerate "excesiv de severe"

Doi muncitori vietnamezi care lucrau in Complexul Imobiliar Cosmopolis, unde si locuiau, au fost condamnati definitiv la patru, respective trei ani si patru luni de inchisoare pentru tentativa de omor si complicitate la tentativa de omor. Sentinta a fost aplicata intr-un dosar in care cei doi vietnamezi au fost acuzati ca l-au atacat cu un cutit pe un conational, coleg de munca.Incidentul a avut loc in martie 2019. Muncitorii vietnamezi erau la locurile de cazare, in afara programului de lucru, iar patru dintre ei jucau carti asezati pe podea., se arata in rechizitoriu.Potrivit procurorilor, considerand ca a fost jignit de unul dintre jucatorii de carti, N.V.T. "a mers in camera in care se afla inculpatul T.H.D si i-a spus ca vrea sa sa il bata pe N.V.B. deoarece acesta l-a agresat si i-a cerut acestuia sa il ajute"., se mai arata in rechizitoriul procurorilor.In urma agresiunii, victima a avut nevoie de 30-35 de zile de ingrijiri medicale, considerandu-se ca viata victimei nu a fost pusa in pericol. Astfel, cei doi vietnamezi au fost trimisi in judecata pentru tentativa de omor si complicitate la tentativa de omor. Prima faza a procesului s-a judecat la Tribunalul Bucuresti, unde autorul tentativei de omor a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, iar complicele sau la patru ani de inchisoare.Cu ocazia apelului, judecat la Curtea de Apel Bucuresti, pedepsele au fost reduse de la cinci la patru ani pentru autorul tentativei de omor si de la patru la trei ani si patru luni pentru complice.Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au considerat pedepsele aplicate de prima instanta "excesive". ", se arata in sentinta Curtii de Apel Bucuresti, care este definitiva.