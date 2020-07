Muntenegru a legalizat parteneriatul civil intre persoane de acelasi sex

"Prin adoptarea legii privind parteneriatul civil intre persoane de acelasi sex, Muntenegru reglementeaza pentru prima data drepturi legale pentru cupluri de acelasi sex", a scris acesta pe Twitter Parlamentul a adoptat legea cu 42 de voturi pentru si 5 impotriva. Biserica Ortodoxa Sarba, cea mai mare organizatie religioasa din Muntenegru, este extrem de critica in ceea ce priveste drepturile comunitatii LGBTQ.Prima parada gay din aceasta tara, care a avut loc in urma cu sapte ani, a fost insotita de violente, dar editiile ulterioare ale evenimentului s-au desfasurat in mod pasnic.Organizatia pentru apararea drepturilor comunitatii LGBTQ din Muntenegru a salutat adoptarea legii spunand ca este "o mare victorie" si "un pas catre libertatea noastra si catre libertatea tuturor cetatenilor din Muntenegru".Ambasadoarea Statelor Unite la Podgorica, Judy Rising Reinke, a apreciat de asemenea demersul legislativ ca "un pas important inainte catre egalitate si toleranta pentru toti", adaugand ca este "o incununare a Pride Month".