Rusia sustine ca vaccinul Sputnik V are o eficacitate de 92%

Anuntul a fost facut de Fondul Suveran de Dezvoltare. Noi rezultate ar urma sa fie publicate dupa ultima etapa de testare pe oameni, insa experti independenti spun ca datele privind testarea si protocolul nu ar fi suficiente asttfel incat este extrem de dificila o interpretare a datelor publicate miercuri de rusi. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca toate vaccinurile rusesti impotriva COVID-19 sunt eficiente, adaugand ca Rusia va inregistra in curand un al treilea vaccin impotriva noului coronavirus, informeaza agentia Ria Novosti.Rusia a lansat vaccinul Sputnik V pe piata interna in pofida faptului ca faza 3 a studiilor clinice nu a fost inca finalizata. Ministerul rus al Sanatatii a declarat luni ca Sputnik V are o eficienta de peste 90%, afirmatie facuta la scurt timp dupa ce grupurile farmaceutice Pfizer Inc. si BioNTech au facut acelasi anunt in legatura cu vaccinul lor experimental dezvoltat impotriva COVID-19.Pfizer Inc si BioNTech au anuntat luni ca vaccinul lor are o eficacitate de peste 90%. Bursele europene si americane au reactionat imediat inregistrand o crestere semnificativa.UE a anuntat luni seara ca este foarte aproape de a incheia in perioada imediat urmatoare contractul cu Pfizer / BioNTech pentru achizitionarea a pana la 300 de milioane de doze.