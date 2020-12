VIDEO Sofer cu apucaturi criminale filmat in depasiri inconstiente pe linia continua. Politia s-a sesizat dupa aparitia imaginilor

imagini cu un sofer care face depasiri neregulamentare, peste linia continua, fiind la un passa loveasca doua autovehicule.Politistii s-au sesizat dupa ce imaginile au aparut in spatiul public, pe un grup desocializare dedicat soferilor. Din filmuletul postat pe internet se poate observa ca un soferface propria lege pe sosea, facand depasiri riscante peste linia continua. Mai mult, la unmoment dat, se observa ca soferul imprudent este foarte aproape de a lovi doua autovehiculecare circula regulamentar pe sensul lor de mers. Un impact frontal este evitat in ultimulmoment.In urma aparitiei acestor imagini, politistii de la serviciul rutier Galati au demarat o ancheta si au reusit sa-l identifice pe soferul care a depasit de doua ori la rand pestelinia continua. Barbatul are 53 ani, este din Galati si se afla pe drumul judetean 251, intreSchela si Smardan, cand a efectuat manevrele riscante."Dupa vizionarea imaginilor aparute in mediul online, pe un site de socializare, politistiiServiciului Rutier Galati s-au autosesizat si, in urma verificarilor, au stabilit caautoturismul respectiv a circulat pe DJ 251, intre localitatile Schela si Smardan, la volanulacestuia fiind un barbat de 53 de ani din municipiul Galati. Conducatorul auto a fostsanctionat contraventional cu amenda in valoare de 580 de lei, pentru nerespectarea regulilorprivind depasirea, fiindu-i retinut, totodata, permisul de conducere pe o perioada de 30 dezile.", a transmis comisar sef Gabriela Costin de la IP Galati.CITESTE SI: target="_blank">Cercetatoarea maghiara care a inventat tehnologia pe care se bazeaza serulanti-COVID: "Criticile nebazate pe fapte sau respingerea vaccinului sunt distructive"