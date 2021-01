VIDEO Momente de cosmar pe A3. Cum a fost evitata la milimetru o tragedie cu un sofer intrat inconstient pe contrasens

Incidentul a fost surprins in urma cu cateva zile pe o camera de bord, iar mai apoi filmarea a ajuns pe Facebook In video (min. 0,45) se poate observa cum soferul unui autoturism marca Renault circula pe Autostrada A3, in zona nodului rutier Turda, pe contrasens, pe banda 2, in conditii de ceata.La un moment dat, un alt conducator auto care circula regulamentar il evita in ultima clipa, fiind la un pas de tragedie. "Am ajuns sa o vad si pe asta" spune soferul care a inregistrat incidentul.